Món ăn ngon mỗi ngày: Gợi ý 30 ngày thực đơn gia đình dễ nấu, đổi món liên tục

50+ Món ngon mùa thu: Loạt mâm cơm vừa nhìn đã thấy thèm, món dân dã mà 'đưa cơm' vô cùng GĐXH - Món ngon mùa thu không nhất thiết phải là món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ. Khi tiết trời dịu mát, những món kho đậm vị, canh nóng, rau xanh, món xào hay món dân dã lại trở nên hấp dẫn lạ thường. Dưới đây là loạt gợi ý món ăn mùa thu và những mâm cơm gia đình đẹp mắt, dễ áp dụng để các đầu bếp tại gia thêm ý tưởng cho bữa cơm nhà.

Mỗi ngày, câu hỏi “hôm nay ăn gì?” tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải đau đầu. Làm sao để bữa cơm vừa ngon miệng, đủ món, hợp khẩu vị các thành viên mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị? Nếu ngày nào cũng quanh quẩn với vài món quen thuộc như thịt rang, trứng chiên hay rau luộc, bữa cơm gia đình rất dễ trở nên đơn điệu.

Thực tế, để có một bữa cơm hấp dẫn, không nhất thiết phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền hay chế biến những món ăn cầu kỳ. Chỉ cần biết cách kết hợp thịt, cá, trứng, đậu phụ với rau củ theo mùa, đồng thời thay đổi phương pháp chế biến, bạn đã có thể tạo nên nhiều thực đơn phong phú cho cả tuần. Việc lên kế hoạch trước cũng giúp chủ động mua sắm, tận dụng nguyên liệu sẵn có và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Nếu đang tìm kiếm ý tưởng cho bữa cơm hằng ngày, những gợi ý món ăn ngon mỗi ngày dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn món mặn, món rau, món canh phù hợp với khẩu vị và điều kiện của gia đình. Thực đơn được chia theo từng tuần, từ những món quen thuộc dễ nấu đến các món đổi vị cuối tuần, giúp việc chuẩn bị bữa cơm trở nên nhẹ nhàng hơn.

30 ngày thực đơn món ăn ngon mỗi ngày cho gia đình

Tuần 1: Những món ăn quen thuộc, dễ nấu

Cá sốt cà chua đậm đà, thịt kho tàu và canh rau nhẹ nhàng là những gợi ý món ngon dễ làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú.

Tuần đầu tiên có thể bắt đầu với những món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt. Các nguyên liệu như thịt lợn, cá, trứng, đậu phụ và rau xanh dễ kết hợp, giúp thực đơn đa dạng mà không đòi hỏi kỹ thuật chế biến phức tạp.

Ngày Món mặn Món rau, canh Ngày 1 Thịt kho trứng Canh rau ngót thịt băm, dưa chuột Ngày 2 Cá sốt cà chua Canh bí xanh, rau muống luộc Ngày 3 Gà rang gừng Canh cải nấu thịt, su su luộc Ngày 4 Đậu phụ sốt thịt băm Canh chua, rau cải xào tỏi Ngày 5 Sườn rim mặn ngọt Canh bí đỏ, bắp cải luộc Ngày 6 Trứng chiên thịt Canh mồng tơi nấu mướp, cà muối Ngày 7 Thịt viên sốt cà chua Canh khoai tây cà rốt, rau củ luộc

Gợi ý đổi món: Nếu gia đình đã ăn thịt kho hoặc các món rim trong tuần, bạn có thể thay bằng thịt luộc, cá hấp hoặc đậu phụ hấp trứng để thay đổi cách chế biến. Với các món canh và rau, nên ưu tiên nguyên liệu theo mùa và khẩu vị của gia đình.

Tuần 2: Đổi vị với cá, tôm và thịt gà

Thực đơn gia đình đa dạng với những món ăn quen thuộc, dễ chế biến.

Khi thực đơn liên tục xoay quanh thịt lợn, bữa cơm dễ trở nên nhàm chán. Tuần thứ hai có thể tăng sự đa dạng bằng cách luân phiên cá, tôm, thịt gà và các món canh có vị chua thanh.

Ngày Món mặn Món rau, canh Ngày 8 Cá hấp gừng hành Canh rau dền, đậu bắp luộc Ngày 9 Tôm rim thịt Canh mướp nấu lạc, rau cải luộc Ngày 10 Gà xào sả ớt Canh bí xanh, cà chua dưa chuột Ngày 11 Cá kho riềng Canh chua rau muống, đậu phụ Ngày 12 Thịt bò xào cần tây Canh cải thảo, cà rốt luộc Ngày 13 Tôm rang Canh bầu nấu tôm, rau muống xào tỏi Ngày 14 Gà luộc lá chanh Canh nấm, su su xào

Mẹo chuẩn bị: Cá và tôm nên được sơ chế, bảo quản lạnh đúng cách và chế biến chín kỹ. Với các món xào, nên chuẩn bị sẵn rau củ và gia vị trước khi bật bếp để rút ngắn thời gian nấu.

