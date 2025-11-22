Vì sao miền Trung liên tục xuất hiện lũ “giảm rồi tăng”?

Liên quan đến hiện tượng lũ “giảm rồi lại tăng” xảy ra liên tiếp ở miền Trung trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết: "Nguyên nhân chủ yếu do mưa tại Trung Bộ diễn biến theo nhịp tác động của gió đông. Đây là hình thái thời tiết gây mưa điển hình ở khu vực này. Mỗi đợt gió đông dồn vào đều tạo ra một đợt mưa mới, kéo theo một chu kỳ lũ mới. Khi mưa giảm, lũ hạ xuống, nhưng khi gió đông tăng trở lại, mưa lập tức mạnh lên và lũ dâng nhanh".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Ông Hưởng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác, chủ động ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Dự báo mưa nhiều khả năng duy trì đến khoảng ngày 20/11, sau đó giảm dần. Tuy nhiên, từ ngày 23-24/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có thể tiếp tục chịu tác động của một đợt gió đông mới, khiến lũ tại nhiều nơi có nguy cơ tăng trở lại.

Miền Trung đã trải qua các đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, cùng lượng mưa dồn dập từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng. Điều này khiến khu vực núi phía tây các tỉnh đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, trượt và sạt lở đất.

“Ngay cả khi trời tạnh và nắng lên, đất vẫn bão hòa nước, nguy cơ sạt lở vẫn còn rất lớn”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Hồ chứa gần đầy, mưa tăng giảm thất thường: Cần dự báo sát sao

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết: "Các đợt thiên tai vừa qua đã được nhận diện sớm và gửi thông tin cảnh báo tới các địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh mưa lớn tăng – giảm xen kẽ, nhiều hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy, công tác dự báo cần tính toán kỹ khả năng xả lũ của từng hồ để dự đoán mực nước sông".

Các đơn vị chuyên môn đang tăng cường giám sát hệ thống đo mưa, kiểm tra trạm khí tượng tự động và xây dựng phương án dự phòng nhằm bảo đảm dữ liệu thông suốt phục vụ cảnh báo.

Do mưa lũ diễn biến phức tạp và xuất hiện đồng thời nhiều loại hình thiên tai, các đài khí tượng địa phương được khuyến nghị xem xét nâng mức cảnh báo rủi ro, đặc biệt với sạt lở và lũ quét. Cục Khí tượng Thủy văn ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các đài tỉnh – đài khu vực và đề nghị tiếp tục chia sẻ dữ liệu để nâng cao chất lượng dự báo. Từ nay đến cuối năm, miền Trung vẫn trong cao điểm mùa mưa, nguy cơ xuất hiện thêm các đợt mưa lớn nối tiếp là rất cao.