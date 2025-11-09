Mới nhất
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?

Chủ nhật, 06:45 09/11/2025 | Tiêu điểm
Một vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.

Theo nghiên cứu mới dẫn đầu bởi giáo sư Susanne Pfalzner từ Trung tâm Nghiên cứu Jülich (Đức), vật thể bí ẩn 3I/ATLAS đang gây chú ý cho cộng đồng thiên văn và cả 2 vật thể nổi tiếng trước đó là 1I/Oumuamua, 2I/Borisov có thể trở thành "hạt giống" hành tinh nếu chúng đến với một ngôi sao trẻ tuổi.

Cả 3 vật thể nói trên đều là những kẻ xâm nhập từ ngoài hệ Mặt Trời, tức vật thể liên sao, được cho là những dạng sao chổi và tiểu hành tinh kỳ lạ.

Thậm chí, giáo sư thiên văn nổi tiếng từ Đại học Havard (Mỹ) Avi Loeb từng lập luận rằng chúng có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh, bởi sở hữu quỹ đạo và tốc độ mất ổn định một cách thiếu tự nhiên.

Trong nghiên cứu mới, một khía cạnh khác của các vật thể liên sao này được xét đến.

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là &quot;hạt giống&quot; hành tinh mới? - Ảnh 1.

Vật thể liên sao 3I/ATLAS - Ảnh: ESA/TGO/CaSSIS

Nếu các vật thể liên sao nói trên xâm nhập hệ Mặt Trời sớm hơn vài tỉ năm, hoặc đi vào một hệ sao khác còn non trẻ - với điều kiện ngôi sao đó phải có khối lượng lớn như Mặt Trời hoặc hơn - thì chúng có thể đã khởi động sự hình thành của các hành tinh mới.

Theo Sci-News, các hành tinh hình thành trong các đĩa tiền hành tinh quanh các ngôi sao trẻ thông qua quá trình bồi tụ, tức các hạt nhỏ kết hợp lại với nhau để tạo thành các vật thể lớn hơn một chút.

Sau đó, vật chất cứ tiếp tục tập hợp quanh vật thể lớn hơn này.

Tuy nhiên, các nhà lý thuyết gặp khó khăn trong việc giải thích cách thức bất kỳ vật thể nào lớn hơn một mét hình thành thông qua quá trình bồi tụ trong sự hỗn loạn của các đĩa tiền hành tinh.

Trong các mô phỏng máy tính, những khối tương đối lớn này sẽ nảy ra khỏi nhau hoặc vỡ tan khi chúng va chạm thay vì dính vào nhau. Điều này đồng nghĩa với việc mãi mãi không có cái gì đủ lớn để tạo nên "hạt giống" ban đầu cho một hành tinh.

Các vật thể liên sao có khả năng vượt qua vấn đề này.

Mô hình của nhóm nghiên cứu cho thấy đĩa bụi hình thành hành tinh xung quanh mỗi ngôi sao trẻ có thể hấp dẫn hàng triệu vật thể liên sao có kích thước bằng 1I/'Oumuamua, ước tính dài khoảng 100 m.

Những vật thể như vậy có thể đóng vai trò hạt giống hành tinh để các vật liệu trong đĩa tiền hành tinh bồi tụ vào.

Một cơ chế thứ hai ủng hộ giả thuyết này đó là các đĩa tiền hành tinh quanh các ngôi sao giống Mặt Trời chỉ có tuổi thọ khoảng 2 triệu năm trước khi tan biến, không đủ thời gian để tạo nên những hành tinh khí khổng lồ như Sao Mộc.

Tuy nhiên nếu một vật thể liên sao đi vào, nó sẽ như một yếu tố xúc tác, thúc đẩy qua trình tích tụ vật chất và tạo thành hành tinh nhanh hơn nhiều.

Tiếc thay, 3I/ATLAS và các vật thể trước đó đã đi vào hệ Mặt Trời quá muộn.

Tòa soạn Quảng cáo
Top