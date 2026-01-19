26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưng

Tuổi già thay đổi hoàn toàn nhờ được nhận 26 tỷ đồng tiền bồi thường

Cụ bà Triệu Quế Chi, 82 tuổi, sống quận Tĩnh An, Thượng Hải (Trung Quốc). Bà từng có tuổi già bình lặng trong căn nhà cũ gắn bó nhiều năm.

Ba năm trước, ngôi nhà của bà thuộc diện giải tỏa, tháo dỡ. Sau quá trình đền bù, bà Chi nhận được khoản tiền lên tới 7 triệu NDT, tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Số tiền lớn bất ngờ này khiến cuộc sống của gia đình bà Chi thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ chỉ đủ ăn đủ mặc, các con của bà đều có điều kiện kinh tế khá hơn.

Thế nhưng, cũng chính từ đây, những rạn nứt âm thầm trong gia đình bắt đầu xuất hiện.

Quan niệm cũ khiến cách chia tiền gây tranh cãi

Cụ bà Triệu Quế Chi có 4 người con, gồm 2 con trai và 2 con gái.

Là người phụ nữ mang nặng tư tưởng truyền thống, bà cho rằng con gái khi đã lấy chồng thì không cần chia nhiều tài sản.

Vì vậy, trong số 7 triệu NDT tiền bồi thường, bà quyết định chia cho hai người con gái mỗi người 500.000 NDT, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng.

Người con trai thứ ba nhận được 2 triệu NDT, còn người con trai út - người mà bà cho rằng cần được lo lắng nhiều hơn được chia tới 4 triệu NDT, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Cách phân chia này ngay lập tức khiến ba người con đầu tỏ ra không hài lòng, cho rằng mẹ thiên vị quá mức.

Con út tiêu tiền phung phí, mẹ già rơi vào cảnh không ai chăm sóc

Sau khi nhận số tiền lớn, người con trai út của bà Chi không dùng để đầu tư hay làm ăn mà tiêu xài hoang phí.

Chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta không những hết sạch tiền mà còn mang về một khoản nợ lớn.

Trong khi đó, sức khỏe của cụ bà ngày một suy yếu, cần có người chăm sóc thường xuyên.

Tuy nhiên, con trai út lúc này đã "cạn tiền", không đủ khả năng phụng dưỡng.

Ba người con còn lại thì đồng loạt chối bỏ trách nhiệm, cho rằng em út đã nhận số tiền lớn nhất nên nghĩa vụ chăm sóc mẹ già trong tuổi xế chiều phải thuộc về em.

Tuổi già tủi thân, cụ bà bật khóc tại tòa

Không còn cách nào khác, cụ bà Triệu Quế Chi buộc phải nộp đơn kiện cả 4 người con ra tòa với lý do không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, bị xem là "bất hiếu".

Tại phiên xét xử, bà bật khóc nức nở, giọng run run nói trong tuyệt vọng: "Ta đã nuôi 4 đứa con khôn lớn, đến cuối đời lại bị đối xử như thế này. Tiền bạc rốt cuộc có quan trọng hơn tình cảm gia đình không?"

Trước tòa, ba người con lớn vẫn giữ quan điểm rằng mọi chuyện bắt nguồn từ sự bất công của mẹ khi chia số tiền 7 triệu NDT. Họ từ chối nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ già.

Phán quyết của tòa án và bi kịch tuổi già

Tòa án xác định cụ bà Triệu Quế Chi hoàn toàn có quyền định đoạt số tiền bồi thường theo ý muốn cá nhân, các con không có quyền can thiệp hay đòi hỏi.

Đồng thời, tòa ra phán quyết buộc mỗi người con phải chu cấp cho bà 800 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 2,8 triệu đồng, đồng thời có nghĩa vụ thăm nom và chăm sóc mẹ thường xuyên.

Dù được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nhưng mối quan hệ giữa cụ bà và các con đã không thể trở lại như xưa.

Tuổi già, bà vẫn sống một mình, thi thoảng các con thay nhau đến thăm và gửi tiền phụng dưỡng theo phán quyết của tòa.

Điều khiến cụ bà đau lòng nhất không phải là tiền bạc, mà là việc chính khoản tiền bồi thường năm ấy đã vô tình phá vỡ sự gắn kết gia đình, khiến con cái không còn hiếu thuận, để lại nỗi cô đơn dai dẳng trong những năm tháng cuối đời.

Theo Toutiao