Tuần 3: Thực đơn đa dạng từ thịt, trứng và đậu phụ

Những món ngon mỗi ngày giúp người nội trợ dễ dàng thay đổi thực đơn.

Không nhất thiết ngày nào cũng phải chuẩn bị những nguyên liệu đắt tiền mới có một mâm cơm hấp dẫn. Thịt, trứng và đậu phụ có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, kết hợp với rau theo mùa để tạo ra những bữa ăn phong phú.

Ngày Món mặn Món rau, canh Ngày 15 Thịt rang cháy cạnh Canh rau ngót, bí xanh luộc Ngày 16 Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua Canh cải nấu gừng, giá đỗ xào Ngày 17 Bò xào súp lơ Canh cà chua trứng, rau luộc Ngày 18 Trứng đúc thịt Canh khoai tây cà rốt, cải thìa xào Ngày 19 Thịt nạc luộc, nước chấm Canh mướp nấu lạc, rau muống luộc Ngày 20 Sườn nấu sốt cà chua Canh cải thảo, đậu bắp luộc Ngày 21 Đậu phụ kho nấm Canh bí đỏ, rau củ xào

Cách tránh trùng món: Cùng một nguyên liệu có thể thay đổi phương pháp chế biến. Chẳng hạn, thịt lợn có thể dùng để luộc, rang, kho hoặc nấu canh; đậu phụ có thể sốt cà chua, kho nấm hoặc hấp cùng trứng. Sự thay đổi này giúp thực đơn phong phú hơn mà không cần mua quá nhiều loại thực phẩm.

Tuần 4: Những món ngon đổi vị cho bữa cơm gia đình

Gợi ý thực đơn hằng ngày với nhiều món ăn ngon, phù hợp khẩu vị gia đình.

Đến tuần cuối cùng, bạn có thể thay đổi thực đơn bằng những món có cách chế biến khác biệt, kết hợp nguyên liệu quen thuộc với rau củ, nấm và các món canh thanh nhẹ. Những ngày cuối tuần cũng là dịp để cả gia đình cùng chuẩn bị bữa ăn, thử một công thức mới hoặc tận dụng thực phẩm còn lại một cách hợp lý.

Ngày Món mặn Món rau, canh Ngày 22 Sườn xào chua ngọt Canh cải nấu thịt, dưa chuột Ngày 23 Cá thu sốt cà chua Canh rau dền, đậu phụ hấp Ngày 24 Thịt băm chưng trứng Canh bí xanh, bắp cải xào Ngày 25 Gà kho gừng Canh chua rau củ, rau luộc Ngày 26 Thịt bò xào hành tây Canh nấm, su su luộc Ngày 27 Cá hấp xì dầu Canh mồng tơi nấu mướp, đậu phụ sốt Ngày 28 Thịt kho củ cải Canh cải thảo, cà tím áp chảo Ngày 29 Tôm xào rau củ Canh bí đỏ, trứng chiên Ngày 30 Gà nướng hoặc áp chảo Salad rau củ, canh rau theo mùa

Các món trong bảng là gợi ý để tham khảo, không phải thực đơn bắt buộc. Bạn có thể thay đổi theo khẩu vị, giá thực phẩm và những nguyên liệu sẵn có. Với món chiên, nướng hoặc sốt đậm vị, nên cân đối cùng rau xanh, món canh và lượng gia vị sử dụng.

Những món ăn ngon mỗi ngày dễ làm khi không có nhiều thời gian

Không phải lúc nào người nội trợ cũng có đủ thời gian chuẩn bị một mâm cơm cầu kỳ. Vào những ngày bận rộn, lựa chọn món ăn có cách chế biến đơn giản, ít công đoạn sơ chế sẽ giúp việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn.

1. Trứng chiên cà chua Nguyên liệu gồm trứng, cà chua, hành lá và gia vị. Xào cà chua đến khi mềm, đổ trứng đã đánh tan vào, đảo hoặc chiên đến khi chín. Món ăn có thể dùng cùng cơm nóng và rau luộc. 2. Đậu phụ sốt cà chua Đậu phụ cắt miếng, áp chảo nếu thích, sau đó đun cùng sốt cà chua và hành lá. Đây là món dễ kết hợp với canh rau và cơm trắng. 3. Rau muống xào tỏi Rau nhặt, rửa sạch, để ráo rồi xào nhanh với tỏi và lượng dầu vừa phải. Không nên xào quá lâu khiến rau mất độ giòn và màu xanh. 4. Canh rau nấu thịt băm Thịt băm xào sơ với hành, thêm nước và đun sôi trước khi cho rau vào. Có thể thay rau ngót bằng rau cải, rau dền hoặc mồng tơi tùy mùa. 5. Cá áp chảo Cá làm sạch, thấm khô, ướp gia vị vừa phải rồi áp chảo đến khi chín. Ăn cùng rau thanh nhẹ giúp bữa cơm có đủ các nhóm thực phẩm đa dạng hơn. Gợi ý mâm cơm gia đình tiết kiệm, dễ chuẩn bị

