Tuy không mới, nhưng nhiều người vẫn mất tiền tỷ với trò lừa 'Deepfake'

Mới đây, Công an phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo bằng công nghệ Deepfake.

Cụ thể, Công an phường Đức Giang nhận được phản ánh từ phòng giao dịch của ngân hành BIDV (chi nhánh Thành Đô) về việc có 2 khách hành cao tuổi đến làm thủ tục mở tài khoản để chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng với thái độ rất lạ.

Khi nhân viên ngân hàng tâm sự, khéo léo hỏi mục đích của việc làm trên thì hai vị khách này nhất định không nói. Thậm chí, vị khách nữ còn lo lắng: "Có nói các cô cũng không giúp minh oan được cho chúng tôi"!

Nhân thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Đức Giang đã cử cán bộ xuống chi nhánh ngân hàng. Lúc này, hai vị khách cao tuổi sắp hoàn tất thủ tục mở tài khoản, còn điện thoại của ông T thì liên tục bị 1 đối tượng nam giới gọi, giục đẩy nhanh thủ tục chuyển tiền. Khi vợ chồng vị khách đang nói chuyện điện thoại thì cán bộ công an phường xin phép được nghe "hộ". Thấy giọng của "công an thật" ngay lập tức đối tượng bên kia ngắt liên lạc.

Lúc này, vợ chông vị khách già dường như tỉnh ngộ. Họ cho biết trước đó họ bị một nhóm 3 đối tượng tự xưng là cán bộ công an thay nhau gọi điện báo người vợ có một tài khoản ngân hàng đang bị nợ hơn 60 triệu đồng và thông báo ông bà cùng người nhà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy.

Người dân phải hết sức cảnh giác với cuộc gọi Deepfake (ảnh minh họa).

Các đối tượng gọi điện uy hiếp, bắt họ chuyển khoản hơn 3 tỷ đồng… để "chứng minh mình vô tội" và không được để cho người khác biết. Để tạo sức ép tuyệt đối, các đối tượng còn dùng phần mềm "Deepfake" (phần mềm giả hình ảnh và giọng nói bằng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo), rồi gọi video qua Zalo, đặt tên hiển thị Zalo là số điện thoại đường dây nóng của công an.

Không một chút nghi ngờ, đôi vợ chồng này đến ngân hàng làm thủ tục rút 2 sổ tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng nhằm chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Rất may, sự việc được nhân viên ngân hàng tinh ý nhận ra và báo cho Công an phường Đức Giang nên đã kịp thời ngăn chặn.

Chị T (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) kể rằng chị nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ một người bạn sinh sống ở nước ngoài. Người này hỏi vay chị T một khoản tiền lớn.

Do đọc báo chí thường xuyên nên chị T khá cảnh giác, sợ bạn bị hack Facebook nên chị T cẩn thận gọi video lại. Phía bên kia tắt đi rồi chỉ 1 phút sau thì liên lạc lại với chị T cũng bằng cuộc gọi video.

Chị T nhìn khá rõ hình ảnh khuôn mặt bạn mình trên video. Hai người nói với nhau vài câu thì bên kia ngắt máy với lý do mạng internet kém. Lúc này chị T hoàn toàn tin tưởng và chuyển khoản số tiền theo yêu cầu của "bạn". Phải vài ngày sau, khi người bạn "lấy lại" được tài khoản mạng xã hội, nói chuyện thì chị T mới "té ngửa" nhận ra mình bị lừa.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là chiêu thức không mới, tuy nhiên tội phạm lừa đảo đã thực hiện bằng cách tinh vi hơn khi thực hiện các cuộc gọi video giả mạo nhằm tạo niềm tin cho "con mồi".

Đứng trước thực trạng này, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng cuộc gọi lừa đảo "Deepfake" thường sẽ có một số dấu hiệu nhận biết như: thời gian gọi thường rất ngắn, chỉ vài giây. Bên cạnh đó, khuôn mặt của người gọi thường thiếu tính cảm xúc và khá "trơ" khi nói hoặc tư thế của họ trông lúng túng, không tự nhiên, hướng đầu và cơ thể của họ trong video không nhất quán với nhau.



Ngoài ra, có thể thấy màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí. Điều này có thể khiến video trông rất giả tạo và không tự nhiên; âm thanh sẽ không đồng nhất với hình ảnh, có nhiều tiếng ồn bị lạc vào "clip" hoặc "clip" không có âm thanh…

Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi kiểu này.