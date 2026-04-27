Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả

Thứ hai, 16:02 27/04/2026 | Sống khỏe

Omega-3 tốt cho tim mạch, não bộ và làn da, nhưng dùng sai cách có thể khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại. Nhiều người đang mắc sai lầm mà không biết, từ liều lượng, thời điểm uống đến cách chọn sản phẩm và kết hợp dinh dưỡng.

Omega-3 là nhóm axit béo không no thiết yếu, những thành phần cơ thể không thể tự tổng hợp mà phải bổ sung từ thực phẩm hoặc viên uống. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể hỗ trợ tim mạch, giảm viêm, cải thiện chức năng não và thị lực. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ đạt được khi sử dụng đúng cách.

Trên thực tế, nhiều người bổ sung omega-3 hằng ngày nhưng không thấy hiệu quả, thậm chí gặp tác dụng phụ. Nguyên nhân thường đến từ những sai lầm phổ biến dưới đây:

1. Sai lầm 1: Dùng omega-3 sai liều

Một trong những lỗi thường gặp nhất là không hiểu rõ liều lượng.

- Dùng quá ít không đạt ngưỡng hiệu quả sinh học

- Dùng quá nhiều tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, chảy máu hoặc loãng máu

Theo khuyến nghị, người trưởng thành nên bổ sung khoảng 250–500 mg EPA + DHA mỗi ngày, trong khi liều tối đa thường không vượt quá 3.000 mg/ngày, nếu không có chỉ định y tế. Việc "càng nhiều càng tốt" là quan niệm sai lầm. Lạm dụng omega-3 có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết, đặc biệt ở người đang dùng thuốc chống đông.

Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả- Ảnh 2.

Omega-3 nổi tiếng tốt cho tim mạch, não bộ và làn da, nhưng dùng sai cách có thể khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại.

2. Sai lầm 2: Uống omega-3 sai thời điểm

Omega-3 là chất béo, vì vậy cần môi trường có lipid để hấp thu hiệu quả.

- Uống lúc đói dễ gây ợ tanh, khó tiêu.

- Uống trước khi ngủ tăng nguy cơ trào ngược.

Nên uống omega-3 trong hoặc sau bữa ăn có chất béo để tăng hấp thu sinh khả dụng. Đây là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, khiến cơ thể không tận dụng được dưỡng chất.

3. Sai lầm 3: Không quan tâm hàm lượng EPA và DHA

Nhiều người chỉ nhìn tổng số miligam dầu cá mà bỏ qua thành phần hoạt chất thực sự là EPA và DHA. Một viên dầu cá 1000 mg không đồng nghĩa chứa 1000 mg omega-3 hoạt tính. Nếu hàm lượng EPA + DHA thấp, hiệu quả sẽ rất hạn chế.

Do đó, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm để biết chính xác lượng EPA/DHA, yếu tố quyết định tác dụng sinh học.

Omega-3 là dưỡng chất quan trọng, nhưng hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ như uống sai thời điểm, dùng sai liều hay chọn sản phẩm kém chất lượng có thể khiến lợi ích "biến mất", thậm chí gây hại.

4. Sai lầm 4: Lựa chọn sản phẩm kém chất lượng

Không phải tất cả các sản phẩm omega-3 đều giống nhau, sai lầm phổ biến mà nhiều người gặp phải:

- Mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

- Không kiểm tra chứng nhận chất lượng.

- Sử dụng sản phẩm có nguy cơ nhiễm kim loại nặng.

Omega-3 từ dầu cá có thể chứa thủy ngân hoặc tạp chất nếu không được tinh chế đúng chuẩn. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe lâu dài. Người dùng nên ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn, nguồn gốc rõ ràng.

5. Sai lầm 5: Phụ thuộc hoàn toàn vào viên uống

Viên bổ sung không thể thay thế hoàn toàn thực phẩm tự nhiên. Nhiều người chỉ uống omega-3 mà bỏ qua chế độ ăn, dẫn đến thiếu hụt các vi chất khác như vitamin D , selen hoặc protein từ cá biển. Thực tế, các thực phẩm như cá hồi , cá thu, hạt chia, hạt lanh không chỉ cung cấp omega-3 mà còn mang lại nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Giải pháp tối ưu là kết hợp giữa chế độ ăn và bổ sung khi cần thiết.

6. Sai lầm 6: Không chú ý tương tác thuốc và bệnh lý

Omega-3 có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Vì vậy cần thận trọng khi dùng ở những người đang dùng thuốc chống đông (warfarin, aspirin…), người chuẩn bị phẫu thuật… Việc tự ý dùng omega-3 liều cao trong những trường hợp này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Ngoài ra, người có bệnh lý nền (đái tháo đường, huyết áp thấp ) cũng cần cá thể hóa liều dùng.

7. Sai lầm 7: Kỳ vọng omega-3 như "thần dược"

Một sai lầm rất phổ biến đó là xem omega-3 như giải pháp duy nhất cho sức khỏe. Thực tế, omega-3 chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với: Chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng … Nếu vẫn duy trì lối sống thiếu khoa học, việc bổ sung omega-3 gần như không mang lại thay đổi rõ rệt.

Làm thế nào để dùng omega-3 đúng cách?

Để omega-3 phát huy tối đa lợi ích, cần tuân thủ các nguyên tắc:

- Dùng đúng liều theo nhu cầu cá nhân.

- Uống sau bữa ăn có chất béo.

- Chọn sản phẩm uy tín, rõ nguồn gốc.

- Kết hợp chế độ ăn giàu omega-3 tự nhiên.

- Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền hoặc dùng thuốc.

BS. Thu Trang
Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hại

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Phòng ngừa đột quỵ: 5 nguyên tắc tắm an toàn trong ngày nắng nóng

Ở ngưỡng tuổi 50 cần chăm chỉ làm 5 việc này để sống thọ

Những loại thuốc cần tránh khi dùng cùng magie

Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Đeo đồng hồ, trang sức khi chế biến thực phẩm kinh doanh có thể bị phạt 4 triệu

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

5 nhóm người dễ đột quỵ nhất khi nắng nóng và cảnh báo từ bác sĩ

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