Để bữa cơm vừa ngon vừa phù hợp ngân sách, không nhất thiết phải có nhiều món hoặc sử dụng nguyên liệu đắt tiền. Một mâm cơm có món chính, rau và canh, được chuẩn bị từ những thực phẩm phù hợp với số người ăn, thường đã đáp ứng nhu cầu của bữa ăn gia đình.

Mâm cơm đơn giản cho gia đình 2 người

Thịt kho trứng hoặc trứng chiên.

Rau luộc theo mùa.

Canh rau ngót hoặc canh bí xanh.

Cơm trắng.

Với gia đình ít người, nên nấu lượng vừa đủ để hạn chế thức ăn thừa. Có thể chọn một món mặn chính thay vì chế biến nhiều món cùng lúc.

Mâm cơm cho gia đình 4 người

Cá sốt cà chua.

Đậu phụ hấp hoặc đậu phụ sốt.

Rau luộc hoặc rau xào.

Canh rau nấu thịt băm.

Cơm trắng.

Cách kết hợp này có thể thay đổi theo từng ngày. Nếu món mặn đã có nhiều dầu mỡ, bạn có thể ưu tiên rau luộc và canh thanh nhẹ; nếu món chính ít rau, nên bổ sung thêm rau củ trong bữa ăn.

Mâm cơm tiết kiệm với nguyên liệu quen thuộc

Trứng chiên hành.

Đậu phụ sốt cà chua.

Rau theo mùa.

Canh rau đơn giản.

Chi phí của mâm cơm phụ thuộc vào địa phương, mùa vụ, giá nguyên liệu và khẩu phần mỗi người. Vì vậy, nếu muốn lên thực đơn theo ngân sách cụ thể, nên dựa trên giá thực phẩm thực tế tại thời điểm mua thay vì áp dụng một mức giá cố định cho mọi gia đình.

Cách lên thực đơn mỗi ngày để đỡ đau đầu nghĩ món

Lên

thực

đơn

trước

không

chỉ

giúp

tiết

kiệm

thời

gian

mà

còn

hạn

chế

việc

mua

thực

phẩm

theo

cảm

hứng,

sử

dụng

nguyên

liệu

không

hết

hoặc

lặp

đi

lặp

lại

những

món

quen

thuộc.

100+ món ăn ngon mỗi ngày cho mâm cơm mùa thu 'siêu tốc', tiết kiệm: Chồng khen nức nở, con muốn ăn thêm GĐXH - Thời tiết sang thu se lạnh, hanh hao là lúc bữa cơm gia đình cần nhất những món ăn đậm đà, nóng hổi kết hợp cùng bát canh thanh mát. Nếu bạn đang băn khoăn "hôm nay ăn gì", hãy tham khảo ngay trọn bộ gợi ý những món ngon mỗi ngày tạo nên. mâm cơm mùa thu vừa đưa miệng, đủ chất lại cực kỳ tiết kiệm thời gian trong bài viết này.

Lập danh sách món ăn cho cả tuần: Bạn có thể chọn trước 5–7 món mặn, các loại rau và món canh tương ứng. Việc lên kế hoạch giúp chủ động mua sắm và sắp xếp thời gian nấu nướng.

Bạn có thể chọn trước 5–7 món mặn, các loại rau và món canh tương ứng. Việc lên kế hoạch giúp chủ động mua sắm và sắp xếp thời gian nấu nướng. Tận dụng nguyên liệu theo nhiều cách: Một bó rau có thể dùng cho món luộc và canh; thịt lợn có thể chia thành phần để kho, rang hoặc nấu canh. Tuy nhiên, cần bảo quản thực phẩm đúng cách và không để thực phẩm sống tiếp xúc với thức ăn đã chín.

Một bó rau có thể dùng cho món luộc và canh; thịt lợn có thể chia thành phần để kho, rang hoặc nấu canh. Tuy nhiên, cần bảo quản thực phẩm đúng cách và không để thực phẩm sống tiếp xúc với thức ăn đã chín. Ưu tiên thực phẩm theo mùa: Rau củ theo mùa thường có nhiều lựa chọn hơn và có thể phù hợp với ngân sách gia đình. Nên lựa chọn thực phẩm tươi, không có dấu hiệu hư hỏng và bảo đảm nguồn gốc.

