Về già mới hiểu: Điều ngu ngốc nhất không phải thiếu tiền, mà là tự làm khổ chính mình mỗi ngày
GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là thiếu tiền hoặc con cháu không như mong muốn. Thế nhưng, điều âm thầm bào mòn sức khỏe và niềm vui sống của không ít người lại là thói quen suy nghĩ quá nhiều, tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua hoặc những điều không thể thay đổi.
Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ rằng tuổi già đáng sợ nhất là bệnh tật, là túng thiếu hoặc là cảnh con cháu không ở bên cạnh. Nhưng càng sống lâu, càng trải qua nhiều chuyện, người ta càng nhận ra một điều khác.
Có một thứ âm thầm bào mòn sức khỏe và niềm vui sống mỗi ngày, đó là sự tự dằn vặt, suy nghĩ quá nhiều và không ngừng làm khổ chính mình.
Nhiều người bước vào tuổi xế chiều với cơ thể vẫn còn khá khỏe mạnh, cuộc sống cũng không quá thiếu thốn. Thế nhưng họ lại luôn sống trong tâm trạng lo âu, buồn phiền hoặc day dứt.
Họ mất ngủ vì một câu nói vô tình của người khác. Họ buồn nhiều ngày vì một ánh mắt hoặc thái độ không như mong muốn của con cháu. Họ liên tục nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những điều không thể thay đổi hoặc những nỗi lo chưa chắc sẽ đến.
Chính những cảm xúc ấy mới là thứ khiến tuổi già trở nên nặng nề.
Khổ nhất của tuổi già chính là suy nghĩ quá nhiều
Cơ thể mệt còn có thể nghỉ ngơi, tâm trí mệt mỏi mới thực sự đáng sợ
Người xưa có câu: "Bệnh từ tâm mà ra".
Dù cách nói này không hoàn toàn mang ý nghĩa y học, nhưng thực tế cho thấy trạng thái tinh thần có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Một ngày lao động mệt nhọc có thể được bù đắp bằng một giấc ngủ ngon.
Nhưng những suy nghĩ tiêu cực kéo dài lại dễ khiến con người rơi vào mất ngủ, căng thẳng, chán ăn, mệt mỏi hoặc suy giảm chất lượng cuộc sống.
Nhiều người cao tuổi thường mang trong lòng những câu hỏi không có lời đáp:
"Không biết con có giận mình không?"
"Giá như ngày đó mình làm khác đi."
"Liệu người ta có đang nghĩ xấu về mình?"
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tâm trí không lúc nào được nghỉ ngơi.
Điều đáng tiếc là phần lớn những nỗi bận tâm đó không làm thay đổi được thực tế, nhưng lại khiến bản thân hao tổn năng lượng mỗi ngày.
Càng lớn tuổi càng nên học cách buông bỏ
Ở tuổi trẻ, con người thường theo đuổi thành công, địa vị và những mục tiêu lớn lao.
Nhưng đến tuổi già, điều quý giá nhất lại là sức khỏe và sự bình yên trong tâm hồn.
Tiền bạc có thể kiếm thêm.
Danh vọng rồi cũng sẽ qua.
Những hơn thua trong các mối quan hệ cuối cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ khi nhìn lại cả chặng đường dài của cuộc đời.
Điều thực sự đáng giữ lại là một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần nhẹ nhõm.
Bởi nếu tâm trạng luôn căng thẳng, dù cuộc sống đủ đầy đến đâu cũng khó cảm nhận được hạnh phúc.
Tuổi già hạnh phúc không phải là không có phiền muộn
Nhiều người nghĩ rằng sống an yên nghĩa là không gặp chuyện buồn.
Thực tế không phải vậy. Ai rồi cũng có những điều không như ý. Sự khác biệt nằm ở cách mỗi người đối diện với chúng.
Những người sống thanh thản thường không dành quá nhiều thời gian cho những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát.
Họ biết điều gì nên giữ trong lòng và điều gì cần buông bỏ. Họ không cố tranh thắng trong mọi cuộc tranh luận; không giữ mãi những nỗi buồn cũ; không để những lời nói vô tình của người khác quyết định cảm xúc của mình.
Bởi họ hiểu rằng thời gian còn lại của cuộc đời quá quý giá để lãng phí cho những chuyện không đáng.
Nửa sau cuộc đời, sức khỏe và tâm trạng mới là tài sản lớn nhất
Đến một độ tuổi nào đó, điều quan trọng không còn là mình sở hữu bao nhiêu, mà là mình còn giữ được bao nhiêu niềm vui sống.
Học cách tha thứ cho người khác.
Học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo.
Học cách đối xử dịu dàng hơn với chính mình.
Đó có thể là những bài học khó nhất, nhưng cũng là những bài học đáng giá nhất của tuổi già.
Bởi đôi khi, phúc khí lớn nhất của một người không phải giàu sang hay con cháu thành đạt, mà đơn giản là mỗi ngày thức dậy với một tâm trạng bình yên, một cơ thể khỏe mạnh và một trái tim không còn chất chứa quá nhiều muộn phiền.
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