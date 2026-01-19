Mới nhất
26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưng

Thứ hai, 09:50 19/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Tưởng rằng khoản tiền bồi thường 26 tỷ đồng sẽ mang lại cuộc sống đủ đầy cho tuổi già, nhưng với bà chính số tiền ấy lại đẩy bà vào bi kịch.

Tuổi già thay đổi hoàn toàn nhờ được nhận 26 tỷ đồng tiền bồi thường

Cụ bà Triệu Quế Chi, 82 tuổi, sống quận Tĩnh An, Thượng Hải (Trung Quốc). Bà từng có tuổi già bình lặng trong căn nhà cũ gắn bó nhiều năm.

Ba năm trước, ngôi nhà của bà thuộc diện giải tỏa, tháo dỡ. Sau quá trình đền bù, bà Chi nhận được khoản tiền lên tới 7 triệu NDT, tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Số tiền lớn bất ngờ này khiến cuộc sống của gia đình bà Chi thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ chỉ đủ ăn đủ mặc, các con của bà đều có điều kiện kinh tế khá hơn.

Thế nhưng, cũng chính từ đây, những rạn nứt âm thầm trong gia đình bắt đầu xuất hiện.

Quan niệm cũ khiến cách chia tiền gây tranh cãi

Cụ bà Triệu Quế Chi có 4 người con, gồm 2 con trai và 2 con gái.

Là người phụ nữ mang nặng tư tưởng truyền thống, bà cho rằng con gái khi đã lấy chồng thì không cần chia nhiều tài sản.

Vì vậy, trong số 7 triệu NDT tiền bồi thường, bà quyết định chia cho hai người con gái mỗi người 500.000 NDT, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng.

Người con trai thứ ba nhận được 2 triệu NDT, còn người con trai út - người mà bà cho rằng cần được lo lắng nhiều hơn được chia tới 4 triệu NDT, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Cách phân chia này ngay lập tức khiến ba người con đầu tỏ ra không hài lòng, cho rằng mẹ thiên vị quá mức.

Ảnh minh họa

Điều khiến cụ bà đau lòng nhất không phải là tiền bạc, mà là việc chính khoản tiền bồi thường năm ấy đã vô tình phá vỡ sự gắn kết gia đình, khiến con cái không còn hiếu thuận, để lại nỗi cô đơn dai dẳng trong những năm tháng tuổi già. Ảnh minh họa

Con út tiêu tiền phung phí, mẹ già rơi vào cảnh không ai chăm sóc

Sau khi nhận số tiền lớn, người con trai út của bà Chi không dùng để đầu tư hay làm ăn mà tiêu xài hoang phí.

Chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta không những hết sạch tiền mà còn mang về một khoản nợ lớn.

Trong khi đó, sức khỏe của cụ bà ngày một suy yếu, cần có người chăm sóc thường xuyên.

Tuy nhiên, con trai út lúc này đã "cạn tiền", không đủ khả năng phụng dưỡng. 

Ba người con còn lại thì đồng loạt chối bỏ trách nhiệm, cho rằng em út đã nhận số tiền lớn nhất nên nghĩa vụ chăm sóc mẹ già trong tuổi xế chiều phải thuộc về em.

Tuổi già tủi thân, cụ bà bật khóc tại tòa

Không còn cách nào khác, cụ bà Triệu Quế Chi buộc phải nộp đơn kiện cả 4 người con ra tòa với lý do không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, bị xem là "bất hiếu".

Tại phiên xét xử, bà bật khóc nức nở, giọng run run nói trong tuyệt vọng: "Ta đã nuôi 4 đứa con khôn lớn, đến cuối đời lại bị đối xử như thế này. Tiền bạc rốt cuộc có quan trọng hơn tình cảm gia đình không?"

Trước tòa, ba người con lớn vẫn giữ quan điểm rằng mọi chuyện bắt nguồn từ sự bất công của mẹ khi chia số tiền 7 triệu NDT. Họ từ chối nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ già.

Phán quyết của tòa án và bi kịch tuổi già

Tòa án xác định cụ bà Triệu Quế Chi hoàn toàn có quyền định đoạt số tiền bồi thường theo ý muốn cá nhân, các con không có quyền can thiệp hay đòi hỏi.

Đồng thời, tòa ra phán quyết buộc mỗi người con phải chu cấp cho bà 800 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 2,8 triệu đồng, đồng thời có nghĩa vụ thăm nom và chăm sóc mẹ thường xuyên.

Dù được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nhưng mối quan hệ giữa cụ bà và các con đã không thể trở lại như xưa.

Tuổi già, bà vẫn sống một mình, thi thoảng các con thay nhau đến thăm và gửi tiền phụng dưỡng theo phán quyết của tòa.

Điều khiến cụ bà đau lòng nhất không phải là tiền bạc, mà là việc chính khoản tiền bồi thường năm ấy đã vô tình phá vỡ sự gắn kết gia đình, khiến con cái không còn hiếu thuận, để lại nỗi cô đơn dai dẳng trong những năm tháng cuối đời.

Theo Toutiao

Bi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màngBi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màng

GĐXH - Ở tuổi 90, cụ bà không ngờ quyết định nhờ con trai giữ hộ tiền tiết kiệm lại đẩy mình vào bi kịch gia đình, buộc phải viết đơn kiện con ra tòa chỉ sau một tháng.

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình

GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

Gia đình
Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Gia đình
45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Nuôi dạy con
3 lỗi tài chính phổ biến đẩy người nghỉ hưu trở lại thị trường lao động

3 lỗi tài chính phổ biến đẩy người nghỉ hưu trở lại thị trường lao động

Gia đình

