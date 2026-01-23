6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội
Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Đau bụng kinh đối với nhiều phụ nữ không chỉ là một hiện tượng sinh lý tự nhiên mà còn là một "cuộc chiến" thực sự với những cơn đau quặn thắt.
Theo ThS.BS Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), dù đây là tình trạng phổ biến, nhưng ranh giới giữa biểu hiện bình thường và dấu hiệu bệnh lý nguy hiểm thường rất mong manh khiến nhiều người chủ quan bỏ qua. Việc thấu hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ không chỉ giúp phụ nữ tìm ra giải pháp giảm đau hiệu quả mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe sinh sản về lâu dài.
1. Khi nào đau bụng kinh là dấu hiệu nguy hiểm?
Thông thường, các cơn co thắt bắt đầu trong vòng 24 giờ trước hoặc ngay khi bắt đầu kỳ kinh và kéo dài vài ngày. Tuy nhiên, ngoài yếu tố sinh lý nguyên phát, đau bụng kinh còn có thể do 6 tình trạng bệnh lý và yếu tố nguy cơ nghiêm trọng gây ra (như lạc nội mạc tử cung , u xơ tử cung hay viêm vùng chậu).
Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay nếu cơn đau làm gián đoạn sinh hoạt hàng ngày, vì đây có thể là tín hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe cần can thiệp y tế kịp thời.
2. Một số tình trạng gây ra các cơn đau bụng kinh dữ dội
2.1. Lạc nội mạc tử cung
Theo ThS.BS Lê Quang Dương, lạc nội mạc tử cung là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra những cơn đau bụng kinh kinh hoàng. Đây là tình trạng các mô giống nội mạc tử cung phát triển bất thường bên ngoài tử cung, bám vào buồng trứng, ống dẫn trứng , bàng quang, sàn chậu, hoặc thậm chí ở ruột và phổi.
Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này dẫn đến viêm mạn tính, dính buồng chậu, hình thành nang máu và xuất huyết nội. Đáng chú ý, BS Lê Quang Dương nhấn mạnh cơn đau này không chỉ xuất hiện trong kỳ kinh mà có thể kéo dài dai dẳng 24/7, kèm theo đau lưng hoặc các triệu chứng tiêu hóa dễ bị nhầm lẫn với hội chứng ruột kích thích.
2.2. Lạc nội mạc trong cơ tử cung
Giống như lạc nội mạc tử cung, lạc nội mạc trong cơ tử cung ngoại trừ việc thay vì mô nội mạc tự cấy vào bên ngoài tử cung, nó lại được tìm thấy nằm sâu bên trong lớp cơ tử cung.
Theo ThS.BS Lê Quang Dương, phụ nữ bị lạc nội mạc trong cơ tử cung, tử cung hoạt động giống như một khối cơ bị bầm tím. Các triệu chứng của bệnh bao gồm đau bụng kinh ở vùng trung tâm và đau khi quan hệ tình dục , cơn đau có thể kéo dài đến một hoặc hai ngày sau đó. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trên 30 tuổi đã có con, tuy nhiên, cũng đã được nhìn thấy ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
2.3. U xơ tử cung
Cứ 4 phụ nữ thì có tới 3 người sẽ phát triển u xơ tử cung, nhưng hầu hết sẽ không gặp bất kỳ triệu chứng nào. U xơ có kích thước từ siêu hiển vi đến đủ lớn để làm biến dạng hình dạng của tử cung.
ThS.BS Lê Quang Dương cho biết, u xơ tử cung có thể biến kỳ kinh nguyệt hàng không chỉ làm tăng lượng máu chảy mà còn tăng mức độ nghiêm trọng của cơn đau. Lý do đằng sau cơn đau là trong kỳ kinh, tử cung phải co bóp mạnh để tống những cục máu đông lớn vốn là hệ quả của việc chảy máu nhiều, Nhưng may mắn, u xơ không làm tăng nguy cơ ung thư tử cung và rất hiếm khi trở thành ung thư.
2.4. Vòng tránh thai bằng đồng
Vòng tránh thai bằng đồng là một hình thức kiểm soát sinh sản không vĩnh viễn, không nội tiết, có thể ngăn ngừa mang thai lên đến 10 năm. Dụng cụ này được đặt vào tử cung bởi nhân viên y tế có chuyên môn, hoạt động bằng cách liên tục giải phóng đồng để làm mất khả năng di động của tinh trùng và ngăn trứng làm tổ.
