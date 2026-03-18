Tiền bạc đội nón ra đi cũng chỉ vì gia chủ đặt bàn thờ tổ tiên nơi này
GĐXH - Trong văn hóa Phương Đông bàn thờ là nơi vô cùng linh thiêng. Đối với người Việt chúng ta cũng vậy. Bởi vậy phong thủy cho rằng vị trí tối kỵ đặt bàn thờ thì tránh đặt ở những vị trí dưới đây kẻo tán lộc.
Những nguyên tắc đặt bàn thờ bạn nên biết
Trước khi chọn vị trí cho bàn thờ, bạn cần nắm chắc các nguyên tắc tối quan trọng để đặt bàn thờ, giúp đem lại sự hưng thịnh cho gia đình. Tưởng chừng đơn giản những không ít người vẫn còn mơ hồ:
Không đặt bàn thờ cạnh những nơi thiếu sạch sẽ
Chắc hẳn nhiều người cũng biết vị trí không nên đặt bàn thờ là những nơi ô uế, không được sạch sẽ.
Ví dụ như đặt cạnh phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh... Vì những nơi này thiếu đi không khí trang nghiêm, giống như việc bạn không tôn trọng đến sự hiện diện của các vị thần linh và ông bà tổ tiên.
Không tự ý thay đổi vị trí của bàn thờ
Thay đổi vị trí bàn thờ quá nhiều cũng không phải điều nên làm vì đã phạm phải phong thủy phòng thờ.
Làm như thế khiến cho bàn thờ bị động và người trong nhà sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, các thành viên không hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nếu trong trường hợp đặc biệt phải di chuyển bàn thờ thì cần thắp hương xin phép bề trên.
Bàn thờ không đặt ở nơi có gió và ánh nắng quá nhiều
Theo phong thủy, gió và ánh nắng mặt trời sẽ mang nhiều dương khí, không phù hợp với những không gian thờ cúng tịnh âm. Nếu bạn sợ không đủ ánh sáng thì có thể sử dụng những loại đèn trang trí phòng thờ đẹp mà vẫn giữ được sự trang nghiêm.
Hướng bàn thờ không nên đặt ở các cung xấu
Tương tự như cách chọn hướng kê giường theo tuổi, hướng đặt bàn thờ theo mệnh của gia chủ cần phù hợp với nhau.
Có như vậy, con đường sự nghiệp mới rộng mở và mang lại nhiều hạnh phúc. Nên tránh những cung xấu vì nếu phạm phải gia đình sẽ lục đục, thị phi khó lường.
Vị trí không đặt ban thờ
Đặt bàn thờ thẳng với cửa ra vào
Theo các nhà phong thủy, khi bạn chọn hướng đặt bàn thờ trong nhà thì nên tránh đặt thẳng cửa chính. Bởi việc gia chủ đặt bàn thờ hướng trực tiếp ra khu vực cửa ra vào sẽ làm mất khí lành khiến cho gia chủ không gặp may mắn, tài lộc tiền bạc dễ hao hụt.
Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp diện tích nhà quá nhỏ, buộc phải đặt bàn thờ theo hướng này thì mọi người nên sử dụng rèm để che phía trước và hai bên bàn thờ, để tránh việc nhiều người dòm ngó, và ngăn cản tài lộc thất thoát ra ngoài.
Đặt bàn thờ trong nhà gần bếp nấu
Theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy thì việc để bàn thờ kê gần bếp sẽ gây hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút, ảnh hưởng đến đến phong thủy khác của gia đình.
Bởi vậy, nếu như gia đình bạn phạm lỗi này thì tốt nhất là mọi người nên đặt lại vị trí bàn thờ. Tuy nhiên, nếu trong nhà không thể đặt ở vị trí khác thì phải cách một khoảng không gian giữa bàn thờ với bếp. Mọi người nên đặt 6 sâu tiền Lục Đế để hóa giải vận xấu.
