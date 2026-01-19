Sinh đúng khung giờ vượng công danh: Sếp trọng dụng, dễ lên chức

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dưới đây là 3 khung giờ được cho là mang lại nhiều may mắn trong công việc, dễ thăng quan tiến chức.

Người sinh từ 3h00 - 5h00 (giờ Dần): Khéo léo trong giao tiếp, dễ được trọng dụng

Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh hoặc đảm nhận vai trò quản lý, người sinh giờ Dần có khả năng nhanh chóng tập hợp đội nhóm, tạo ra sức mạnh tập thể. Ảnh minh họa

Những người sinh vào giờ Dần thường được đánh giá là chân thành, tốt bụng và luôn hành động bằng sự thiện chí.

Họ có khả năng giao tiếp linh hoạt, biết cách tạo thiện cảm và duy trì mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh.

Chính điều này giúp họ dễ dàng được yêu mến ở bất kỳ môi trường nào, đặc biệt là nơi làm việc.

Trong công việc, người sinh giờ Dần thường nhận được sự công nhận từ cả cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Họ làm việc có mục tiêu rõ ràng, không ngại nỗ lực và luôn biết tận dụng lợi thế từ các mối quan hệ tích cực.

Nhờ đó, con đường phát triển sự nghiệp của họ thường suôn sẻ hơn người khác.

Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh hoặc đảm nhận vai trò quản lý, người sinh giờ Dần có khả năng nhanh chóng tập hợp đội nhóm, tạo ra sức mạnh tập thể và dẫn dắt mọi người đi đúng hướng.

Theo thời gian, họ liên tục tạo ra những bước tiến mới, triển vọng sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Người sinh từ 11h00 - 13h00 (giờ Ngọ): Nhân ái, gặp quý nhân nâng đỡ

Khi đã xác định rõ mục tiêu, tiềm năng của người sinh giờ Ngọ sẽ phát huy mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Ngọ nổi bật với tính cách thân thiện, giàu lòng bao dung và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ dễ đồng cảm với khó khăn của người xung quanh, vì vậy thường nhận được nhiều thiện cảm trong môi trường tập thể.

Dù đôi lúc khá nhạy cảm và dễ do dự, nhưng nhờ sự khéo léo trong cách xử lý vấn đề, người sinh giờ Ngọ vẫn được đồng nghiệp quý mến và tin tưởng.

Năng lực của họ không bộc lộ quá sớm mà được bồi dưỡng, hoàn thiện dần theo thời gian.

Khi đã xác định rõ mục tiêu, tiềm năng của người sinh giờ Ngọ sẽ phát huy mạnh mẽ.

Họ không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp mà còn có cơ hội gặp quý nhân đúng lúc, đúng thời điểm.

Nhờ đó, con đường thăng tiến trở nên vững chắc hơn, vị trí trong công việc ngày càng ổn định và khả năng kiếm tiền cũng được cải thiện rõ rệt.

Người sinh từ 17h00 - 19h00 (giờ Dậu): Thẳng thắn, bản lĩnh

Người sinh vào giờ Dậu dễ nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dậu thường có tính cách thẳng thắn, nói năng trực diện.

Đôi khi sự bộc trực này khiến họ vô tình làm mất lòng người khác, nhưng bản chất không xấu nên nếu tiếp xúc lâu, mọi người sẽ dần hiểu và cảm thông cho họ.

Trong công việc, sự thẳng thắn của người sinh giờ Dậu giống như con dao hai lưỡi.

Một mặt giúp họ nhanh chóng nhận ra vấn đề, sửa sai kịp thời, mặt khác, nếu thiếu tiết chế, họ có thể gặp rủi ro trong giao tiếp.

Tuy vậy, điểm mạnh lớn nhất của họ là tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm khi đối mặt với khó khăn.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, người sinh giờ Dậu có thể gặp không ít thử thách. Nhưng chính những va vấp đó giúp họ rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng ứng xử và hình thành phong cách làm việc riêng.

Khi đã đủ chín muồi, họ dễ nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác, từ đó nắm bắt được nhiều nguồn lực phát triển lâu dài.

Khung giờ sinh chỉ là lợi thế, thành công vẫn đến từ nỗ lực cá nhân

Dù tử vi cho rằng giờ sinh có thể mang lại những lợi thế nhất định trong công việc, nhưng thành công bền vững vẫn đến từ thái độ sống, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của mỗi người.

Người sinh vào các khung giờ được xem là "vượng công danh" thường có điểm mạnh về giao tiếp, nhân cách hoặc bản lĩnh, nhờ đó dễ tạo dựng niềm tin nơi đồng nghiệp và cấp trên.

Tuy nhiên, biết phát huy ưu điểm, điều chỉnh hạn chế và không ngừng học hỏi mới là chìa khóa giúp con đường sự nghiệp ngày càng vững chắc và rộng mở theo thời gian.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.