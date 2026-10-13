Vì sao chủ kênh “Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố?

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984) cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi - chủ kênh "Già làng Tây Nguyên", về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Trước đó cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh.

Cơ sở Già làng Tây Nguyên trên đường Phan Đình Phùng, phường Kon Tum. Ảnh: CACC

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán team, nhãn các sản phẩm tên "Ngọc Linh", trùng với chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện nay, sâm Ngọc Linh là sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và tỉnh Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng), được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh".

Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm đều không có tem xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh". Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý được trưng bày tại cửa hàng Già làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín. Ảnh: CACC

Ngoài ra lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Yotube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm "Rượu sâm Ngọc Linh" và "Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong".

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín (chủ kênh Già làng Tây Nguyên) và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan. Đối tượng Dương Thị Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.