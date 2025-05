Loại quả Việt xuất khẩu tỷ USD, được ví là thuốc bổ bán đầy thị trường giá hơn chục nghìn/quả

Giống như các loại trái cây có múi khác, bưởi chứa một lượng vitamin C dồi dào. Bưởi còn có vitamin A, các chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm tổn thương tế bào do gốc tự do. Trong trái bưởi còn có chất naringin - một loại flavonoid có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, kiểm soát lượng đường trong máu.