5 biện pháp tự nhiên giúp giảm đau bụng kinh dễ thực hiện

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1. Nguyên nhân gây đau bụng kinh

Nguyên nhân đau bụng kinh thường liên quan trực tiếp đến sự co bóp của tử cung để đẩy lớp niêm mạc mạc bong tróc ra ngoài.

Trong chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể sản sinh ra hợp chất sinh học prostaglandin. Lượng prostaglandin tăng cao kích thích cơ tử cung co thắt mạnh hơn. Những co thắt này làm giảm tạm thời lượng máu nuôi dưỡng cơ tử cung dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ và phát sinh cảm giác đau quặn.

Mức độ đau có thể trầm trọng hơn trong trường hợp thường xuyên căng thẳng, thức khuya, ít vận động hoặc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu natri và chất béo gây tích nước, viêm nhiễm.

Ngoài ra, nếu cơn đau dữ dội kéo dài và không phản ứng với các biện pháp thông thường có thể là dấu hiệu của các bệnh lý phụ khoa như: lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung hoặc viêm vùng chậu.

Đối với lạc nội mạc tử cung, những cơn đau bụng kinh thường dữ dội hơn ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hằng ngày và thường gây suy nhược. Những trường hợp này cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và chỉ định biện pháp điều trị thích hợp.

Đối với các trường hợp đau bụng kinh nguyên phát nhẹ, chị em có thể chủ động áp dụng một số biện pháp đơn giản dễ thực hiện tại nhà giúp xoa dịu cơn đau hiệu quả.

Chườm ấm vùng bụng dưới giúp giảm cơn đau bụng kinh. Ảnh minh họa AI

2. Các biện pháp tự nhiên giúp giảm đau bụng kinh dễ thực hiện tại nhà

Chườm ấm vùng bụng dưới

Chườm ấm là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả nhanh. Nhiệt độ ấm giúp làm thư giãn các cơ tử cung đang co thắt đồng thời thúc đẩy lưu thông máu vùng chậu, từ đó giảm áp lực và xoa dịu cơn đau.

Chị em có thể sử dụng túi chườm chuyên dụng theo hướng dẫn, dùng chai nước ấm hoặc tắm nước ấm dưới vòi hoa sen trong khoảng 15 phút.

Massage nhẹ nhàng vùng bụng với tinh dầu

Thao tác massage kích thích tuần hoàn máu và thả lỏng vùng cơ bụng đang căng cứng.

Cách làm: Nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương, kinh giới hoặc bạc hà vào dầu nền (như dầu dừa, dầu hạnh nhân) rồi thoa đều lên bụng dưới.

Dùng lòng bàn tay xoay nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ trong 10 -15 phút. Hương thơm tự nhiên từ tinh dầu giúp xoa dịu tinh thần, giảm căng thẳng.

Uống trà thảo mộc ấm (gừng, hoa cúc, tía tô)

Các loại trà thảo mộc không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn chứa các hợp chất sinh học có lợi. Gừng tươi chứa gingerol có đặc tính chống viêm, giảm đau nhẹ. Trà hoa cúc hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh và giảm co thắt cơ.

Thực hiện các bài tập giãn cơ và yoga nhẹ nhàng

Việc thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ nhàng hoặc các tư thế yoga như tư thế em bé, tư thế con mèo giúp kéo giãn vùng lưng dưới và khung chậu, giải phóng sự chèn ép thần kinh và cải thiện lưu lượng máu.

Ăn uống lành mạnh và bổ sung vi chất

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng giúp kiểm soát mức độ viêm của cơ thể. Trong kỳ kinh nguyệt, chị em nên chú ý nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh. Hạn chế tối đa đồ ăn quá mặn, nước uống có gas, caffeine và cồn để tránh tình trạng đầy hơi, giữ nước làm cơn co thắt trầm trọng hơn.

Nên bổ sung thực phẩm giàu magie (chuối, rau xanh đậm, các loại hạt...) vì magie giúp thư giãn cơ bắp và điều hòa thần kinh. Nên ăn thực phẩm giàu chất sắt (thịt bò, thịt gà, gan, trứng, sữa, các loại đậu, rau màu xanh đậm, ngũ cốc nhiều cám…). Nghiên cứu cho thấy phụ nữ bị chảy máu nhiều trong kỳ kinh nguyệt dễ bị mất sắt gây thiếu máu và mệt mỏi.