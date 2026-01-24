Top cung hoàng đạo có vận trình u ám năm 2026: Làm nhiều nhưng khó hưởng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dù nỗ lực không ngừng, họ vẫn dễ rơi vào trạng thái bế tắc, mệt mỏi vì vận trình thiếu thuận lợi. Nếu thuộc những cung hoàng đạo dưới đây, bạn càng cần tỉnh táo, thận trọng và chuẩn bị tâm lý vững vàng để vượt qua sóng gió.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Cố gắng nhiều nhưng thành quả không như mong đợi

Trong năm 2026, Ma Kết có nguy cơ rơi vào giai đoạn thử thách kéo dài trên con đường sự nghiệp.

Bạn làm việc chăm chỉ, dành nhiều tâm huyết nhưng lại không nhận được sự ghi nhận xứng đáng.

Cảm giác bị xem nhẹ, bị bỏ qua dễ khiến bạn chán nản, mất động lực và hoài nghi về chính bản thân mình.

Môi trường công sở cũng không mấy dễ chịu khi Ma Kết liên tục đối mặt với mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Các kế hoạch, dự án tưởng chừng đã nắm chắc trong tay lại có khả năng bị đình trệ, thậm chí đổ bể vào phút chót.

Con đường thăng tiến vì thế trở nên gập ghềnh, buộc bạn phải tự xoay xở mà không thể trông cậy vào sự giúp đỡ từ người khác.

Không chỉ công việc, tình hình tài chính của Ma Kết trong năm 2026 cũng khá ảm đạm. Các khoản chi phát sinh liên tục khiến bạn khó kiểm soát ngân sách cá nhân.

Thu nhập từ đầu tư, buôn bán hay công việc tay trái có xu hướng giảm sút, trong khi nguy cơ thua lỗ lại tăng cao.

Nếu thiếu tỉnh táo, Ma Kết còn có thể rơi vào cảnh túng thiếu hoặc nợ nần kéo dài.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Tình cảm rạn nứt, tiền bạc thiếu ổn định

Với Song Ngư, năm 2026 là giai đoạn nhiều xáo trộn trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ cá nhân.

Nếu đang yêu hoặc đã lập gia đình, bạn và nửa kia dễ rơi vào vòng xoáy cãi vã do khác biệt quan điểm sống, sở thích hoặc cách nhìn nhận vấn đề.

Một số mối quan hệ đứng trước nguy cơ tan vỡ khi niềm tin bị lung lay, thậm chí có sự xuất hiện của người thứ ba.

Song Ngư độc thân cũng không khá hơn khi dễ đặt tình cảm sai chỗ, vướng vào những mối quan hệ mập mờ, yêu đơn phương hoặc rơi vào tình huống tay ba đầy tổn thương.

Không chỉ tình yêu, các mối quan hệ bạn bè, xã giao cũng có khả năng rạn nứt, buộc bạn phải nói lời chia tay với những người từng rất thân thiết.

Những tổn thương liên tiếp khiến Song Ngư có xu hướng khép mình, thu hẹp các mối liên kết xã hội.

Trong khi đó, phương diện tài chính lại không mấy khả quan khi thu nhập khó tăng, lương thưởng có dấu hiệu giảm sút, còn chi phí sinh hoạt ngày một leo thang. Áp lực tiền bạc càng khiến tâm trạng của bạn thêm nặng nề.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Gia đình căng thẳng, công việc và di chuyển nhiều trắc trở

Năm 2026, Xử Nữ cần đặc biệt lưu tâm đến các vấn đề liên quan đến gia đình và đời sống hôn nhân.

Những bất đồng giữa các thành viên trong nhà dễ bùng phát, khiến bầu không khí gia đình trở nên nặng nề.

Nếu không khéo léo tháo gỡ, mâu thuẫn có thể kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của bạn.

Với Xử Nữ đã kết hôn, tổ ấm có nguy cơ rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh" triền miên.

Những khúc mắc nhỏ tích tụ qua thời gian dễ đẩy mối quan hệ đến bờ vực đổ vỡ nếu cả hai không chịu lắng nghe và nhường nhịn nhau.

Bên cạnh đó, Xử Nữ cũng dễ gặp rắc rối trong các chuyến đi xa, từ du lịch cho đến công tác. Các sự cố liên quan đến giấy tờ, visa, lịch trình hoặc trục trặc khi di chuyển có thể xảy ra bất ngờ.

Trong công việc, bạn cần hết sức cẩn trọng khi xử lý văn bản, email, số liệu hay hợp đồng, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí hiện tại.

Năm 2026, Song Tử phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, trong khi lương thưởng, đãi ngộ gần như giậm chân tại chỗ. Ảnh minh họa



Cung hoàng đạo Song Tử: Áp lực công việc đè nặng, sức khỏe suy giảm

Song Tử bước vào năm 2026 với khối lượng công việc tăng cao nhưng quyền lợi lại không tương xứng.

Bạn phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, trong khi lương thưởng, đãi ngộ gần như giậm chân tại chỗ.

Áp lực chồng chất khiến Song Tử rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, dễ nảy sinh ý định bỏ cuộc.

Quan hệ nơi công sở cũng không mấy êm đẹp khi bạn liên tục vướng vào tranh chấp, bất đồng với đồng nghiệp.

Điều này khiến tinh thần Song Tử thêm sa sút, khó tìm được sự cân bằng trong cuộc sống thường ngày.

Do quá tập trung cho công việc, sức khỏe của Song Tử trong năm 2026 có dấu hiệu đi xuống rõ rệt.

Bạn dễ bị suy nhược, thường xuyên ốm vặt hoặc gặp các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột do sinh hoạt thiếu điều độ.

Việc thăm khám định kỳ và điều chỉnh lối sống là điều không thể xem nhẹ trong giai đoạn này.

4 cung hoàng đạo cần tỉnh táo trước sóng gió

Dù năm 2026 được dự báo là thời điểm nhiều sóng gió với các cung hoàng đạo trên, nhưng vận đen không phải là dấu chấm hết.

Nếu biết cẩn trọng trong quyết định, giữ tinh thần tỉnh táo và chủ động thay đổi, mỗi thử thách đều có thể trở thành cơ hội để bạn nhìn lại bản thân và trưởng thành hơn.

Đôi khi, chậm lại một nhịp chính là cách tốt nhất để tránh những cú trượt dài không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.