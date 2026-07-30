Tưởng đau lưng do tuổi tác, người đàn ông 64 tuổi bất ngờ với kết quả khám

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Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư thận thường khởi phát một cách âm thầm. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh hầu như không cảm nhận được những thay đổi bất thường của cơ thể nên dễ bị bỏ qua.

Ngày 30/7, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật bảo tồn thận thành công cho một trường hợp mắc ung thư thận. 

Theo đó, bệnh nhân là ông Đ.N.K (64 tuổi). Trước đó, ông K bị đau vùng thắt lưng nhiều ngày không đỡ nên quyết định đi khám.

Đau lưng, người đàn ông 64 tuổi bất ngờ với kết quả khám - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC. 

Tại bệnh viện, qua chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện khối u thận phải kích thước khoảng 3 cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán người bệnh mắc ung thư thận phải giai đoạn T1N0M0 - giai đoạn sớm, chưa ghi nhận di căn.

Với khối u còn ở giai đoạn sớm, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot thay vì phải cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây.

ThS.BSCKII. Đỗ Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu cho biết: Ưu điểm lớn nhất của cắt bán phần bằng robot là giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô thận còn khỏe mạnh.

Với hình ảnh phóng đại ba chiều cùng cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, phẫu thuật viên có thể thực hiện các thao tác cắt, khâu và cầm máu chính xác hơn, giảm nguy cơ chảy máu và góp phần bảo tồn chức năng thận lâu dài.

Việc giữ lại phần lớn nhu mô thận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người bệnh, góp phần giảm nguy cơ suy giảm chức năng thận trong tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, ca mổ diễn ra thành công, đảm bảo về mặt ung thư học và bảo tồn tối đa tổ chức lành xung quanh.

Không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh

Theo ThS.BS Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, khác với nhiều bệnh lý có biểu hiện rõ ràng, ung thư thận thường khởi phát một cách âm thầm. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh hầu như không cảm nhận được những thay đổi bất thường của cơ thể. 

Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc trong các đợt khám sức khỏe định kỳ, khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng đặc hiệu.

Chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sờ thấy khối bất thường vùng hông hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.

Đau lưng, người đàn ông 64 tuổi bất ngờ với kết quả khám - Ảnh 2.Người đàn ông đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư thận: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

GĐXH - Ông Hoàng bất ngờ phát hiện ung thư thận khi khám sức khỏe định kỳ, mặc dù trước đó không có triệu chứng.

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