ThS.BS Lê Quang Dương cho biết, vòng tránh thai bằng đồng, trái ngược với vòng tránh thai nội tiết progestin, có thể khiến kỳ kinh ra nhiều máu và đau đớn hơn, đặc biệt là trong vài chu kỳ đầu sau khi đặt. Tuy nhiên, hãy lưu ý, nếu phụ nữ đã đặt vòng tránh thai bằng đồng trong nhiều năm và đột nhiên bị đau bụng kinh dữ dội, thì nguyên nhân không phải do vòng tránh thai.
2.5. Viêm vùng chậu
Viêm vùng chậu là tình trạng nhiễm trùng đường sinh sản ở nữ giới, thường gặp nhất là do các bệnh lây truyền qua đường tình dục không được điều trị. Nếu không chữa trị, viêm vùng chậu có thể gây viêm, để lại sẹo, đau bụng kinh dữ dội và vô sinh .
Viêm vùng chậu xảy ra phổ biến nhất vì các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục tạo ra mô sẹo và các vết dính trong vùng chậu.
Trong kỳ kinh nguyệt, các hormone ảnh hưởng đến tử cung và các cấu trúc xung quanh bao gồm cả mô sẹo và các vết dính này làm gia tăng tình trạng viêm, chảy máu và đau đớn. Nếu được phát hiện sớm, viêm vùng chậu có thể được điều trị bằng kháng sinh, nhưng kháng sinh sẽ không thể phục hồi những tổn thương cấu trúc do nhiễm trùng gây ra.
2.6. Dị tật tử cung
Ngay từ giai đoạn bào thai, tử cung được hình thành từ sự hợp nhất của hai ống Müllerian. Nếu quá trình này bị lỗi, tử cung sẽ có cấu trúc bất thường như: tử cung hai sừng (hình trái tim), có vách ngăn, tử cung một sừng hoặc tử cung đôi.
Những dị tật này tạo ra vách ngăn hoặc gây tắc nghẽn, khiến dòng máu kinh không thể thoát ra ngoài trơn tru. Hệ quả là áp lực trong tử cung tăng cao, dẫn đến những cơn đau quặn thắt dữ dội, đau khi quan hệ và làm tăng nguy cơ vô sinh ở phụ nữ.
3. Áp dụng cách xoa dịu đau bụng kinh tại nhà
Nếu cơn đau không quá nghiêm trọng, có thể áp dụng ngay các liệu pháp tự nhiên sau để cơ thể dễ chịu hơn:
Chế độ ăn uống: Ưu tiên thực phẩm nguồn gốc thực vật và chất béo lành mạnh để kháng viêm, giảm cường độ đau. Tuyệt đối nói không với thuốc lá và rượu bia.
Liệu pháp nhiệt: Chườm ấm vùng bụng dưới hoặc ngâm mình trong nước nóng giúp các cơ tử cung thư giãn tức thì.
Vận động nhẹ nhàng: Duy trì tập thể dục ít nhất 45 phút/ngày (3 buổi/tuần). Đặc biệt, yoga được chứng minh giúp cải thiện đáng kể cả thể lực lẫn cơn đau.
Thư giãn tinh thần: Tập thiền hoặc các bài tập hít thở để giải tỏa căng thẳng tâm lý - tác nhân khiến cơn đau tồi tệ hơn.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mớiDân số và phát triển - 14 giờ trước
GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?Dân số và phát triển - 20 giờ trước
Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vúDân số và phát triển - 21 giờ trước
Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.
Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặpDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.
Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dụcDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.
70% ca ung thư hắc tố bắt nguồn từ những thói quen tưởng như vô hại nhiều người mắc phảiDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Một lần cháy nắng, nốt ruồi bị cọ xát liên tục, trầy xước hay vết thương không được xử lý đúng cách... Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể trở thành "công tắc" kích hoạt khối u hắc tố ác tính (melanoma) – loại ung thư da nguy hiểm bậc nhất.
Tắt đèn hay bật đèn đi ngủ sống thọ hơn? Nghiên cứu khiến nhiều người phải thay đổi thói quenDân số và phát triển - 6 ngày trước
Một thói quen đơn giản khi đi ngủ thực ra lại có tác động trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ.
3 bệnh lây truyền qua đường tình dục làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cungDân số và phát triển - 1 tuần trước
Trong các yếu tố gây ung thư cổ tử cung có mối liên hệ mật thiết với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Dưới đây là 3 bệnh lây truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung phụ nữ cần lưu ý.
Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sốngDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước chính là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của não.
Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối nămDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.
5 món súp bổ dưỡng giúp làm ấm cơ thể, no lâu và tăng cường miễn dịch trong mùa đôngDân số và phát triển
Trong những ngày thời tiết lạnh giá, một bát súp ấm không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn cung cấp dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa. Dưới đây là 5 món súp bổ dưỡng, dễ chế biến, giúp bạn no lâu và chăm sóc sức khỏe toàn diện mùa đông.