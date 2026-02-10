Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷ
Giờ 10 cây vàng trị giá gần 2 tỷ, tôi hỏi trả tiền hay trả vàng thì bạn nói thế nào cũng được khiến tôi bối rối
Tôi có đứa bạn thân chơi với nhau từ năm lớp 1 rồi cùng thi đại học, ra trường rồi bước vào đời. Có chuyện vui hay buồn, hai đứa đều kể cho nhau nghe vì coi nhau không chỉ là bạn mà như người thân trong nhà.
Nhưng khi ra cuộc sống, mỗi đứa một số phận, tôi lận đận hơn dù cũng đã rất chăm chỉ và cố gắng. Công việc của tôi không ổn định, thu nhập bấp bênh, tôi chuyển chỗ làm hết nơi này đến nơi khác. Tôi đi thuê thuê nhiều năm, luôn nghĩ chuyện mua nhà rất xa xỉ.
Bạn tôi thì khác, công việc suôn sẻ hơn nên sau khi ra trường khoảng 6-7 năm, nó đã mua được một căn nhà nhỏ và ô tô để tiện đi làm.
Khoảng 10 năm trước, tôi gom góp được một khoản tiết kiệm, cộng thêm vay mượn người thân nên quyết tâm mua một căn nhà. Nhưng dù vay mượn khắp nơi tôi vẫn thiếu một khoản khá lớn nên phải đắn đo rất lâu mới mở lời với bạn mình. Không phải vì tôi ngại vay, mà vì sợ nó cũng vừa mua nhà mua xe. Nhưng không ngờ, bạn tôi chẳng suy nghĩ nhiều, đưa 10 cây vàng và nói cứ cầm lấy, khi nào có thì trả.
Thời điểm đó, 10 cây vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong lòng tôi luôn tự nhủ, đây là khoản nợ nhất định phải trả, không thể để mất tình bạn. Suốt những năm sau đó, tôi chật vật vừa tiền lo cho gia đình, vừa trả nợ các khoản vay nhưng chưa bao giờ bạn tôi nhắc đến khoản nợ 10 cây vàng.
Gần đây, công việc của tôi khá hơn nên tích góp được một khoản. Tôi nghĩ đã đến lúc phải trả nợ cho bạn. Tôi gọi điện hỏi bạn muốn nhận tiền hay nhận vàng thì nhận được câu trả lời “tuỳ bạn nhé”.
Tôi thực sự khó nghĩ vì nếu tính theo thời điểm vay, 10 cây vàng khi đó chỉ 300 triệu, còn bây giờ gần 2 tỷ. Trả vàng thì là gánh nặng quá lớn đối với tôi, nhưng nếu trả tiền theo giá cũ thì tôi lại thấy áy náy.
Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cướiTâm sự - 14 giờ trước
Dự kiến vào mùa hè tới, tôi sẽ kết hôn, mọi việc đều đã lên kế hoạch, thế nhưng tôi lại phải lòng một người đàn ông khác từ cái nhìn đầu tiên.
Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mớiTâm sự - 1 ngày trước
Mới đây chúng tôi chia tay trong bế tắc, tôi muốn quên quá khứ nên đã bán chiếc lắc. Giờ có người theo đuổi, tôi cứ day dứt giữa chuyện trả và quên đi chuyện cái lắc…
Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.
Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồngTâm sự - 1 ngày trước
Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, tôi lập gia đình và muốn đón mẹ lên ở cùng để có mẹ có con nhưng khi mẹ bán hết nhà cửa đưa hơn 3 tỷ cho tôi mua nhà, mẹ lại dần trở nên lặng lẽ, tủi thân vì những lời chê bai của mẹ chồng
Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuốiTâm sự - 2 ngày trước
Anh xin tôi thông cảm vì người yêu cũ từng gắn bó 7 năm vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối và hiện không còn ai chăm sóc ngoài anh.
Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi năm nay hơn 30 tuổi và đã trải qua vài mối tình nhưng hơn một năm trước, khi quen anh tôi mới tính chuyện lâu dài. Khi có thai 2 tháng, tôi mới biết anh đã có vợ con ở quê…
Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôiTâm sự - 3 ngày trước
Khi anh tôi mang về khoản nợ hơn 2 tỷ đồng vì cờ bạc, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà duy nhất để cứu con và muốn tôi thông cảm vì không được chia tài sản
Bất lực vì em trai nghiện gameTâm sự - 3 ngày trước
Nghiện game khiến trẻ chán nản việc học tập, thay đổi tính nết, thậm chí sẵn sàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết caoTâm sự - 4 ngày trước
Những người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháuTâm sự - 5 ngày trước
Con gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việcTâm sự
Tết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.