Học Diệp Lâm Anh cách nấu bún ốc chuẩn vị Hà Nội
GĐXH - Bún ốc của Diệp Lâm Anh bắt mắt với nước riêu cà chua đỏ au, ăn kèm các topping gồm ốc nhồi, đậu phụ chiên giòn và các loại rau sống thanh mát.
Nếu bạn cũng muốn đổi vị cho bữa ăn gia đình, mời bạn tham khảo công thức chi tiết món bún ốc chuẩn vị Hà Nội dưới đây. Công thức được chia sẻ trên VnExpresss.
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