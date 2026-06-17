Chồng nhập viện sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình trong ô tô

Nghi ngờ vợ ngoại tình vì mất liên lạc bất thường

Sự việc xảy ra tại một bãi đỗ xe nhiều tầng thuộc khu vực Block 278 Compassvale Bow, Sengkang, Singapore.

Theo lời kể của anh Wu Yongcheng, tối hôm trước anh không thể liên lạc được với vợ. Sự mất liên lạc kéo dài khiến anh lo lắng nên quyết định ra ngoài tìm kiếm. Trong lúc đi quanh khu dân cư, anh phát hiện một chiếc ô tô quen thuộc đỗ trong bãi xe.

Đó là xe của ông Chia Hiok Seah, người từng nhiều lần đưa vợ anh về nhà. Chính vì vậy, anh Wu bắt đầu nghi ngờ có dấu hiệu ngoại tình và quyết định theo dõi.

Bàng hoàng phát hiện vợ và nhân tình bên trong xe

Để ghi lại bằng chứng, anh Wu dùng điện thoại quay video rồi tiến đến gần chiếc xe. Khi nhìn vào bên trong, anh chết lặng khi phát hiện vợ mình đang ngồi cùng ông Chia.

Người chồng sau đó cố gắng mở cửa xe nhưng không thành công. Anh liên tục yêu cầu hai người bước xuống để nói chuyện, song cả hai đều không phản ứng.

Trong lúc nóng giận, anh Wu trèo lên phần mui xe với mục đích ngăn chiếc xe rời khỏi hiện trường.

Anh Wu Yongcheng liên tục yêu cầu hai người bước xuống để nói chuyện, song cả hai đều không phản ứng. Trong lúc nóng giận, anh Wu trèo lên phần mui xe.



Nhân tình nhấn ga bỏ chạy, người chồng bị hất văng xuống đường

Theo lời khai tại tòa, ông Chia vẫn ngồi ở vị trí lái xe và bất chấp sự hiện diện của anh Wu trên mui xe. Người đàn ông này sau đó nhấn ga cho xe lao về phía trước.

Cú tăng tốc bất ngờ khiến anh Wu bị hất văng khỏi xe và ngã mạnh xuống mặt đường. Nạn nhân bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể, bao gồm mặt, vai, ngực và đầu gối.

Anh Wu cho biết máu chảy nhiều trên mặt và cánh tay khiến anh vô cùng hoảng loạn. Trong tình trạng đau đớn, anh lập tức gọi cấp cứu để được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Phải phẫu thuật và điều trị kéo dài nhiều tháng

Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh Wu trải qua một ca phẫu thuật vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày.

Để phục vụ quá trình tố tụng sau này, anh đã yêu cầu nhân viên y tế chụp lại toàn bộ thương tích trên cơ thể nhằm chứng minh các vết thương phát sinh từ vụ việc liên quan đến nghi án ngoại tình, không phải do tự gây ra.

Ngay sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, anh cũng trình báo toàn bộ sự việc với cảnh sát.

Khi được hỏi vì sao không gọi cảnh sát ngay từ đầu, anh Wu giải thích rằng thời điểm đó ưu tiên hàng đầu của anh là bảo toàn tính mạng và xử lý các chấn thương nghiêm trọng. Anh mô tả tình trạng của mình lúc đó là "vô cùng đau đớn và hỗn loạn".

Hậu quả kéo dài sau vụ việc ngoại tình gây tranh cãi

Các bác sĩ đã cho anh Wu nghỉ dưỡng bệnh tổng cộng 14 ngày để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, quá trình điều trị không dừng lại ở đó.

Người đàn ông này phải nhiều lần quay lại bệnh viện để cắt chỉ và tái khám định kỳ. Dù đã nhiều tháng trôi qua, anh vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại do các cơn đau ở ngón chân. Ngoài ra, những vết sẹo trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ.

Vụ ngoại tình không chỉ gây đổ vỡ hôn nhân mà còn để lại những tổn thương thể chất và tinh thần nặng nề đối với người trong cuộc.

Về phía ông Chia Hiok Seah, 50 tuổi, người này hiện phải đối mặt với hai cáo buộc hình sự, trong đó có hành vi lái xe nguy hiểm gây thương tích cho người khác.

Theo thông tin từ báo chí Singapore, bị cáo không nhận tội tại phiên xét xử. Anh Wu Yongcheng là nhân chứng đầu tiên được triệu tập để trình bày diễn biến vụ việc trước tòa.

Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi gây thương tích xảy ra sau khi người chồng phát hiện vợ có dấu hiệu ngoại tình.