Vật phẩm phong thủy giải hạn tam tai 2026, mang đến bình an, may mắn cho gia chủ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Linh Phù tam tai

Linh Phù tam tai được Đạo trưởng thuộc tông phái Đông Nhạc Miếu - Đạo Quán Bắc Kinh trực tiếp thực hiện nghi thức luyện phù, trì chú và khai quang tại bản quán, thiết lập đại đàn nhằm gia tăng linh lực thuần chính.

Vật phẩm được dẫn nhập đấu pháp Thiên - Địa - Nhân tương hợp, giúp điều hòa khí vận, hỗ trợ hóa giải tam tai, đồng thời tăng cường Mộc khí để cân bằng ngũ hành và ổn định vận trình.

Về mặt hình tướng, mặt chính của linh phù khắc đồ hình Đạo giáo, mặt sau là Thiên Mã - biểu trưng cho sự bền bỉ, hanh thông và bảo hộ bình an. Khi kết nối với thân mệnh, linh phù đóng vai trò như lớp chắn năng lượng, hỗ trợ xua tan vận rủi, dẫn cát khí, thu hút quý nhân và nhắc nhở gia chủ giữ tâm thiện - hành thiện để chuyển hóa nghịch cảnh.

Phong thủy cho biết, Linh Phù tam tai mang đến những giá trị cốt lõi sau: Hỗ trợ hóa giải hạn tam tai cho các tuổi Hợi - Mão - Mùi, giúp giảm thiểu rủi ro và bất ổn trong chu kỳ ba năm.

Điều hòa và bổ trợ hành Mộc, góp phần cân bằng ngũ hành, thúc đẩy vận khí lưu thông. Bảo vệ thân mệnh, hỗ trợ giữ gìn sức khỏe, tài lộc và sự yên ổn của gia đạo trước tác động của tà khí.

Tăng cường cát khí, hỗ trợ thu hút quý nhân, mở rộng cơ hội trong công việc và tài chính. Giúp gia chủ giữ được sự an định nội tâm, từ đó dễ dàng chuyển hung thành cát.

Vật phẩm đặc biệt phù hợp với: Gia chủ tuổi Hợi - Mão - Mùi đang trực diện hạn tam tai. Người làm kinh doanh, đầu tư cần ổn định dòng tiền và giảm rủi ro.

Để linh phù phát huy trọn vẹn công năng, gia chủ nên: Mang linh phù theo bên người để duy trì sự kết nối năng lượng. Định kỳ tẩy uế - nạp linh khí nhằm duy trì linh lực (có thể sử dụng bột tẩy uế chuyên dụng). Khi không tiếp tục sử dụng, nên chọn thời điểm phù hợp để hóa hoặc đốt linh phù, tránh vứt bỏ tùy tiện.

Vòng tay tam tai dâu tây xanh

Vòng tay tam tai dâu tây xanh được tạo tác từ sự phối hợp hài hòa giữa Thạch Anh dâu tây xanh và Moonstone, kết hợp cùng Charm Hoa Sen Phú Quý và Charm bạc khắc Quẻ Trạch Sơn Hàm.

Tổng thể thiết kế không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn hình thành một trường năng lượng cân bằng, hỗ trợ gia chủ khi bước vào giai đoạn tam tai bằng cách ổn định khí trường, bảo vệ năng lượng cá nhân và giữ tâm trí sáng suốt, cảm xúc an hòa. Đồng thời, vòng tay còn góp phần chiêu dẫn may mắn và tài lộc, giúp vận trình được hanh thông hơn.

Về công năng phong thủy, vòng tay tam tai dâu tây xanh giúp: Hóa giải năng lượng tiêu cực của tam tai: Dâu tây xanh thanh lọc, giảm tác động xấu từ vận hạn.

Thu hút tài lộc và may mắn: Giúp gia chủ phát triển bền vững về tài chính và sự nghiệp.

Cân bằng tinh thần và cảm xúc: Moonstone giảm lo âu, căng thẳng, tăng trực giác và điềm tĩnh.

Bảo vệ sức khỏe và năng lượng: Charm Hoa Sen phú quý thanh tẩy, bảo vệ người đeo khỏi ảnh hưởng xấu từ môi trường.

Ổn định vận trình, hóa giải xung khắc: Charm bạc Quẻ Trạch Sơn Hàm bảo hộ, giúp mọi việc thông thuận, hanh thông.

Tăng cường may mắn trong các mối quan hệ và công việc: Hỗ trợ giao tiếp, thúc đẩy hợp tác và thịnh vượng.

Điểm đặc biệt của vòng tay nằm ở quá trình khai quang và trì chú bởi các Ngài Cao Tăng, được thực hiện vào ngày giờ hội tụ linh khí, sau đó tiếp tục kích hoạt theo mệnh lý riêng của từng gia chủ. Nhờ đó, vật phẩm có khả năng tương tác sâu với trường năng lượng cá nhân, mang lại sự hỗ trợ tối ưu trong suốt thời gian sử dụng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.