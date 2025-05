Vải u trứng trắng Hải Dương giá tiền trăm gây ‘sốt’ thị trường trái cây Việt

Những ngày cuối tháng 5, thị trường trái cây Việt trở nên sôi động nhờ sự xuất hiện của nhiều loại quả nhiệt đới vào mùa, một trong số đó phải kể tới loại vải chín sớm, đặc biệt là các giống vải u như: u hồng, u gai, u trứng trắng của huyện Thanh Hà (Hải Dương) đang được săn đón nhờ chất lượng thơm ngon.

Theo các tiểu thương, vải u trứng trắng của Hải Dương hay một số tỉnh phía Bắc là giống vải chín sớm, quả to đều, cùi dày, vị ngọt thanh, thơm nhẹ, được người tiêu dùng ưa chuộng. Do sản lượng không nhiều nên mức giá bán tới tay người tiêu dùng tương đối cao. Vải u trứng trắng thường được khách quen đặt mua từ sớm, ít khi xuất hiện đại trà trên thị trường.

Nhiều nhà vườn chia sẻ, vải u trứng trắng hiện đang được bán tại gốc với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg. Năm nay thời tiết thuận lợi, cây ra quả đều, mẫu mã đẹp. Vải mới bắt đầu chín đã có nhiều khách gọi điện đặt mua.

"Hiện tại, trên thị trường vải u trứng trắng của Hải Dương và vải u hồng Đắk Lắk là loại hoa quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, mặc dù giá bán có cao nhưng hàng về đến đâu bán chạy đến đó. Dòng vải u trứng trắng ở Hải Dương có giá bán cao hơn so với vải u Hồng Đắk Lắk, dao động từ 25.000 – 120.000 đồng/kg (tùy chất lượng), thậm chí hàng VIP có thể lên tới hơn 200.000 đồng/kg. Hàng mã đẹp, chín đỏ đều, thơm ngon, không sâu đầu, trồng theo tiêu chuẩn VietGap sẽ được giá hơn. Dù đắt nhưng người tiêu dùng vẫn đặt mua nhiều, vừa để thưởng thức hương vị vải đầu mùa vừa để đi biếu tặng", chị Thanh Nga (chủ một cửa hàng hoa quả tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Lý giải guyên nhân khiến vải u trứng trắng có giá cao so với loại vải khác ngoài thị trường, nhiều nông dân cho biết, là do diện tích trồng có hạn và cây khó chăm sóc. Đây là loại vải chín sớm, phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, chỉ cần thời tiết quá lạnh hoặc không có mưa thì tỉ lệ đậu quả rất thấp. Vải u trứng trắng là loại quả có kích thước to nhất trong số các loại vải hiện nay. Cùng với sự hiếm có mỗi khi đến mùa, loại vải này thường được khách hàng từ khắp nơi đổ về Thanh Hà để mua làm quà tặng, biếu nên khiến nhiều nhà vườn không đủ hàng để cung cấp cho khách.

"Mặc dù vải u trứng trắng Hải Dương có giá rất cao nhưng khi vào mùa tôi đã gọi điện trực tiếp về nhà vườn ở Thanh Hà để đặt hàng. Cả năm mới được một mùa vải nên tôi tranh thủ mua về chiêu đãi gia đình, phần nữa là để đi biết tặng người quen. Hương vị của vải u trứng trắng thì khỏi phải chê, đầu mùa tuy có hơi chua nhưng nhìn chung vẫn rất thơm ngon, mẫu mã, chất lượng tốt. Trên thị trường cũng bày bán rất nhiều loại vải với đủ các mức giá khác nhau, tuy nhiên thì vải gửi từ nhà vườn ở Hải Dương lên nhìn hình thức và hương vị vẫn khác biệt, ai đã một lần ăn là không thể quên", chị Thu Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Vải u trứng trắng quả to đều, cùi dày, vị ngọt thanh, thơm nhẹ, được người tiêu dùng ưa chuộng.



