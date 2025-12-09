Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hận
GĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Tuổi già, ai cũng mong được sống bình yên, an nhàn bên con cháu. Thế nhưng, ở tuổi 68, tôi lại đang chịu bao điều tiếng chỉ vì quyết định không cho con cả vay 300 triệu mua xe nhưng lại đưa cho con út hơn 1 tỷ đồng để mua nhà.
Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Có những chuyện, chỉ người làm mẹ mới hiểu được.
Hai đứa con, hai ngả rẽ hoàn toàn trái ngược
Vợ chồng tôi có hai con trai, ngày nhỏ đứa nào cũng ngoan ngoãn, giỏi giang. Khi ấy, trong mắt chúng tôi, hai đứa đều là bảo bối, chẳng bao giờ có chuyện thiên vị.
Nhưng khi trưởng thành, con trai lớn bắt đầu thay đổi.
Ngày cưới, chúng tôi mua cho vợ chồng nó một căn nhà nhỏ và đưa thêm chút tiền làm vốn. Vậy mà con cả không vui, còn quay sang trách móc bố mẹ "cho quá ít". Sự trách hờn ấy khiến thái độ của nó với chúng tôi ngày càng lạnh nhạt.
Suốt nhiều năm sau, dù chúng tôi ốm đau, nó gần như không về thăm. Nhiều lần nhớ con, tôi gọi điện mời nó về ăn cơm, nó buông một câu khiến tôi đau đến tận tim: "Nếu bố mẹ không thương con thì đừng gọi làm phiền nữa."
Con dâu cả cũng chưa từng một lần hỏi han bố mẹ chồng. Chỉ vì tiền mừng cưới không nhiều, chỉ vì căn nhà mua cho chúng nó chưa đủ lớn… mà tình cảm mẹ con bị rạn nứt đến mức ấy.
Trong khi đó, con út lại trái ngược hoàn toàn.
Dù lương không cao, mỗi tháng nó vẫn gửi cho chúng tôi một khoản nhỏ. Những khi hai vợ chồng tôi đau ốm, nó đều có mặt, lo thuốc men, cơm nước, đưa đi bệnh viện. Cô con dâu út cũng rất hiếu thuận, cuối tuần lại gọi điện hỏi han, lúc rảnh luôn về thăm bố mẹ.
Ngày con út cưới, nó biết bố mẹ có tuổi nên không đòi hỏi gì. Nó bảo:"Hai vợ chồng con tự lo được, bố mẹ đừng vất vả nữa."
Chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ khiến tôi ấm lòng.
Tuổi già, điều tôi mong nhất chỉ là sự bình yên
Đầu năm nay, khi vợ chồng con cả đột nhiên về thăm, tôi cứ nghĩ nó đã nguôi giận. Nhưng không, họ đến để vay 100.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) mua xe mới.
Tôi từ chối, vì khoản tiết kiệm của vợ chồng tôi chỉ đủ làm "bùa hộ mệnh tuổi già". Nghe xong, con cả lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
Nó quay lại thêm hai lần nữa, nhưng cũng chỉ để đe dọa: "Không cho vay thì đừng tìm đến con nữa."
Chưa đầy ba tháng sau, con út tìm đến để hỏi vay 400.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) mua căn nhà lớn hơn vì gia đình đã có thêm thành viên.
Không đắn đo, vợ chồng tôi rút hơn nửa số tiền tích góp cả đời và đưa cho con. Một phần vì thương, một phần vì vợ chồng nó luôn chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi.
Tuổi già, dựa vào đứa con hiểu chuyện, hiếu thảo, đó là điều bình yên mà chúng tôi muốn giữ.
Biết chuyện, vợ chồng con cả đến nhà làm ầm lên, nói chúng tôi bất công, khiến hàng xóm cũng đổ về xem. Nhưng họ không biết câu chuyện phía sau. Họ chỉ nhìn vào tiền bạc mà phán xét.
Tôi buồn, nhưng không hối hận.
Tình cảm luôn có lý do của nó
Người mẹ nào chẳng muốn đối xử công bằng với các con? Nhưng sự công bằng không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn nằm ở tấm lòng, ở những gì các con dành cho bố mẹ lúc tuổi già.
Con cả lạnh nhạt, coi bố mẹ là nơi để "đến khi cần tiền". Con út hiếu thảo, luôn ở bên mỗi khi chúng tôi đau yếu.
Một người mẹ không thể chia tình yêu theo con số. Tình cảm luôn phát triển theo cách mà chúng ta được đối xử.
Tuổi già: Hãy chuẩn bị một khoản dự phòng cho chính mình
Câu chuyện của tôi cũng là lời nhắc nhở cho những ai đang bước vào tuổi già: Hãy dành cho mình một khoản tiền dự phòng. Đừng đặt cược toàn bộ tuổi già vào con cái.
Nếu các con thương mình, đó là phúc. Nếu các con không hiểu chuyện, ta vẫn có thể sống an yên mà không phải chịu cảnh tuổi già đầy nước mắt.
* Trên đây là bài chia sẻ của tác giả Giang Lệ Mai, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Cô gái làm nghề đặc biệt về ra mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn traiTâm sự - 3 giờ trước
Khác với tưởng tượng ban đầu khi về ra mắt nhà bạn trai, cô gái trẻ không ngờ lại nhận được sự quý mến, ủng hộ của mọi người sau khi giới thiệu về nghề nghiệp của mình.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèoTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.
Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâuTâm sự - 1 ngày trước
Hóa ra túi vàng gửi chỗ mẹ chồng được lấy về không phải để đầu tư mà để đền bù cho tôi, chồng đã ngoại tình và muốn ly hôn, ngoài ô tô ra không lấy tài sản gì.
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộTâm sự - 2 ngày trước
Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 nămTâm sự - 2 ngày trước
Tôi hối hận đứt ruột vì không dùng 3 tỷ đồng tích cóp 10 năm để mua căn nhà 4,5 tỷ đồng; hai năm sau tôi có thêm 600 triệu đồng nhưng giá nhà đã thành 8,5 tỷ.
Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.
Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vayTâm sự - 3 ngày trước
Tiền tôi kiếm đều gửi bố mẹ giữ, họ tự ý cho họ hàng vay, người ta chây ì cũng không đòi gắt, cứ thế sau 8 năm làm cật lực ngày đêm, tôi tay trắng hoàn tay trắng.
7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương laiTâm sự - 3 ngày trước
7 năm yêu, tôi không tiếc đến đồng tiền cuối cùng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, rồi nay bị cô ấy bỏ với lý do cha mẹ không chấp nhận chàng rể trắng tay.
Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc độngTâm sự - 4 ngày trước
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xaTâm sự
Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.