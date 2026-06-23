Tuyển sinh đại học 2026: Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý
GĐXH - Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, dưới đây là các mốc thời gian tuyển sinh cụ thể thí sinh cần lưu ý.
Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý tuyển sinh đại học, cao đẳng 2026
Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các mốc thời gian cụ thể tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 như sau:
Thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống
8 giờ sáng ngày 1/7/2026: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
Từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7/2026: Thí sinh phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
Từ 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8/2026: Các đơn vị của Bộ GD&ĐT xử lý nguyện vọng trên hệ thống.
Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển, nhập học
Trước 17 giờ ngày 13/8/2026: Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
Trước 17 giờ ngày 21/8/2026: Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.
Từ tháng 8 đến tháng 12/2026: Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.
Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có điểm gì mới?
Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.
Một số nội dung điều chỉnh trong Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến và đánh giá tác động chính sách như sau:
Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).
Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05.
Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 06 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 03 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.
Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển), trong đó:
Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3;
Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5;
Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.
Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.
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