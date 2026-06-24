Vì sao đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Bộ Công an, từ 1/1/2028?
GĐXH - Từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Cục CSGT (Bộ Công an) trước khi thực hiện chuyến đi. Quy định mới này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và tăng tính minh bạch trong hoạt động vận tải.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158 quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 10/8.
Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải gửi dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách đến Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) trước khi phương tiện xuất phát.
Dữ liệu được kết nối từ hệ thống của Bộ Công an sẽ phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cũng như các nhiệm vụ nghiệp vụ khác có liên quan. Việc chia sẻ thông tin được đánh giá là giải pháp giúp cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách.
Không chỉ kết nối với Bộ Công an, các doanh nghiệp vận tải còn phải chia sẻ dữ liệu với Bộ Xây dựng (thông qua Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (gồm Cục Thuế và Cục Hải quan) cùng UBND cấp tỉnh, thành phố thông qua các Sở Xây dựng.
Mục tiêu nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
Chính phủ giao Bộ Công an ban hành hướng dẫn cụ thể về việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Cùng với việc tăng cường quản lý bằng dữ liệu số, Chính phủ cũng điều chỉnh quy định về tập huấn nghiệp vụ cho lái xe kinh doanh vận tải. Theo đó, việc tổ chức tập huấn sẽ được chuyển từ doanh nghiệp vận tải sang Sở Xây dựng các địa phương.
Quy trình tập huấn được chuẩn hóa theo hướng minh bạch và hiện đại hơn, trong đó bổ sung hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính, kéo dài thời gian lưu trữ hồ sơ và tăng cường giám sát quá trình cấp chứng nhận.
Lái xe kinh doanh vận tải chỉ được cấp Giấy chứng nhận tập huấn khi đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn mới.
Trường hợp chưa đạt, lái xe được tham gia kiểm tra lại sau ít nhất 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt tập huấn. Giấy chứng nhận tập huấn có thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.
Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành vận tải, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải bằng công nghệ và dữ liệu số.
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