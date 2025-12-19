Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kết
GĐXH - Làm một công việc suốt 60 năm không nghỉ phép, cụ ông 75 tuổi rút ra bài học xương máu: Người giỏi 2 kỹ năng này không lo bị đào thải.
Suốt hơn sáu thập kỷ, khi nhiều người liên tục thay đổi công việc vì áp lực thu nhập, môi trường hay nỗi lo bị thay thế, một cụ ông tại Anh vẫn bền bỉ gắn bó với một công việc duy nhất mà không nghỉ lấy một ngày.
Ở tuổi 75, câu chuyện về công việc của ông Tony Baines không chỉ khiến nhiều người nể phục bởi sự bền bỉ hiếm có, mà còn gợi mở những bài học sâu sắc về giá trị của lao động, mối quan hệ và năng lực thích nghi trong xã hội hiện đại.
Bắt đầu công việc từ năm 15 tuổi, gắn bó một cửa hàng suốt đời
Theo Daily Star, ông Tony Baines sống tại thị trấn Scunthorpe, Anh, bắt đầu công việc đầu tiên của mình vào năm 1958 khi mới 15 tuổi. Đó là một cửa hàng xe đạp nhỏ, nơi ông học cách bán hàng và sửa chữa xe từ những việc đơn giản nhất. Khi ấy, ông không nghĩ rằng công việc này sẽ theo mình suốt cả cuộc đời.
Thế nhưng, từ năm thiếu niên cho đến khi bước sang tuổi xế chiều, Tony chưa từng rời bỏ công việc quen thuộc ấy.
Ước tính trong hơn 60 năm làm việc, ông đã dành trên 120.000 giờ cho công việc sửa chữa và buôn bán xe đạp, gần như không nghỉ phép một ngày nào. Với ông, công việc không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần nhịp sống.
Từ người làm thuê đến chủ cửa hàng gắn bó trọn đời với công việc
Năm 1991, khi người chủ cũ qua đời, Tony được thừa kế và tiếp quản toàn bộ cửa hàng. Từ một người thợ làm công ăn lương, ông trở thành chủ sở hữu, tiếp tục duy trì công việc quen thuộc bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Theo thời gian, cửa hàng xe đạp của Tony phát triển thành một công ty nhỏ, trở thành địa chỉ uy tín được người dân trong thị trấn tin tưởng. Giữa bối cảnh nhiều công việc truyền thống dần mai một, công việc của Tony vẫn tồn tại bền bỉ nhờ sự chỉn chu, tay nghề và mối quan hệ gắn bó với khách hàng.
Hiện ở tuổi 75, Tony đã vượt xa độ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì thói quen đến cửa hàng mỗi ngày để làm công việc đã gắn bó hơn nửa thế kỷ.
Với ông, được tiếp tục làm việc trong môi trường quen thuộc mang lại giá trị tinh thần to lớn, giúp cuộc sống có nhịp điệu và ý nghĩa.
Ban đầu, Tony từng có ý định nghỉ hưu sớm để dành thời gian cho gia đình và kỷ niệm ngày cưới cùng vợ. Thế nhưng, sau khi vợ đột ngột qua đời, ông buộc phải đối diện với khoảng trống lớn trong cuộc sống.
Cuối cùng, ông chọn tiếp tục công việc như một cách để giữ vững tinh thần, duy trì kết nối xã hội và không để bản thân rơi vào cảm giác cô đơn.
Công việc bền vững mang lại giá trị vượt xa thu nhập
Theo Tony, điều quý giá nhất mà công việc mang lại không chỉ là tiền bạc. Mỗi ngày làm việc, ông được gặp gỡ khách hàng quen, trò chuyện, chia sẻ và xây dựng những mối quan hệ bền chặt.
Với ông, công việc lâu dài chính là cầu nối giúp con người duy trì cảm giác được cần đến và có ích, đặc biệt khi bước vào tuổi già.
Chính nhờ tư duy coi công việc là một phần cuộc sống chứ không đơn thuần là nghĩa vụ, Tony đã duy trì được niềm vui và động lực làm việc suốt nhiều thập kỷ.
Bài học xương máu sau 60 năm gắn bó với một công việc
Từ trải nghiệm của mình, Tony Baines cho rằng có hai yếu tố then chốt giúp một người có thể gắn bó lâu dài với công việc mà không lo bị đào thải, dù xã hội và công nghệ liên tục thay đổi.
Người cố vấn tốt giúp công việc phát triển bền vững
Với Tony, người chủ cũ của cửa hàng xe đạp không chỉ là sếp mà còn là người thầy, người cố vấn đã đặt nền móng cho cả sự nghiệp. Ngay từ khi còn rất trẻ, ông được chỉ dạy tỉ mỉ từ kỹ năng chuyên môn đến thái độ làm việc.
Qua nhiều năm, mối quan hệ trong công việc ấy dần trở thành sự đồng hành và tin cậy. Tony cho rằng, để phát triển lâu dài trong bất kỳ công việc nào, mỗi người đều cần một người cố vấn có kinh nghiệm, đủ chân thành và sẵn sàng truyền cảm hứng, đồng thời thúc đẩy bạn tiến bộ.
Mối quan hệ tốt quyết định tuổi thọ của công việc
Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, Tony đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ trong công việc.
Ông luôn duy trì sự tôn trọng, thấu hiểu với người cố vấn, đối tác và khách hàng. Theo ông, đầu tư vào mối quan hệ chính là đầu tư cho sự bền vững của công việc.
Với khách hàng, Tony không coi họ chỉ là người mua dịch vụ mà là những người đồng hành lâu dài.
Chính sự tin tưởng và gắn bó ấy đã giúp công việc của ông tồn tại ổn định suốt hơn 60 năm, bất chấp biến động kinh tế và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Khi công việc trở thành điểm tựa tinh thần
Câu chuyện của Tony Baines cho thấy, một công việc bền vững không chỉ giúp con người đảm bảo cuộc sống mà còn mang lại giá trị tinh thần sâu sắc.
Trong một thế giới mà nhiều người lo lắng bị đào thải, bài học từ người đàn ông 75 tuổi này nhấn mạnh rằng: nếu có kỹ năng, mối quan hệ và tình yêu với công việc, con người vẫn có thể đứng vững và tìm thấy ý nghĩa trong lao động suốt cả cuộc đời.
