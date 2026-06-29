Đại học Kinh tế Quốc dân đã có phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027
GĐXH - Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương hướng tuyển sinh đại học năm 2027 với điểm mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân đã có thông báo về phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 của Đại học Kinh tế Quốc dân.
Theo thông báo, kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 của trường được thực hiện như sau:
1. Xét tuyển thẳng:
Xét tuyển đối tượng theo quy chế của Bộ GDĐT và quy định của ĐH KTQD (giữ ổn định như năm 2026);
- Có chính sách cụ thể để khuyến khích/thu hút sinh viên quốc tế.
2. Xét tuyển liên thông – liên thông ĐHCQ:
Xét tuyển các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc cao đẳng chính quy (giữ ổn định như năm 2026).
3. Xét tuyển đựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và các bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước và quốc tế (phản ánh năng lực học học tập cốt lõi):
- Xét tuyển các đối tượng:
+ Thí sinh có bài thi đánh giá năng lực/tư duy quốc tế SAT, ACT, A-Level;
+ Thí sinh có bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước HSA, V-ACT, TSA, SPT;
+ Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027 với các tổ hợp A00; A01; D01; D07.
Thí sinh cần đạt ngưỡng đầu vào theo quy định hàng năm của ĐH KTQD và có thể sử dụng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay cho môn tiếng Anh trong xét tuyển.
- Mức điểm cụ thể các bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước và quốc tế; điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.
4. Khuyến khích/ưu tiên (cộng điểm thưởng) các thí sinh chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:
- Với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC:
- Với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc; tiếng Nhật; tiếng Hàn Quốc; tiếng Pháp; tiếng Đức): Quy định cụ thể về các mức điểm của chứng chỉ ngoại ngữ và mức điểm thưởng sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.
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