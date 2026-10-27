Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới?

Thứ ba, 13:31 27/10/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơm vừa nấu xong mềm, ẩm và dẻo nên tưởng như phải là nguyên liệu lý tưởng để rang. Thế nhưng trong nhiều gia đình Việt, cơm nguội để qua một thời gian ngắn lại thường được dành riêng cho món cơm rang. Lý do nằm ở sự thay đổi độ ẩm và cấu trúc của hạt cơm sau khi nguội.

Bí quyết rang cơm: Vì sao cơm nguội thích hợp để rang?

Khi cơm vừa nấu xong, hạt gạo chứa khá nhiều nước và có cấu trúc mềm. Nếu cho ngay vào chảo nóng rồi đảo mạnh, hạt cơm dễ bị nghiền, vón cục hoặc dính vào nhau, đặc biệt khi dùng loại gạo có độ dẻo cao.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 1.

Thông tin trên VOV cho hay, khi để nguội và bảo quản đúng cách, một phần nước trong hạt cơm được phân bố lại, đồng thời tinh bột trải qua quá trình tái sắp xếp. Hạt cơm vì thế săn chắc hơn, ít mềm nhão và dễ tách rời khi đảo trên chảo.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 2.

Đây là lợi thế quan trọng khi rang cơm. Hạt có thể tiếp xúc với bề mặt chảo nóng, được đảo liên tục và dần trở nên săn, khô bên ngoài mà vẫn giữ được độ mềm nhất định ở bên trong.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 3.

Khi bề mặt thực phẩm đạt nhiệt độ đủ cao và có độ ẩm tương đối thấp,  góp phần hình thành màu vàng nâu và mùi thơm đặc trưng. Chính lớp cơm săn, hơi xém cạnh cùng mùi thơm của hành, tỏi, mỡ hoặc dầu tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của cơm rang.

Vì vậy, cơm càng mới, càng ướt không nhất thiết càng thích hợp để rang. Một nồi cơm nguội có độ ẩm vừa phải thường cho hạt tơi và dễ tạo màu hơn.

Bí quyết rang cơm: Rang cơm thế nào để hạt tơi mà không khô?

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 4.

Cơm dùng để rang nên được làm nguội và bảo quản trong tủ lạnh thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Trước khi rang, nếu cơm bị đóng thành cục, có thể dùng tay sạch hoặc dụng cụ tách nhẹ từng phần. VTC News cho hay.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 5.

Chảo cần được làm nóng trước, sau đó cho một lượng dầu hoặc mỡ vừa đủ. Phi thơm hành, tỏi hoặc nguyên liệu tạo hương rồi cho cơm vào. Không nên cho quá nhiều cơm cùng lúc vì chảo bị giảm nhiệt, hơi nước khó thoát khiến cơm dễ hấp hơi và vón lại.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 6.

Đảo cơm đều tay nhưng không cần nghiền mạnh. Nếu muốn thêm trứng, có thể cho trứng vào theo cách phù hợp với kiểu cơm rang; quan trọng là kiểm soát lượng nguyên liệu ướt để hạt không bị nhão.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 7.

Tóp mỡ, hành phi, dưa chua, thịt bò, lạp xưởng hay rau củ đều có thể kết hợp tùy khẩu vị. Cơm rang ngon không nhất thiết phải có thật nhiều nguyên liệu mà cần giữ được sự cân bằng giữa hạt cơm, độ béo, vị mặn và mùi thơm.

Từ cơm thừa đến món ăn mang dấu ấn vùng miền

Cơm rang cũng cho thấy khả năng tận dụng nguyên liệu rất đặc trưng của bếp Việt. Ở miền Bắc, cơm rang tóp mỡ, cơm rang dưa bò gợi nhớ những bữa ăn dân dã; nhiều gia đình lại biến tấu với trứng, hành và nước mắm. Miền Trung có những cách kết hợp đậm vị, trong khi ở miền Nam, cơm chiên có thể đi cùng cá mặn, tỏi, lạp xưởng hoặc nhiều loại rau củ.

