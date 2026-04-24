Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ

Thứ sáu, 21:30 24/04/2026 | Đời sống

Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hà Nội miễn phí cho hành khách đi tàu điện, xe buýt trong suốt dịp nghỉ lễ (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, hoạt động vận tải công cộng được triển khai trong hai đợt cao điểm: Từ ngày 25 - 27/4 và từ ngày 30/4 - 3/5/2026.

Xe buýt hoạt động hằng ngày từ khoảng 4h30 đến 22h30, với tổng số lượt xe dao động từ hơn 17.300 đến trên 17.600 lượt/ngày. Tần suất chạy xe được điều chỉnh linh hoạt từ 5 - 30 phút/lượt tùy từng tuyến và thời điểm; một số ngày cuối kỳ nghỉ áp dụng biểu đồ chạy như ngày chủ nhật.

Để đáp ứng lượng hành khách tăng cao, thành phố dự kiến tăng cường 20 tuyến buýt với 42 phương tiện dự phòng, tương đương khoảng 100 lượt xe bổ sung. Các tuyến này chủ yếu kết nối các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Gia Lâm, cùng các khu đô thị và điểm du lịch, sẵn sàng điều động khi nhu cầu phát sinh.

Đối với đường sắt đô thị, hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội duy trì hoạt động từ 5h30 - 22h mỗi ngày, với tần suất 10 phút/lượt.

Mỗi ngày, tuyến Cát Linh - Hà Đông khai thác khoảng 203 chuyến, trong khi tuyến Nhổn - ga Hà Nội vận hành khoảng 200 chuyến, áp dụng biểu đồ chạy ngày cuối tuần và ngày lễ để tăng năng lực phục vụ.

Song song với việc tăng cường phương tiện, các đơn vị vận tải được yêu cầu bảo đảm chất lượng phương tiện, giữ gìn vệ sinh, an toàn kỹ thuật và hạn chế tối đa sự cố. Lái xe và nhân viên phục vụ phải tuân thủ nghiêm quy định, không sử dụng rượu bia, điện thoại khi làm nhiệm vụ, đồng thời nâng cao tinh thần phục vụ, ứng xử văn minh với hành khách.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội sẽ đóng vai trò điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời theo dõi sát nhu cầu đi lại để điều chỉnh phương án vận hành phù hợp.

Trước đó, ngày 23/4, UBND TP Hà Nội đã thông báo triển khai chính sách miễn phí sử dụng vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ lễ. Chính sách áp dụng cho toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội), không phân biệt đối tượng hành khách.

Thời gian miễn phí được chia thành hai đợt, tổng cộng 7 ngày: từ 25–27/4 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương) và từ 30/4-3/5 (kỳ nghỉ 30/4 - 1/5). Theo UBND thành phố, chính sách này không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, vui chơi mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại các trục đường chính và khu vực trung tâm nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc trong các kỳ nghỉ dài.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Đời sống - 1 ngày trước

Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.

Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/4, một sự cố giao thông hy hữu đã xảy ra trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) khi mặt đường bất ngờ lún sụt, "nuốt chửng" bánh sau của một chiếc xe tải đang lưu thông.

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới.

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 3 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài nặng gần 300kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh.

Xem nhiều

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Đời sống

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống
Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Đời sống
3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top