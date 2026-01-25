Tôi sinh 2 con gái, mẹ chồng “điều đình” cho chồng tôi ra ngoài kiếm con trai
Sau 10 năm chung sống, có hai con gái ngoan ngoãn và một mái ấm tưởng chừng đủ đầy, tôi không ngờ lại rơi vào bế tắc khi mẹ chồng muốn tôi cho chồng ra ngoài “kiếm” con trai
Chồng tôi là con một, bố mất sớm nên từ bé anh đã lớn lên trong sự bao bọc của mẹ. Ngày về làm dâu, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ sống chung với mẹ chồng, bởi hoàn cảnh gia đình không cho phép chúng tôi ra ở riêng. Khi ấy, tôi nghĩ chỉ cần mình hiền lành, nhẫn nhịn và biết điều thì mọi chuyện rồi cũng ổn.
Năm đầu tiên sau cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Khi biết tin, mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ im lặng nhưng ánh mắt lạnh nhạt của bà khiến tôi cảm thấy mình như người có lỗi. Ba năm sau, tôi mang thai lần thứ hai và lại là bé gái thì mẹ chồng buồn ra mặt. Hôm tôi sinh con, mẹ chồng không đến bệnh viện vì cáo mệt.
Hai con gái tôi lớn lên ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, rất tình cảm với bà nội. Nhưng dù các con có đáng yêu đến đâu, trong mắt mẹ chồng tôi, chúng vẫn không thể thay thế một đứa cháu trai nối dõi tông đường.
Những năm gần đây, bà bắt đầu có ý giục tôi sinh thêm con để có con trai. Khi tôi kiên quyết từ chối vì bác sỹ nói nếu tôi cố tình có bầu sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì mẹ chồng càng nôn nóng chuyện phải có cháu trai. Bà nói nếu tôi không đẻ được thì để chồng tôi kiếm đứa con trai ở ngoài, tôi vẫn là vợ chính thức.
Chồng tôi biết tất cả nhưng anh không bao giờ phản ứng mạnh. Anh chỉ im lặng, hoặc nói vài câu lấy lệ kiểu mẹ già rồi, tôi đừng chấp. Từ bé đến lớn, anh đã quen sống theo sự sắp đặt của mẹ, quen nghe lời và ngại va chạm. Lần này tôi muốn anh có thái độ dứt khoát thì anh lại vẫn không thể đứng ra bảo vệ vợ nên khiến cuộc sống của tôi rất mệt mỏi.
Tôi đã bàn với chồng việc ra ở riêng, nhưng anh lưỡng lự vì sợ mẹ buồn. Tôi thực sự mệt mỏi và bất lực, không biết có thể trụ được bao lâu nếu cứ sống trong không khí căng thẳng với mẹ chồng như vậy.
