Người đàn ông 31 tuổi có nguy cơ xơ gan, ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Mắc viêm gan B từ lâu nhưng không hay biết, đi khám bác sĩ đã ghi nhận dấu hiệu xơ hóa gan, làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan nếu không điều trị kịp thời.
Viêm gan B là một trong những bệnh lý gan mạn tính phổ biến tại Việt Nam. Đáng lo ngại, bệnh thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt. Khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ như béo phì, gan nhiễm mỡ hoặc lạm dụng rượu bia, tổn thương gan có thể tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan.
Phát hiện viêm gan B khi gan đã xuất hiện dấu hiệu xơ hóa
Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám, anh Thủy được chẩn đoán mắc viêm gan B mạn tính, gan nhiễm mỡ và béo phì độ 2.
Kết quả siêu âm cho thấy trong gan đã xuất hiện các dải mô sẹo, dấu hiệu cho thấy quá trình xơ hóa gan đang bắt đầu.
TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết người bệnh nặng 93kg, lượng mỡ nội tạng cao gấp 2,5 lần mức trung bình.
Theo bác sĩ Hoàng, đây là tình trạng đáng lo ngại bởi lá gan đang phải đối mặt cùng lúc với hai yếu tố gây tổn thương nghiêm trọng.
"Một bên là virus viêm gan B âm thầm gây viêm và phá hủy tế bào gan. Bên còn lại là lượng mỡ dư thừa tích tụ trong gan, làm gia tăng phản ứng viêm và thúc đẩy quá trình xơ hóa diễn ra nhanh hơn", bác sĩ Hoàng cho biết.
Thói quen uống bia nhiều năm khiến bệnh viêm gan B diễn tiến nặng hơn
Ít ai ngờ rằng phía sau tình trạng gan tổn thương của anh Thủy là nhiều năm duy trì thói quen uống bia gần như mỗi ngày.
Ban đầu, anh chỉ uống khoảng 1-2 lon bia mỗi ngày. Tuy nhiên theo thời gian, lượng bia tăng lên 5-6 lon mỗi ngày. Nếu không uống, anh thường cảm thấy bứt rứt, khó chịu và khó tập trung làm việc.
Cùng với việc sử dụng rượu bia thường xuyên, cân nặng của anh tăng nhanh, vòng bụng ngày càng lớn. Dù vậy, người bệnh không quá quan tâm cho đến khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ về chiều, ngứa da và phù nhẹ vùng mắt cá chân.
Trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, các chỉ số chức năng gan bất thường đã khiến anh được khuyến cáo đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra sâu hơn.
Vì sao viêm gan B kết hợp gan nhiễm mỡ lại nguy hiểm?
Theo bác sĩ Hoàng, viêm gan B thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nhiều người mắc bệnh không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, khó chịu vùng bụng nên dễ bỏ qua.
Chính vì vậy, không ít trường hợp chỉ phát hiện viêm gan B khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính hoặc xuất hiện tổn thương gan đáng kể.
Đặc biệt, tình trạng béo phì và gan nhiễm mỡ có thể làm tăng tốc độ tổn thương gan ở người mắc viêm gan B.
Khi lượng mỡ tích tụ quá mức trong gan, tế bào gan dễ bị tổn thương hơn, phản ứng viêm kéo dài hơn và quá trình hình thành mô sẹo diễn ra nhanh hơn.
Người mắc viêm gan B cần đặc biệt cảnh giác với gan nhiễm mỡ
Theo các chuyên gia, gan nhiễm mỡ không đơn thuần là tình trạng tích tụ mỡ trong gan.
Nếu kéo dài, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.
"Đối với người mắc viêm gan B, béo phì được xem là yếu tố thúc đẩy bệnh diễn tiến nặng hơn. Sự kết hợp giữa virus viêm gan B và gan nhiễm mỡ có thể khiến tổn thương gan tăng nhanh hơn nhiều so với từng bệnh lý riêng lẻ", bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.
Các bác sĩ đánh giá việc điều trị cho anh Thủy không chỉ tập trung vào kiểm soát hoạt động của virus HBV mà còn phải giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và mỡ nội tạng nhằm ngăn chặn quá trình xơ hóa tiếp tục tiến triển.
Người bệnh được chỉ định điều trị viêm gan B theo phác đồ phù hợp, sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân và từng bước cai rượu bia.
Song song đó, chuyên viên dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn cá thể hóa nhằm giúp người bệnh giảm cân an toàn nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và chức năng gan.
Theo khuyến cáo, người mắc viêm gan B nên ưu tiên thực phẩm giàu đạm lành mạnh, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường, muối, nội tạng động vật và tuyệt đối tránh các loại đồ uống có cồn.
Bên cạnh chế độ ăn uống, việc duy trì vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần bằng các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội cũng giúp cải thiện chuyển hóa và giảm mỡ nội tạng hiệu quả.
Người mắc viêm gan B cần làm gì để giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan?
Theo TS.BS Lâm Văn Hoàng, mục tiêu trước mắt là giúp anh Thủy giảm ít nhất 9-14kg, lý tưởng khoảng 20kg để cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, giảm gánh nặng cho gan và hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài.
Các chuyên gia khuyến cáo người mắc viêm gan B cần khám định kỳ, theo dõi chức năng gan và tải lượng virus thường xuyên. Đồng thời cần kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và điều trị các bệnh lý chuyển hóa đi kèm.
"Người mắc viêm gan B từ khi còn trẻ có nguy cơ tiến triển thành bệnh gan mạn tính trong tương lai. Nếu đồng thời béo phì, gan nhiễm mỡ hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, tốc độ tổn thương gan có thể nhanh hơn đáng kể, làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan", bác sĩ Hoàng cảnh báo.
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