Đặt bàn thờ gần hoặc thẳng cửa nhà vệ sinh
Bàn thờ là nơi linh thiêng trong nhà, nên gia chủ đặt biệt phải lưu ý tuyệt đối không nên kê bàn thờ gần khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh bởi theo quan niệm, tắm rửa là việc trút bỏ ô uế, nếu đặt bàn thờ cạnh nơi này sẽ làm mất đi không khí tôn nghiêm.
Nếu trong nhà bạn phạm phải điều này cũng được coi là bất kính với thần linh, với tổ tiên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cả gia đình. Trong nhà dễ có người đau ốm, công việc làm ăn khó lòng thuận lợi như mong đợi.
Đặt bàn thờ ở giữa lối đi lại
Một điều cần hết sức chú ý khi đặt bàn thờ chính là không gian, mọi người tuyệt đối phải đặt bàn thờ ở khu vực yên tĩnh và thanh tịnh.
Nếu đặt ở lối đi lại, sự ồn ào sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Như vậy, gia đình sẽ ít có may mắn và tài lộc. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ đặt bàn thờ ở vị trí này kẻo sớm muộn cũng sinh chuyện không hay trong nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Có nên dùng đồ của người chết không?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Dùng đồ người chết nên hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện từ cả hai khía cạnh: khoa học và tâm linh.
Đây mới là cách hóa giải thị phi chốn công sở hiệu quả chưa từng thấyỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Chốn công sở vẫn luôn là nơi đầy rẫy những thị phi, tranh chấp, bon chen. Vậy làm thế nào để có thể tránh được những chuyện thị phi như vậy. Sau đây sẽ là một vài cách hóa giải thị phi chốn công sở được rất nhiều người áp dụng.
3 khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ để hút tài lộc, may mắnỞ - 10 giờ trước
GĐXH – Cùng việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch, mọi người nên làm những điều dưới đây để hút tài lộc, may mắn.
Bàn thờ ngũ tự là gì? Hướng, vị trí và cách đặt bàn thờ ngũ tự tăng trưởng tài, lộc cho gia đìnhỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Thờ ngũ tự là văn hóa tâm linh của nhiều gia đình Việt. Trong bài này sẽ giúp bạn tìm hiểu bàn thờ ngũ tự là gì? Hướng, vị trí và cách đặt bàn thờ ngũ tự chuẩn phong thủy để tăng trưởng tài, lộc cho gia đình.
Đây là con số thần số học mang đại duyên, hội tụ đầy đủ điều kiện để thành côngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn chưa thể hiểu được thần số học số 22 có ý nghĩa gì và phát triển sự nghiệp như thế nào. Thông qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa thần số học của con số chủ đạo số 22.
Vì sao người mất cần thắp hương trong 100 ngày?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi chết, người mất sẽ được lập bàn thờ vong và thắp hương liên tục trong 100 ngày, đây là một nghi thức quan trọng và cần thiết đối với người đã khuất.
Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sânỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng cây nơi góc sân lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Đại kỵ trong phong thủy trong nhà ở chia cắt tình cảm vợ chồngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Yếu tố phong thủy nhà ở không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe mà còn có mối liên hệ mật thiết với đời sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng. Nếu phạm phải những đại kị phong thủy nhà ở dưới đây, có thể gây bất hòa tình cảm vợ chồng.
Công dụng hữu ích của gương treo tường không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Gương treo tường không chỉ là một vật dụng đơn thuần để soi gương, mà còn có nhiều công dụng hữu ích khác cho ngôi nhà của bạn. Bài viết này sẽ chỉ ra công dụng hữu ích khi treo gương trên tường.
Đây là lý do vì sao phải che bàn thờ khi nhà có người mấtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc che bàn thờ tổ tiên trong gia đình có người mất là một trong những việc làm tâm linh quan trọng. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu vì sao việc che bàn thờ là rất cần thiết trong các gia đình có người mất.
Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắnPhong thủy
GĐXH - Chanh và muối – hai vật phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.