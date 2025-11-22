Vì sao miền Trung liên tục xuất hiện lũ “giảm rồi tăng”?
Hiện tượng lũ “giảm rồi lại tăng” nhiều lần trong thời gian gần đây tại miền Trung được lý giải là do mưa diễn biến theo nhịp tác động của gió đông - hình thái thời tiết gây mưa đặc trưng ở Trung Bộ.
Liên quan đến hiện tượng lũ “giảm rồi lại tăng” xảy ra liên tiếp ở miền Trung trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết: "Nguyên nhân chủ yếu do mưa tại Trung Bộ diễn biến theo nhịp tác động của gió đông. Đây là hình thái thời tiết gây mưa điển hình ở khu vực này. Mỗi đợt gió đông dồn vào đều tạo ra một đợt mưa mới, kéo theo một chu kỳ lũ mới. Khi mưa giảm, lũ hạ xuống, nhưng khi gió đông tăng trở lại, mưa lập tức mạnh lên và lũ dâng nhanh".
Ông Hưởng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác, chủ động ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Dự báo mưa nhiều khả năng duy trì đến khoảng ngày 20/11, sau đó giảm dần. Tuy nhiên, từ ngày 23-24/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có thể tiếp tục chịu tác động của một đợt gió đông mới, khiến lũ tại nhiều nơi có nguy cơ tăng trở lại.
Miền Trung đã trải qua các đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, cùng lượng mưa dồn dập từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng. Điều này khiến khu vực núi phía tây các tỉnh đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, trượt và sạt lở đất.
“Ngay cả khi trời tạnh và nắng lên, đất vẫn bão hòa nước, nguy cơ sạt lở vẫn còn rất lớn”, ông Hưởng nhấn mạnh.
Hồ chứa gần đầy, mưa tăng giảm thất thường: Cần dự báo sát sao
Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết: "Các đợt thiên tai vừa qua đã được nhận diện sớm và gửi thông tin cảnh báo tới các địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh mưa lớn tăng – giảm xen kẽ, nhiều hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy, công tác dự báo cần tính toán kỹ khả năng xả lũ của từng hồ để dự đoán mực nước sông".
Các đơn vị chuyên môn đang tăng cường giám sát hệ thống đo mưa, kiểm tra trạm khí tượng tự động và xây dựng phương án dự phòng nhằm bảo đảm dữ liệu thông suốt phục vụ cảnh báo.
Do mưa lũ diễn biến phức tạp và xuất hiện đồng thời nhiều loại hình thiên tai, các đài khí tượng địa phương được khuyến nghị xem xét nâng mức cảnh báo rủi ro, đặc biệt với sạt lở và lũ quét. Cục Khí tượng Thủy văn ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các đài tỉnh – đài khu vực và đề nghị tiếp tục chia sẻ dữ liệu để nâng cao chất lượng dự báo. Từ nay đến cuối năm, miền Trung vẫn trong cao điểm mùa mưa, nguy cơ xuất hiện thêm các đợt mưa lớn nối tiếp là rất cao.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.
Không có đăng ký thường trú tại Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Không có đăng ký thường trú tại Hà Nội có được mua nhà ở xã hội không là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây điều kiện cần đáp ứng để có thể mua được nhà ở xã hội tại Hà Nội.
Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong thời kỳ 1 tháng tới, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Theo quy định mới, nhà ở xã hội có thời hạn bao lâu?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ nhà ở xã hội có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất.
Mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, người dân đang cần thuốc men, hoá chấtĐời sống - 19 giờ trước
Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất tích, Đắk Lắk tang thương nhất. Ngoài lương thực, bà con vùng lũ đang cần nhất hoá chất để khử trùng Cloramine B và các túi thuốc y tế.
Quy định chế độ nghỉ phép năm theo Luật Lao động mới nhất, người lao động nên cập nhậtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nghỉ phép năm là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động khi làm việc cho một doanh nghiệp, một tổ chức. Tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp hoặc tính chất công việc mà người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm khác nhau.
Những suất ăn ấm lòng người dân vùng lũĐời sống - 1 ngày trước
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai chìm trong nước lũ. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng trăm hộ dân phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn. Trong lúc người dân đang chật vật xoay xở với lũ dữ, những chuyến xe chở cơm nóng, nhu yếu phẩm của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và các nhóm thiện nguyện đã kịp thời vượt nước lũ, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia đến các điểm ngập sâu.
Điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 2025, ai không biết thì sẽ bị thiệtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Năm 2025, người dân cần đáp ứng điều kiện gì để hưởng chính sách hỗ trợ?
Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 22/11, thời tiết Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.
Mưa lũ lịch sử ở Nha Trang: Ánh đèn pin và quyết định sinh tử của người chạy lũĐời sống - 1 ngày trước
Nỗi ám ảnh sau lũ vẫn hiện rõ với người đàn ông ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Ông kể, thấy ánh đèn pin loang loáng của người chạy lũ, ông quyết định phá mái tôn, trèo lên và dìu vợ con sang nhà hàng xóm trú tạm.
Các con giáp luôn cho mình đúng, không nghe ai khuyên, khó hợp tác nổiĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có xu hướng tự tin thái quá, một khi đã đưa ra quyết định thì không dễ gì thay đổi.