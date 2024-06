Người phụ nữ bị lừa sạch tiền trong tài khoản do tin cán bộ công an 'dỏm'

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, mới đây, bà L.T.G. (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) với tâm trạng bàng hoàng đến cơ quan công an trình báo bị lừa đảo, mất sạch tiền trong tài khoản.

Bà G. trình bày, có một người tự xưng cán bộ Công an huyện Thanh Bình gọi điện đến đề nghị bà cài đặt VNeID kích hoạt định danh mức 2.

Do gần đây, bà G. có làm căn cước công dân, được dặn cài đặt ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên điện thoại, vì vậy khi nghe người xưng cán bộ công an bà không nghi ngờ mà làm theo hướng dẫn.

Kẻ mạo danh công an hướng dẫn bà G. tìm trang web "dichvucong.bvgov.com" để tải ứng dụng VneID rồi tạo tài khoản, đăng nhập.

Chỉ vài phút sau đó, bà G. nhận được thông báo tài khoản Ngân hàng Vietcombank của bà đã chuyển 29,8 triệu đồng cho tài khoản mang tên LE QUY DAT ở ngân hàng khác. Sự việc sau đó được trình báo tới Công an huyện Thanh Bình.

Theo bà G. đây là số tiền dành dụm, phòng bất trắc khi con cái ốm đau; nay bị kẻ gian lừa lấy hết trong tích tắc.

Tấn công vào cán bộ, viên chức

Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cảnh báo các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao đã mở rộng phạm vi, hướng đến công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Theo đó, gần đây, chị H.T. (36 tuổi, trú tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) - viên chức của một đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ xã Bình Thành thông báo thẻ căn cước công dân của chị T. chưa được cập nhật thông tin đầy đủ nên trên hệ thống quản lý, chỉ thấy được số chứng minh nhân dân.

Người này, yêu cầu chị T. kết bạn Zalo để hướng dẫn thực hiện cập nhật thông tin online. Gã đàn ông này gửi đường link lạ nên chị T. nghi ngờ, không thực hiện theo yêu cầu nên thoát bẫy lừa đảo.

Còn anh B. (38 tuổi, ở huyện Cao Lãnh), hiện công tác trong ngành công an, cũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ xã liên hệ để hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử VNeID mức 2.

Nhận biết đây là đối tượng lừa đảo nên anh B. lập tức trình báo đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Trong đó, khuyến cáo đến mỗi cán bộ chiến sỹ nên tự nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Công an Tỉnh để tự bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân.

Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè được biết để tránh trở thành người bị hại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tương tự như các trường hợp trên, cần kịp thời báo cho lực lượng Công an ở địa phương gần nhất hoặc về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp qua số Hotline: 0978.620.105 để được hướng dẫn xử lý.