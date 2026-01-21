Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Xuất hiện "hành tinh kim cương" độc nhất vô nhị

Thứ tư, 12:11 21/01/2026 | Tiêu điểm

PSR J2322-2650b sở hữu nhiều yếu tố khác thường, thách thức các mô hình hình thành hành tinh được tin cậy.

Sử dụng kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, các nhà khoa học đã xác định được một loại hành tinh ngoài hệ Mặt Trời chưa từng được biết đến trước đây, với bầu khí quyển, hình dạng và thành phần khác thường.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Michael Zhang từ Đại học Chicago (Mỹ) đã đặt tên cho thế giới này là PSR J2322-2650b và mô tả về nó trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters.

Xuất hiện &quot;hành tinh kim cương&quot; độc nhất vô nhị - Ảnh 1.

Hànnh tinh kim cương PSR J2322-2650b - Ảnh đồ họa: NASA/ESA/CSA

Nó cũng có hình dạng hơi thuôn như một quả chanh tây (chanh vàng) chứ không phải khối cầu quay quanh một ngôi sao chết cực đoan: Một sao neutron quay nhanh, vốn là tàn dư của một ngôi sao khổng lồ.

Hình dạng khác thường này là do PSR J2322-2650b nằm ở vị trí rất gần ngôi sao mẹ của nó, chỉ bằng khoảng 1% khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời, nên bị lực hấp dẫn của sao mẹ kéo mạnh.

Do quỹ đạo hẹp này, một năm ở đây chỉ bằng 7,8 giờ ở Trái Đất.

Ngoài ra, bầu trời của nó lại đầy những đám mây carbon giống như muội than. Carbon phân tử cũng chiếm một tỉ lệ cực lớn trong thành phần của hành tinh.

Dưới áp suất cực lớn sâu bên trong, lượng carbon phân tử có thể bị nén thành kim cương, khiến thế giới này có lõi là một khối kim cương khổng lồ.

Theo TS Zhang, rất khó để hiểu được làm sao một hành tinh giàu carbon như thế có thể hình thành.

Có một giả thuyết được đưa ra: PSR J2322-2650b có thể là một ngôi sao nhỏ trong một hệ thống "góa phụ đen", trong đó ngôi sao lớn hơn - chính là sao mẹ của nó hiện tại - đã bóc dần các lớp bên ngoài của ngôi sao đồng hành, biến nó thành giống như hành tinh.

Tuy nhiên, quá trình này không thể tạo ra lượng carbon nguyên chất lớn như thế.

Một đề xuất khác được TS Zhang đưa ra: “Khi ngôi sao đồng hành nguội dần, hỗn hợp carbon và oxy bên trong bắt đầu kết tinh. Các tinh thể carbon nguyên chất nổi lên trên và hòa lẫn vào heli, và đó là những gì chúng ta thấy".

Tuy nhiên sau đó cần có một điều gì xảy ra để giữ cho oxy và nitơ không lẫn vào. Đó là điểm gây tranh cãi và khiến việc giải thích cách hành tinh này hình thành trở nên bế tắc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

Tiêu điểm - 3 giờ trước

GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.

Mẹ mải chụp ảnh, con trai làm vỡ chiếc vương miện hơn 7 tỷ đồng

Mẹ mải chụp ảnh, con trai làm vỡ chiếc vương miện hơn 7 tỷ đồng

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Một chiếc vương miện vàng tinh xảo trị giá khoảng 7 tỷ VND đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc triển lãm.

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Nam cần thủ đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã xảy ra tại thác Shoshone, gần thành phố Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến nhiều người kinh ngạc.

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.

NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bên dưới thiên thể mà NASA từng mô tả như một "Trái Đất thứ hai" có thể là một thế giới rất giống các vùng biển gần địa cực.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.

Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanh

Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanh

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Theo trang Dailymail, các nhà khoa học đã bị bối rối bởi một hành tinh kỳ lạ hình quả chanh mà "không thể giải thích".

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Du học sinh từng là kỳ vọng của gia đình, nhà trường đã trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Sau hơn 8 thập kỷ chìm trong bí ẩn, tàu ngầm Le Tonnant của Hải quân Pháp - mất tích từ tháng 11/1942 trong Chiến tranh thế giới II - đã được tìm thấy.

Xem nhiều

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Tiêu điểm

Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Tiêu điểm
Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Tiêu điểm
Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Tiêu điểm
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top