Sau khi nghỉ hưu, cố gắng đừng để ai biết về tình trạng của bạn, đặc biệt là 2 điều này
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là lúc có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Thế nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người cao tuổi, có những điều càng nói ra càng dễ kéo theo phiền phức, thậm chí ảnh hưởng đến sự bình yên của tuổi già.
Có lẽ một trong những bước ngoặt lớn nhất của đời người là ngày chính thức nghỉ hưu.
Sau nhiều năm tất bật với công việc, áp lực cơm áo gạo tiền và trách nhiệm gia đình, không ít người mong đến lúc được sống chậm lại, tận hưởng quãng thời gian dành cho chính mình.
Nhưng cũng từ đây, nhiều người bắt đầu phạm phải một sai lầm tưởng chừng vô hại: quá cởi mở về cuộc sống riêng.
Họ thích kể cho bạn bè, hàng xóm hoặc người quen nghe về mức lương hưu, khoản tiết kiệm, chuyện con cái hay những khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng thực tế cho thấy, không phải ai cũng vui khi thấy người khác sống đủ đầy, và cũng không phải mọi sự chia sẻ đều mang lại sự đồng cảm.
Tuổi già muốn bình yên, đôi khi cần học cách giữ lại cho mình một khoảng riêng.
Những người sống thảnh thơi, ít phiền muộn sau khi nghỉ hưu thường có chung một đặc điểm: họ biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ kín.
Nghỉ hưu rồi, điều khôn ngoan nhất là giữ kín 2 chuyện này
Đừng tùy tiện tiết lộ tiền tiết kiệm và lương hưu của mình
Sau nhiều năm lao động, khoản lương hưu hay số tiền tích lũy được là thành quả xứng đáng của mỗi người.
Chính vì tự hào về những gì mình có, nhiều người cao tuổi vô tình kể cho người khác biết mức lương hưu hàng tháng, số tiền đang gửi ngân hàng hoặc những tài sản mình sở hữu.
Thoạt nhìn, đó chỉ là những câu chuyện xã giao bình thường. Nhưng đôi khi chính sự cởi mở ấy lại mang đến những rắc rối không mong muốn.
Khi người khác biết bạn có điều kiện tài chính tốt, họ có thể tìm đến nhờ vả, vay mượn hoặc kỳ vọng bạn hỗ trợ nhiều hơn. Một số người thậm chí nảy sinh tâm lý so bì, ganh tỵ hoặc đánh giá bạn qua khả năng tài chính.
Điều khó xử là nếu từ chối giúp đỡ, bạn có thể bị cho là ích kỷ hoặc thiếu tình nghĩa. Nhưng nếu liên tục nhượng bộ, khoản tiền dành cho tuổi già sẽ dần hao hụt, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cuộc sống về sau ngày càng lớn.
Những người từng trải thường hiểu rằng, sự an tâm của tuổi già không nằm ở việc chứng minh mình có bao nhiêu tiền, mà ở việc giữ được quyền chủ động với tài sản của mình.
Tiền bạc không cần giấu giếm tuyệt đối, nhưng cũng không nhất thiết phải trở thành chủ đề để người khác biết quá rõ.
Đừng phơi bày sự cô đơn hay những điểm yếu của bản thân
Một thực tế khác ở tuổi nghỉ hưu là nhiều người phải học cách sống với sự vắng vẻ.
Con cái trưởng thành có cuộc sống riêng, bạn đời đôi khi không còn đồng hành thường xuyên như trước. Có người sống một mình, có người sống cùng gia đình nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.
Vì muốn được chia sẻ, họ thường kể với người khác về tình trạng sức khỏe, nỗi buồn tuổi già hay cảm giác lạc lõng của mình.
Tâm sự đôi khi giúp giải tỏa cảm xúc, nhưng việc thường xuyên bộc lộ những điểm yếu cá nhân với quá nhiều người lại không phải lúc nào cũng mang đến kết quả tích cực.
Không phải ai cũng đủ thấu hiểu để đồng cảm. Có người chỉ nghe cho có, có người vô tình đem câu chuyện của bạn đi bàn tán, thậm chí có người lợi dụng những thông tin ấy để tác động hoặc gây áp lực về mặt tâm lý.
Người già sống an nhiên thường không cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng họ biết giữ cho mình sự điềm tĩnh và chủ động.
Thay vì liên tục than phiền về cô đơn hay bệnh tật, họ tìm cách làm đầy cuộc sống bằng những niềm vui riêng: đọc sách, chăm sóc cây cối, tập thể dục, tham gia các câu lạc bộ hoặc duy trì những mối quan hệ tích cực.
Khi nội tâm đủ phong phú, cảm giác cô đơn cũng dần nhẹ đi.
Tuổi già hạnh phúc không phải là sống khép kín, mà là biết giữ chừng mực
Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của cuộc đời, mà là khởi đầu cho một giai đoạn sống khác - chậm hơn nhưng cũng tự do hơn.
Ở chặng đường này, điều đáng quý không phải là được mọi người chú ý hay ngưỡng mộ, mà là giữ được sự bình yên trong tâm trí và sự chủ động trong cuộc sống.
Giữ kín chuyện tiền bạc không phải vì thiếu tin tưởng người khác, mà để bảo vệ thành quả của chính mình.
Hạn chế phơi bày những điểm yếu không phải vì sợ hãi, mà để giữ lại sự vững vàng và lòng tự trọng cần có ở tuổi xế chiều.
Suy cho cùng, phúc khí của tuổi già nhiều khi đến từ những điều rất giản dị: biết đủ, biết buông và biết giữ cho mình một khoảng riêng vừa đủ để sống thanh thản mỗi ngày.
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