Loài cây xanh mướt giúp thu hút tài lộc và xua đuổi tà khí

Tác dụng của cây cọ cảnh

Để trang trí: Cây dễ chăm sóc lại lớn chậm, cây bóng mát ít rụng lá đáng được trồng và được ưa chuộng. Cây làm gia tăng mỹ quan cho quán café, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng...

Cây cọ đặc biệt phù hợp khi đặt trong phòng có tông màu trắng và sáng. Dáng cây đẹp nên có thể đặt tại nhiều vị trí khác nhau như phòng ăn, phòng khách hay sảnh chờ tại các công ty… đều phù hợp.

Lọc không khí: Cây giúp lọc khí độc như benzen và formaldehyde - những loại khí được sinh ra từ những vật phổ biến trong nhà, từ khói thuốc và các tấm cách nhiệt có thể gây ung thư cho con người. Do đó, cọ cảnh được xem là loại cây ưu tiên hàng đầu ở những không gian kín, ít cửa sổ. Không chỉ có vậy, cây còn có thể đuổi muỗi, côn trùng, kiến, gián…

Cây cọ còn có thể hút các khí nóng tỏa nhiệt từ các thiết bị điện tử, khiến cho không khí trở nên dịu mát. Bên cạnh đó cây còn có thể tăng khả năng tập trung làm việc và ghi nhớ. Nên trồng cây ở văn phòng vì chúng mang lại nhiều lợi ít cho dân công sở.

Quà tặng ý nghĩa: Lá cây có tán rộng phủ một màu xanh tươi mát kết hợp cùng màu nâu của thân rất phù hợp cho mệnh Thổ và mệnh Kim. Để mang lại sự may mắn, cung cấp năng lượng tràn đầy cho ngày mới giúp công việc được hiệu quả hơn.

Chính vì vậy một chậu cọ cảnh nhỏ xinh sẽ là một món quà tặng nhiều ý nghĩa trong những ngày lễ, khai trương hoặc kinh doanh.

Cây sẽ thay lời muốn nói của bạn dành cho những người mà bạn yêu thương, quý mến. Cây là biểu tượng cho ý nguyện may mắn, tài lộc và thành công cho người được nhận.

Ý nghĩa phong thủy của cây cọ cảnh

Tượng trưng cho sự sung túc: Cây cọ trong phong thủy là loại cây tốt mang điềm lành, may mắn và giàu sang cho người trồng bởi tán cây to rộng hút "tài lộc".

Lá cây cọ to, xanh mượt và xòe giống như hình tròn thể hiện sự tròn đầy, sung túc. Các lá cọ ngửa ra ngoài như những bàn tay to hứng lộc, lá màu xanh mượt phủ khắp từ trên xuống dưới như một biểu tượng về sự sung túc, đủ đầy. Vì thế nhiều người quan niệm rằng cây giúp mang lại tài lộc và của cải đến cho người trồng.

Cây còn giúp cho sinh tài, sinh lộc và giữ của. Vì vậy, cây được đặt lên bàn làm việc góp phần mang lại phú quý, giàu sang cho gia chủ.

Xua đuổi khí xấu: Màu sắc cây tươi sáng, dáng cây thẳng và cứng cỏi nên được coi như một loại cây trấn tà. Một số nơi, cây cọ còn được trồng như cây trấn nhà trong phong thủy. Phong thủy cho biết, trồng cây cọ trong nhà có tác dụng xua đuổi tà ma.

Thế cây đẹp, hướng ra xung quanh giúp thu hút vượng khí cho căn nhà. Nếu đặt chúng ở những vị trí thích hợp, nó sẽ mang lại nguồn vượng khí, lấn át những điều xấu xa và xui xẻo.

Khi đó, nếu trong nhà trồng cây này sẽ giúp gia chủ cảm thấy cuộc sống suôn sẻ, dễ chịu hơn nhiều.

Hỗ trợ phát triển sự nghiệp: Đây là loại cây của sự may mắn, hy vọng và điềm mừng. Tán cọ rộng và lớn gợi cho người ta cảm giác khoáng đạt, giúp sự nghiệp và cuộc sống của người trồng có nhiều thăng tiến.

Lá của cây cọ như những chiếc quạt lớn xua đi những điềm xấu, sinh tài giữ của.

Biểu tượng sức sống dẻo dai: Cây xanh tươi, mang lại cảm nhận của sức sống, sự vui tươi và tràn trề sinh khí. Cây mang ý nghĩa về một sức sống bền bỉ, một năng lượng xanh tràn trề tượng trưng cho sức sống dẻo dai, khỏe mạnh.

Cây cọ cảnh hợp mệnh gì, tuổi nào?

Cây là biểu trưng cho sự thịnh vượng, may mắn vươn lên trong cuộc sống, giúp gia chủ làm ăn phát tài. Cây cọ nhật có màu xanh rất hợp với mệnh Thổ và Kim.

Hai mệnh này trồng cây cọ sẽ phát huy khả năng tài lộc của cây. Ngoài ra lá của cây cọ như những chiếc quạt lớn xua đi những điềm xấu, sinh tài giữ của.

Cây cọ cảnh nên trồng ở đâu?

Cây cọ hình dáng đẹp, dễ chăm sóc phù hợp với nhiều môi trường khác nhau lại có nhiều ý nghĩa trong phong thủy, rất phù hợp để làm tăng không gian thanh mát cho các văn phòng, nhà ở, quán café, quán trà…

Cây cũng thường được trồng chậu nhỏ xinh trang trí hiên nhà, cửa ra vào, cầu thang với mong muốn ăn nên làm ra.

Vốn là loại cây ưa ánh sáng nên cây cọ kiểng thường được trồng ở những vị trí thoáng đãng như khuôn viên sân vườn, sân thượng, ban công hoặc cửa sổ.

Chúng tạo điều kiện thuận lợi mỗi khi chăm sóc và chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, các vị trí đặt không nên có ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp để tránh gây hại và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Tùy vào kích thước cây lớn hay nhỏ bạn có thể chọn vị trí trồng cây thích hợp.

Những cây mini có thể trang trí ở bàn học, bàn làm việc, bàn ăn, bàn tiếp khách hay các khu vực ban công, cửa sổ.

Những chậu cây to cao lớn từ 1m – 2m thì được để ở các đại sảnh, phòng khách, trước các lối hành lang để gia tăng tính thẩm mỹ và xanh mát hơn cho công trình kiến trúc, tạo mỹ quan đẹp hơn và bớt trống trải.

Đặc biệt, với những tòa nhà cao tầng, sân vườn biệt thự hoặc sân vườn nhà ống thì cây cọ là sự lựa chọn tối ưu nhất cho không gian trở nên rộng rãi, trong lành hơn. Nó giảm thiểu sự ngột ngạt của khung cảnh nội thất chật chội và mang đến những cái nhìn mới mẻ, đa chiều hơn cho người trồng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.