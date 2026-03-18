Tiền bạc đội nón ra đi cũng chỉ vì gia chủ đặt bàn thờ tổ tiên nơi này

Những nguyên tắc đặt bàn thờ bạn nên biết

Trước khi chọn vị trí cho bàn thờ, bạn cần nắm chắc các nguyên tắc tối quan trọng để đặt bàn thờ, giúp đem lại sự hưng thịnh cho gia đình. Tưởng chừng đơn giản những không ít người vẫn còn mơ hồ:

Không đặt bàn thờ cạnh những nơi thiếu sạch sẽ

Chắc hẳn nhiều người cũng biết vị trí không nên đặt bàn thờ là những nơi ô uế, không được sạch sẽ.

Ví dụ như đặt cạnh phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh... Vì những nơi này thiếu đi không khí trang nghiêm, giống như việc bạn không tôn trọng đến sự hiện diện của các vị thần linh và ông bà tổ tiên.

Không tự ý thay đổi vị trí của bàn thờ

Thay đổi vị trí bàn thờ quá nhiều cũng không phải điều nên làm vì đã phạm phải phong thủy phòng thờ.

Làm như thế khiến cho bàn thờ bị động và người trong nhà sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, các thành viên không hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nếu trong trường hợp đặc biệt phải di chuyển bàn thờ thì cần thắp hương xin phép bề trên.

Bàn thờ không đặt ở nơi có gió và ánh nắng quá nhiều

Theo phong thủy, gió và ánh nắng mặt trời sẽ mang nhiều dương khí, không phù hợp với những không gian thờ cúng tịnh âm. Nếu bạn sợ không đủ ánh sáng thì có thể sử dụng những loại đèn trang trí phòng thờ đẹp mà vẫn giữ được sự trang nghiêm.

Hướng bàn thờ không nên đặt ở các cung xấu

Tương tự như cách chọn hướng kê giường theo tuổi, hướng đặt bàn thờ theo mệnh của gia chủ cần phù hợp với nhau.

Có như vậy, con đường sự nghiệp mới rộng mở và mang lại nhiều hạnh phúc. Nên tránh những cung xấu vì nếu phạm phải gia đình sẽ lục đục, thị phi khó lường.

Vị trí không đặt ban thờ

Đặt bàn thờ thẳng với cửa ra vào

Theo các nhà phong thủy, khi bạn chọn hướng đặt bàn thờ trong nhà thì nên tránh đặt thẳng cửa chính. Bởi việc gia chủ đặt bàn thờ hướng trực tiếp ra khu vực cửa ra vào sẽ làm mất khí lành khiến cho gia chủ không gặp may mắn, tài lộc tiền bạc dễ hao hụt.

Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp diện tích nhà quá nhỏ, buộc phải đặt bàn thờ theo hướng này thì mọi người nên sử dụng rèm để che phía trước và hai bên bàn thờ, để tránh việc nhiều người dòm ngó, và ngăn cản tài lộc thất thoát ra ngoài.

Đặt bàn thờ trong nhà gần bếp nấu

Theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy thì việc để bàn thờ kê gần bếp sẽ gây hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút, ảnh hưởng đến đến phong thủy khác của gia đình.

Bàn thờ là nơi linh thiêng trong nhà, nên gia chủ đặc biệt phải lưu ý: tuyệt đối không nên kê bàn thờ gần khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh.

Bởi vậy, nếu như gia đình bạn phạm lỗi này thì tốt nhất là mọi người nên đặt lại vị trí bàn thờ. Tuy nhiên, nếu trong nhà không thể đặt ở vị trí khác thì phải cách một khoảng không gian giữa bàn thờ với bếp. Mọi người nên đặt 6 sâu tiền Lục Đế để hóa giải vận xấu.

Đặt bàn thờ gần hoặc thẳng cửa nhà vệ sinh

Bàn thờ là nơi linh thiêng trong nhà, nên gia chủ đặt biệt phải lưu ý tuyệt đối không nên kê bàn thờ gần khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh bởi theo quan niệm, tắm rửa là việc trút bỏ ô uế, nếu đặt bàn thờ cạnh nơi này sẽ làm mất đi không khí tôn nghiêm.

Nếu trong nhà bạn phạm phải điều này cũng được coi là bất kính với thần linh, với tổ tiên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cả gia đình. Trong nhà dễ có người đau ốm, công việc làm ăn khó lòng thuận lợi như mong đợi.

Đặt bàn thờ ở giữa lối đi lại

Một điều cần hết sức chú ý khi đặt bàn thờ chính là không gian, mọi người tuyệt đối phải đặt bàn thờ ở khu vực yên tĩnh và thanh tịnh.

Nếu đặt ở lối đi lại, sự ồn ào sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Như vậy, gia đình sẽ ít có may mắn và tài lộc. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ đặt bàn thờ ở vị trí này kẻo sớm muộn cũng sinh chuyện không hay trong nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.