Điểm chung là cơm nguội không bị xem đơn thuần là phần thức ăn thừa. Qua nhiệt độ cao và kỹ thuật đảo rang, hạt cơm thay đổi hoàn toàn về kết cấu, màu sắc và mùi thơm.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 8.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng cơm nguội chỉ nên dùng để rang khi đã được bảo quản an toàn. Không nên để cơm chín ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài rồi đem rang với suy nghĩ nhiệt độ cao sẽ “khử độc” hoàn toàn.

Từ một nguyên liệu bình dị, cơm rang trở thành món ăn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật và kinh nghiệm bếp núc. Cái hay của món ăn này không nằm ở nguyên liệu đắt tiền mà ở cách người nội trợ hiểu được đặc tính của hạt cơm và biết tận dụng đúng thời điểm.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? Bí quyết rang cơm hoàn hảo - Ảnh 9.Rang cơm cho trứng trước hay sau?

GĐXH - Cùng là cơm nguội, vài quả trứng và chút hành lá, nhưng có người rang lên hạt nào ra hạt ấy, vàng óng, săn dẻo; có người vừa đảo vài vòng đã thành một chảo cơm bết dính, vón cục. Hóa ra, ngoài chuyện “tay nghề”, thứ tự cho trứng vào chảo cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thành phẩm.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mẹo làm trứng hấp thịt băm mềm mịn như caramen, láng mượt không lo rỗ mặt

Mẹo làm trứng hấp thịt băm mềm mịn như caramen, láng mượt không lo rỗ mặt

Mẹo nấu nướng -

GĐXH - Trứng hấp thịt băm là món ăn dân dã, thanh mát và dễ nuốt, rất thích hợp cho những mâm cơm gia đình có người già hay trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người khi bắt tay vào làm thường gặp phải tình trạng trứng bị rỗ mặt, kết cấu khô cứng hoặc bị tách nước. Để thành phẩm mướt mát, mịn màng như bánh caramen, người nội trợ cần nắm rõ tỷ lệ trứng - nước cốt lõi và kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ khi hấp dưới đây.

Mách bà nội trợ cách nấu canh mướp thanh mát, hỗ trợ kiểm soát axit uric, tốt cho sức khỏe

Mách bà nội trợ cách nấu canh mướp thanh mát, hỗ trợ kiểm soát axit uric, tốt cho sức khỏe

Ăn -

GĐXH - Mướp nấu lạc, canh mướp rau xanh là những món ăn dân dã, dễ chế biến, phù hợp với bữa cơm gia đình. Với đặc điểm giàu nước, ít năng lượng, mướp có thể góp phần làm phong phú chế độ ăn cân bằng, nhất là với người cần kiểm soát axit uric. Tuy nhiên, không nên xem đây là món ăn có tác dụng trực tiếp hạ axit uric hay điều trị bệnh thận.

Cách nhìn vân mỡ để chọn thịt bò bít tết chuẩn đét, chọn là được luôn

Cách nhìn vân mỡ để chọn thịt bò bít tết chuẩn đét, chọn là được luôn

Ăn -

GĐXH - Cùng là một miếng thịt bò, nhưng miếng có những đường mỡ trắng nhỏ đan xen với phần nạc thường cho cảm giác mềm, mọng và đậm vị hơn khi làm bít tết. Biết cách nhìn vân mỡ giúp người nội trợ dễ chọn được miếng thịt phù hợp với món steak thay vì chỉ dựa vào màu đỏ hay độ dày của miếng thịt.

Cuối tuần rang thịt ba chỉ cháy cạnh, miếng thịt vàng ruộm, thơm nức, ăn với cơm nóng cực cuốn

Cuối tuần rang thịt ba chỉ cháy cạnh, miếng thịt vàng ruộm, thơm nức, ăn với cơm nóng cực cuốn

Mẹo nấu nướng -

GĐXH - Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn dân dã nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ miếng thịt xém vàng, phần mỡ trong béo ngậy, phần nạc mềm thơm và nước sốt mặn ngọt đậm đà. Chỉ cần nhớ vài mẹo nhỏ khi rang và nêm gia vị, bạn có thể làm món thịt ngon chuẩn vị cơm nhà mà không lo khô cứng hay cháy đắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.