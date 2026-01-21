Xuất hiện "hành tinh kim cương" độc nhất vô nhị

Sử dụng kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, các nhà khoa học đã xác định được một loại hành tinh ngoài hệ Mặt Trời chưa từng được biết đến trước đây, với bầu khí quyển, hình dạng và thành phần khác thường.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Michael Zhang từ Đại học Chicago (Mỹ) đã đặt tên cho thế giới này là PSR J2322-2650b và mô tả về nó trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters.

Hànnh tinh kim cương PSR J2322-2650b - Ảnh đồ họa: NASA/ESA/CSA

Nó cũng có hình dạng hơi thuôn như một quả chanh tây (chanh vàng) chứ không phải khối cầu quay quanh một ngôi sao chết cực đoan: Một sao neutron quay nhanh, vốn là tàn dư của một ngôi sao khổng lồ.

Hình dạng khác thường này là do PSR J2322-2650b nằm ở vị trí rất gần ngôi sao mẹ của nó, chỉ bằng khoảng 1% khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời, nên bị lực hấp dẫn của sao mẹ kéo mạnh.

Do quỹ đạo hẹp này, một năm ở đây chỉ bằng 7,8 giờ ở Trái Đất.

Ngoài ra, bầu trời của nó lại đầy những đám mây carbon giống như muội than. Carbon phân tử cũng chiếm một tỉ lệ cực lớn trong thành phần của hành tinh.

Dưới áp suất cực lớn sâu bên trong, lượng carbon phân tử có thể bị nén thành kim cương, khiến thế giới này có lõi là một khối kim cương khổng lồ.

Theo TS Zhang, rất khó để hiểu được làm sao một hành tinh giàu carbon như thế có thể hình thành.

Có một giả thuyết được đưa ra: PSR J2322-2650b có thể là một ngôi sao nhỏ trong một hệ thống "góa phụ đen", trong đó ngôi sao lớn hơn - chính là sao mẹ của nó hiện tại - đã bóc dần các lớp bên ngoài của ngôi sao đồng hành, biến nó thành giống như hành tinh.

Tuy nhiên, quá trình này không thể tạo ra lượng carbon nguyên chất lớn như thế.

Một đề xuất khác được TS Zhang đưa ra: “Khi ngôi sao đồng hành nguội dần, hỗn hợp carbon và oxy bên trong bắt đầu kết tinh. Các tinh thể carbon nguyên chất nổi lên trên và hòa lẫn vào heli, và đó là những gì chúng ta thấy".

Tuy nhiên sau đó cần có một điều gì xảy ra để giữ cho oxy và nitơ không lẫn vào. Đó là điểm gây tranh cãi và khiến việc giải thích cách hành tinh này hình thành trở nên bế tắc.