Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về cơm nhà lúc nửa đêm?

Là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu mến, NSND Xuân Bắc không chỉ gây chú ý bởi các hoạt động nghệ thuật mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được đăng tải, cuộc sống của nam nghệ sĩ mang màu sắc giản dị, gần gũi, đặc biệt là những mâm cơm gia đình do bà xã chuẩn bị. Không cần những món ăn đắt đỏ hay cách trình bày cầu kỳ, bữa cơm nhà của gia đình Xuân Bắc vẫn tạo cảm giác thân thuộc với những món ăn quen thuộc trong căn bếp. Phụ nữ Mới cho hay.

Tối muộn ngày 22/10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục chia sẻ mâm cơm nhà được thưởng thức vào thời điểm khá đặc biệt. Trên bàn ăn là những món dân dã như ruốc đậu, hành phi, dưa cải xào thịt, đỗ luộc cùng nước canh. Không có gì quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo nên một bữa ăn đậm chất gia đình. Đáng chú ý, bên cạnh hình ảnh mâm cơm, NSND Xuân Bắc còn ngẫu hứng làm thơ để miêu tả bữa ăn của mình.

Những câu thơ vừa tả thực từng món trên bàn, vừa mang màu sắc hài hước đặc trưng của nam nghệ sĩ: "Bữa muộn hôm nay khác mọi khi/ Nhìn đi nhìn lại chẳng có gì/ Đỗ xanh, dưa mặn thêm một lọ/ Muối lạc, hành khô... ruốc tí ti/ Một nồi nước luộc thìa nguyên chiếc/ Cơm nguội, bát gầy đũa vắt qua./Thôi thì như thế, đành như thế/ Ai bảo 20 chẳng có quà".

Thực tế, những ai theo dõi Facebook của Xuân Bắc đều biết đây không phải lần đầu anh chia sẻ những bữa cơm rất bình dị. Có hôm chỉ là cơm nguội ăn cùng canh bí. Có hôm là cá kho, trứng rán, thịt băm. Có bữa chỉ vài miếng chả quế, bát cà bung hay nồi canh dưa cải nấu sườn được vợ để phần.

Hiện nay, ngoài vai trò nghệ sĩ, NSND Xuân Bắc còn đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn với lịch làm việc dày đặc. Dẫu vậy, anh vẫn nhiều lần chia sẻ mình thích trở về nhà để ăn cơm cùng gia đình, dù đôi khi chỉ còn lại phần cơm được vợ chuẩn bị sẵn sau giờ làm. Có lẽ vì thế mà những bữa cơm anh đăng tải luôn tạo được sự đồng cảm.

Không phải vì món ăn cầu kỳ. Không phải vì bàn ăn sang trọng. Mà bởi giữa nhịp sống bận rộn, cảm giác có người nhớ phần mình một bữa cơm vẫn luôn là điều khiến nhiều người thấy ấm lòng.

Đôi khi, điều làm nên giá trị của một mâm cơm gia đình không nằm ở cách bày biện hay món ăn đắt tiền, mà ở sự quan tâm âm thầm của người nấu và sự trân trọng của người thưởng thức.

Có lẽ đó cũng là lý do câu trả lời của Xuân Bắc nhận được nhiều lời khen hơn cả chính mâm cơm mà anh chia sẻ.

Con trai MC Đan Lê cao vọt 13cm chỉ sau 1 năm: Mâm cơm gia đình cần có gì để nuôi dưỡng chiều cao ở trẻ? GĐXH - "Mỹ nhân thời tiết" từng tiết lộ, so với năm ngoái, Khải Minh - con trai cô đã cao thêm 13cm và không ngại ngần chia sẻ bí quyết cho phụ huynh đang muốn tăng chiều cao cho con.