Rau củ theo mùa thường có nhiều lựa chọn hơn và có thể phù hợp với ngân sách gia đình. Nên lựa chọn thực phẩm tươi, không có dấu hiệu hư hỏng và bảo đảm nguồn gốc. Luân phiên các nhóm thực phẩm: Thay đổi giữa cá, thịt, trứng, đậu phụ và các loại rau giúp bữa ăn đa dạng hơn. Không nên chỉ tập trung vào món mặn mà bỏ qua rau xanh, trái cây và những nhóm thực phẩm cần thiết khác.

Thay đổi giữa cá, thịt, trứng, đậu phụ và các loại rau giúp bữa ăn đa dạng hơn. Không nên chỉ tập trung vào món mặn mà bỏ qua rau xanh, trái cây và những nhóm thực phẩm cần thiết khác. Chuẩn bị trước những công đoạn phù hợp: Bạn có thể nhặt rau, sơ chế nguyên liệu và chia khẩu phần trước khi nấu. Thực phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp; không nên để thức ăn đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Lưu ý để bữa cơm gia đình ngon miệng và cân đối

Một thực đơn hấp dẫn không chỉ nằm ở số lượng món ăn mà còn ở cách phối hợp nguyên liệu, khẩu phần và phương pháp chế biến. Khi lên mâm cơm hằng ngày, bạn có thể lưu ý:

Kết hợp đa dạng thực phẩm, thay đổi món chính và rau củ trong tuần.

Hạn chế sử dụng quá nhiều muối, nước mắm, đường và các loại gia vị đậm.

Luân phiên món luộc, hấp, canh, kho, xào; không nên phụ thuộc quá nhiều vào món chiên rán.

Chế biến thịt, cá, trứng và hải sản chín kỹ; bảo quản thức ăn đúng cách.

Điều chỉnh khẩu phần theo độ tuổi, mức vận động, nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe của các thành viên.

Không có một thực đơn cố định phù hợp với mọi gia đình. Người có bệnh lý cần chế độ ăn riêng nên thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với 30 ngày gợi ý món ăn ngon mỗi ngày, việc chuẩn bị bữa cơm gia đình có thể trở nên chủ động và linh hoạt hơn. Từ những món quen thuộc như thịt kho, cá sốt cà chua, trứng chiên đến các món rau, canh theo mùa, bạn có thể thay đổi cách kết hợp để bữa ăn phong phú mà không cần quá cầu kỳ.

Điều quan trọng là lựa chọn nguyên liệu phù hợp, cân đối các nhóm thực phẩm, tính toán khẩu phần và điều chỉnh thực đơn theo nhu cầu thực tế. Khi có kế hoạch từ trước, câu hỏi "hôm nay ăn gì?" cũng sẽ bớt khiến người nội trợ phải băn khoăn.

100+ món ăn ngon mỗi ngày cho mâm cơm mùa thu 'siêu tốc', tiết kiệm: Chồng khen nức nở, con muốn ăn thêm GĐXH - Thời tiết sang thu se lạnh, hanh hao là lúc bữa cơm gia đình cần nhất những món ăn đậm đà, nóng hổi kết hợp cùng bát canh thanh mát. Nếu bạn đang băn khoăn "hôm nay ăn gì", hãy tham khảo ngay trọn bộ gợi ý những món ngon mỗi ngày tạo nên. mâm cơm mùa thu vừa đưa miệng, đủ chất lại cực kỳ tiết kiệm thời gian trong bài viết này.

Từng nằm liệt giường gần 1 năm, người phụ nữ 55 tuổi ở Hà Nội "hồi sinh" kỳ diệu bên những mâm cơm gia đình chữa lành GĐXH - Nhìn những mâm cơm gia đình với thực đơn món ăn ngon mỗi ngày được bày biện đẹp mắt và "xong bữa là trên mâm không còn gì", ít ai biết người đứng bếp từng có gần một năm nằm liệt giường vì căn bệnh K máu. Với chị Hoàng Thanh (55 tuổi, Hà Nội), mỗi bữa ăn nấu nhanh trong 30 phút chính là cách chị trao gửi yêu thương và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người thân.

Món ăn ngon mỗi ngày: Mẹ trẻ 9x Hà Nội bật mí tuyệt chiêu biến tấu mâm cơm gia đình 'Đông - Tây kết hợp' nhìn là muốn ăn ngay GĐXH - Câu hỏi "Tối nay ăn gì?" luôn là bài toán khiến nhiều chị em đau đầu sau giờ tan tầm. Thay vì lặp lại những thực đơn quen thuộc dễ gây ngán, chị Trần Anh Thư (Hà Nội) đã biến mâm cơm gia đình thành nơi giao thoa ẩm thực đầy thú vị với những món ăn ngon mỗi ngày vừa lạ miệng vừa ấm cúng.