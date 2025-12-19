Mới nhất
Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt

Thứ sáu, 14:01 19/12/2025 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Từng mong ngóng từng ngày được nghỉ hưu sau hơn 40 năm lao động căng thẳng, ông không ngờ quãng đời mà ông kỳ vọng sẽ an nhàn lại trở thành giai đoạn ngột ngạt nhất cuộc đời.

Nghỉ hưu với tài chính dư dả, tưởng an nhàn lại hóa bế tắc

Sau hơn 40 năm làm việc căng thẳng, ông Quách (ở Trung Quốc), người từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp nhỏ, mong mỏi từng ngày được nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống.

Ở thời điểm rời công việc, ông có khoảng 2 triệu NDT, tương đương hơn 7 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cùng lương hưu hàng tháng và bất động sản đã chia cho con trai. Với nhiều người, đó là nền tảng lý tưởng cho một cuộc sống nghỉ hưu không lo nghĩ.

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cuộc sống sau nghỉ hưu của ông Quách không hề nhẹ nhõm như tưởng tượng, mà dần trở thành chuỗi ngày nặng nề cả về tinh thần lẫn thể chất.

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt - Ảnh 1.

Từ chỗ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, các mối quan hệ trở nên xa cách, khiến ông Quách cảm nhận rõ sự cô đơn của đời sống nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu khiến các mối quan hệ xã hội dần xa cách

Khi còn đi làm, ông Quách luôn bận rộn với công việc, đối tác và các mối quan hệ đồng nghiệp.

Dù ít thời gian cho gia đình nhưng ông luôn cảm thấy mình có vai trò, có giá trị và có mục tiêu mỗi ngày. Sau khi nghỉ hưu, những mối quan hệ ấy dần nhạt phai.

Phần lớn đồng nghiệp của ông vẫn đang trong độ tuổi lao động, bận rộn với công việc nên ít có cơ hội gặp gỡ.

Từ chỗ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, các mối quan hệ trở nên xa cách, khiến ông Quách cảm nhận rõ sự cô đơn của đời sống nghỉ hưu.

Nghỉ hưu về quê sống, mâu thuẫn vợ chồng tăng lên vì chuyện nhỏ nhặt

Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông Quách chuyển về quê sinh sống. Trước đây, do cả hai đều bận rộn nên thuê người giúp việc, ít xảy ra va chạm trong sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, ở vùng nông thôn, việc tìm người giúp việc không dễ dàng, mọi việc trong nhà đều phải tự xoay xở.

Từ chuyện ai nấu cơm, ai đi chợ đến việc dọn dẹp nhà cửa, phân chia công việc không rõ ràng khiến mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh thường xuyên.

Việc ở cạnh nhau suốt ngày sau khi nghỉ hưu vô tình khiến những bất đồng nhỏ bị phóng đại, làm không khí gia đình ngày càng căng thẳng.

Nghỉ hưu nhưng không gần gũi được với con cái

Ông Quách thừa nhận trong những năm tháng mải mê xây dựng sự nghiệp, ông ít dành thời gian cho con trai.

Khi con trưởng thành, lập gia đình riêng, khoảng cách cha con ngày càng khó thu hẹp. Các con có cuộc sống riêng, ít hỏi han, cũng không nhờ ông trông cháu.

Nhìn sang những gia đình hàng xóm con cháu quây quần, ngày nào cũng rộn rã tiếng cười, ông Quách không khỏi chạnh lòng và tự hỏi liệu cuộc sống nghỉ hưu của mình sẽ trôi qua như thế nào.

Cuộc sống nghỉ hưu nhàm chán, sức khỏe và tinh thần cùng sa sút

Những năm đầu nghỉ hưu, ông Quách từng nghĩ đến việc du lịch để tận hưởng tuổi già. Thế nhưng, sức khỏe không còn như trước khiến mỗi chuyến đi trở thành gánh nặng.

"Đi vài chuyến là tôi thấy mệt mỏi, về nhà nằm nghỉ còn dễ chịu hơn", ông nói.

Dần dần, ông cũng mất hứng thú với tin tức thời sự và những thói quen từng giúp ông kết nối với bạn bè khi còn đi làm.

Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn xem phim, ăn uống rồi ngủ, cuộc sống nghỉ hưu trở thành một vòng lặp buồn tẻ. Những cuộc cãi vã với vợ khiến ông nhiều lúc cảm thấy áp lực đến mức không thở nổi.

Sau 2 năm nghỉ hưu, quyết định xin làm bảo vệ để tìm lại ý nghĩa sống

Không thể tiếp tục sống trong trạng thái vô định, sau hai năm nghỉ hưu, ông Quách quyết định xin làm bảo vệ cho một nhà hàng gần nhà.

Công việc không mang lại thu nhập đáng kể, nhưng giúp ông tìm lại nhịp sống quen thuộc và cảm giác mình vẫn có ích.

Theo ông, nhiều người quen với sự bận rộn khi đột ngột chuyển sang cuộc sống nghỉ hưu rất dễ rơi vào trạng thái sốc tâm lý, không kịp thích nghi với quỹ thời gian quá rảnh rỗi.

Công việc bảo vệ giúp ông Quách vận động nhiều hơn, sức khỏe thể chất được cải thiện rõ rệt.

Việc đi làm cũng mở rộng cơ hội giao tiếp, giúp ông thoát khỏi cảm giác cô lập khi chỉ ở nhà cả ngày. Tâm trạng ổn định hơn, ông và vợ thống nhất phân chia công việc nhà rõ ràng, giảm hẳn mâu thuẫn.

Khi tinh thần tốt lên, ông Quách chủ động liên lạc với con trai, hỏi thăm cuộc sống và mời các con về nhà ăn cơm khi có dịp. Không khí gia đình dần ấm áp hơn so với những năm đầu nghỉ hưu đầy căng thẳng.

Bài học sau nghỉ hưu: Tiền bạc chưa đủ, gia đình mới là cốt lõi

Từ trải nghiệm của bản thân, ông Quách cho rằng để có một cuộc sống nghỉ hưu trọn vẹn, tài chính chỉ là điều kiện cần.

Quan trọng hơn là phải có kế hoạch sống rõ ràng, duy trì lao động phù hợp và vun đắp các mối quan hệ gia đình từ sớm.

Ông cho rằng nhiều người làm cha mải mê kiếm tiền, nghĩ rằng khi nghỉ hưu sẽ có thời gian bù đắp cho con cái. Nhưng thực tế, nếu không đồng hành cùng con trong những năm tháng trưởng thành, rất khó mong con cái gắn bó khi về già.

Dù nhận ra điều này khá muộn, ông Quách tin rằng mình vẫn còn thời gian để xây dựng một cuộc sống nghỉ hưu ý nghĩa hơn trong những năm tới.

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

GĐXH - Chỉ sau hai năm nghỉ hưu, ông Minh thở dài: "Nếu được chọn lại, tôi mong mình vẫn đi làm, dù chỉ là bán thời gian".

