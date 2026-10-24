Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về cơm nhà lúc nửa đêm?
GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Bắc ăn cơm nhà rất giản dị nhưng đầy đủ chất, chế biến ngon lành.
Là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu mến, NSND Xuân Bắc không chỉ gây chú ý bởi các hoạt động nghệ thuật mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được đăng tải, cuộc sống của nam nghệ sĩ mang màu sắc giản dị, gần gũi, đặc biệt là những mâm cơm gia đình do bà xã chuẩn bị. Không cần những món ăn đắt đỏ hay cách trình bày cầu kỳ, bữa cơm nhà của gia đình Xuân Bắc vẫn tạo cảm giác thân thuộc với những món ăn quen thuộc trong căn bếp. Phụ nữ Mới cho hay.
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