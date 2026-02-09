Chưa giỗ đầu em gái, gia đình tôi chết lặng khi em rể xin cưới người không ngờ tới

Em gái và em rể tôi yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Ngày em tôi lấy chồng, ai cũng nói đó là một cuộc hôn nhân đẹp. Em rể có công việc ổn định, thu nhập tốt, lại hiền lành, biết trước biết sau.

Từ khi cưới, em tôi gần như chưa từng phải bận tâm chuyện cơm áo lại được chồng yêu chiều. Hai đứa con lần lượt ra đời, đủ nếp đủ tẻ khiến gia đình em gái tôi lúc nào cũng rộn tiếng cười.

Không chỉ chăm lo cho vợ con, em rể tôi còn rất có hiếu với nhà ngoại. Bố mẹ tôi đau ốm, em rể luôn là người chủ động đưa đi viện.

Mỗi dịp lễ Tết, quà cáp chu đáo và luôn quan tâm đến mọi người. Bố mẹ tôi tự hào có được con rể như thế là phúc phần của gia đình.

Cả nhà đã rất sốc khi em rể nói muốn xin phép được nên duyên với cô họ tôi (ảnh minh họa: AI)

Ngay cả em gái họ của bố tôi, người hơn em rể vài tuổi, chưa lập gia đình và vốn nổi tiếng khó tính cũng dành cho cháu rể nhiều thiện cảm. Cô ít khi khen ai, vậy mà mỗi lần nhắc đến cháu rể, cô lại gật gù khen nó có tình có nghĩa, không phải ai cũng được như vậy.

Thế rồi, biến cố ập đến với gia đình em tôi khi cách đây không lâu, em gái phát hiện mắc bạo bệnh. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình tiến triển quá nhanh.

Ngày em tôi mất, cả nhà như sụp đổ, em rể tôi ngất lên ngất xuống bên linh cữu vợ, gọi tên vợ trong tuyệt vọng. Nhìn cảnh ấy, không ai cầm được nước mắt.

Hai đứa con của em tôi mới học cấp 2 lại mất mẹ nên chúng sống thu mình, ít nói hẳn. Em rể tôi vừa gà trống nuôi con, vừa lo toan đủ thứ nên tiều tụy đi nhiều.

Thương các cháu mồ côi mẹ, cô họ tôi thường xuyên qua lại nhà em rể để đỡ đần, khi thì nấu cơm, lúc đưa đón các cháu đi học, có hôm ở lại đến khuya mới về.

Gia đình tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào, nghĩ rằng có bà trẻ bên cạnh, các cháu sẽ bớt tủi thân.

Nhưng gần đây, em rể bất ngờ gọi điện xin phép được sang nhà thưa chuyện với bố mẹ tôi. Cả nhà đã rất sốc khi em rể nói muốn xin phép được nên duyên với cô họ tôi.

Em rể nói rằng từ ngày em gái tôi mất, cô là người ở bên chăm sóc các con nhiều nhất. Em chỉ mong có một người phụ nữ đủ thương yêu để cùng nhau nuôi dạy hai đứa trẻ nên người mà không có ý phản bội vợ đã khuất, cũng không dám giấu giếm gia đình.

Điều khiến cả gia đình tôi bàng hoàng nhất là em gái tôi vẫn chưa qua giỗ đầu. Chúng tôi vẫn chưa biết phải đối diện với câu chuyện này ra sao, vừa mong các cháu mình có người chăm sóc, em rể tôi không phải cảnh gà trống nuôi con nhưng sự việc đến bất ngờ khiến mọi người vẫn chưa hết hoang mang.