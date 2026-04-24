Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ
Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.
Theo kế hoạch, hoạt động vận tải công cộng được triển khai trong hai đợt cao điểm: Từ ngày 25 - 27/4 và từ ngày 30/4 - 3/5/2026.
Xe buýt hoạt động hằng ngày từ khoảng 4h30 đến 22h30, với tổng số lượt xe dao động từ hơn 17.300 đến trên 17.600 lượt/ngày. Tần suất chạy xe được điều chỉnh linh hoạt từ 5 - 30 phút/lượt tùy từng tuyến và thời điểm; một số ngày cuối kỳ nghỉ áp dụng biểu đồ chạy như ngày chủ nhật.
Để đáp ứng lượng hành khách tăng cao, thành phố dự kiến tăng cường 20 tuyến buýt với 42 phương tiện dự phòng, tương đương khoảng 100 lượt xe bổ sung. Các tuyến này chủ yếu kết nối các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Gia Lâm, cùng các khu đô thị và điểm du lịch, sẵn sàng điều động khi nhu cầu phát sinh.
Đối với đường sắt đô thị, hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội duy trì hoạt động từ 5h30 - 22h mỗi ngày, với tần suất 10 phút/lượt.
Mỗi ngày, tuyến Cát Linh - Hà Đông khai thác khoảng 203 chuyến, trong khi tuyến Nhổn - ga Hà Nội vận hành khoảng 200 chuyến, áp dụng biểu đồ chạy ngày cuối tuần và ngày lễ để tăng năng lực phục vụ.
Song song với việc tăng cường phương tiện, các đơn vị vận tải được yêu cầu bảo đảm chất lượng phương tiện, giữ gìn vệ sinh, an toàn kỹ thuật và hạn chế tối đa sự cố. Lái xe và nhân viên phục vụ phải tuân thủ nghiêm quy định, không sử dụng rượu bia, điện thoại khi làm nhiệm vụ, đồng thời nâng cao tinh thần phục vụ, ứng xử văn minh với hành khách.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội sẽ đóng vai trò điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời theo dõi sát nhu cầu đi lại để điều chỉnh phương án vận hành phù hợp.
Trước đó, ngày 23/4, UBND TP Hà Nội đã thông báo triển khai chính sách miễn phí sử dụng vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ lễ. Chính sách áp dụng cho toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội), không phân biệt đối tượng hành khách.
Thời gian miễn phí được chia thành hai đợt, tổng cộng 7 ngày: từ 25–27/4 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương) và từ 30/4-3/5 (kỳ nghỉ 30/4 - 1/5). Theo UBND thành phố, chính sách này không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, vui chơi mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại các trục đường chính và khu vực trung tâm nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc trong các kỳ nghỉ dài.
