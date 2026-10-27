Học Diệp Lâm Anh cách nấu bún ốc chuẩn vị Hà Nội

Sơ chế thịt ốc: Tùy theo khẩu vị mà có 2 cách thức sơ chế thịt ốc: Luộc sơ hoặc làm sống. Nếu thích ăn giòn thì làm sống bằng cách dùng dao chặt trôn ốc rồi dùng đũa ngoáy đẩy toàn bộ phần ốc ra. Nếu thích thơm và tận dụng nước luộc làm nước dùng, đem luộc cho chút giấm bỗng, muối hạt cùng chút nước đun sôi bùng một dạo, ốc bong mày vớt ra luôn, khêu thịt ốc ra, bỏ túi phân, cạo nhớt ở miệng rồi ngâm qua nước pha chút giấm bỗng, lấy nước ốc luộc nóng dội qua cho sạch sẽ, để ráo nước. Nếu làm ốc sống thì ướp chút gia vị rồi xào nhanh tay trên lửa lớn với đầu hành trắng cho ốc chín tới giữ độ béo giòn. Phần nước luộc ốc để lắng, lọc nước trong để làm nước dùng.