Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này

Thứ bảy, 07:00 10/01/2026 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Việc các cặp đôi 70 tuổi vẫn "chung chăn chung gối" không chỉ là thói quen truyền thống mà còn là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc, mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Khi các cặp vợ chồng già chọn tiếp tục ngủ cùng nhau, đó không đơn thuần là sự duy trì quan niệm truyền thống, mà còn là biểu hiện của sự công nhận sâu sắc về mối quan hệ bạn đời và sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt cảm xúc.

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những con số "biết nói" về sức khỏe và tuổi thọ

Nghiên cứu khoa học mới nhất chỉ ra rằng, việc duy trì tiếp xúc cơ thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Theo một nghiên cứu năm 2023 từ Đại học Michigan (Mỹ), những cặp vợ chồng già ngủ chung giường có tuổi thọ trung bình cao hơn 3,2 năm so với những người ngủ riêng hoặc sống độc thân.

Cơ chế đằng sau điều này rất thú vị: Sự tiếp xúc cơ thể vào ban đêm kích thích tiết Melatonin (hormone giấc ngủ) giúp cơ thể thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, 75% người cao tuổi tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy an tâm hơn khi nghe tiếng thở của bạn đời – một loại "liều thuốc" tự nhiên giúp giảm lo âu hiệu quả.

Sau tuổi 60, cách khoe khoang khiêm tốn nhất chính là 6 điều này

3 nhóm vợ chồng già thường gắn bó "không rời giường"

Dựa trên các cuộc khảo sát xã hội, những cặp đôi kiên trì ngủ chung đến tuổi 70 thường rơi vào 3 kiểu hình thái hôn nhân sau:

Nhóm "Khẩu xà tâm phật"

Dù ban ngày có thể tranh luận, cãi vã nhưng đêm xuống vẫn cần hơi ấm của nhau. Sự tranh luận đối với họ là một kiểu tương tác, còn việc ngủ chung là sự ngầm định làm hòa.

Nhóm "Im lặng là vàng"

Họ không cần nói quá nhiều, sự thấu hiểu đã đạt đến mức chỉ cần nghe nhịp thở là biết đối phương đang nghĩ gì. Ngủ chung giường là cách họ duy trì "sự hiện diện" trong cuộc đời nhau.

Nhóm "Hoạn nạn có nhau"

Những cặp đôi đã cùng nhau đi qua sóng gió, bệnh tật thường có tâm lý sợ mất mát. Việc ngủ chung giúp họ kịp thời phát hiện và hỗ trợ nhau nếu có sự cố sức khỏe xảy ra vào ban đêm.

Xu hướng và công nghệ hỗ trợ "giấc ngủ già"

Thế giới đang chứng kiến sự thay đổi trong quan niệm về sự bầu bạn. Tại Nhật Bản (2024), tỷ lệ vợ chồng trên 60 tuổi ngủ chung tăng 15% so với thập kỷ trước, phần lớn do nhận thức về rủi ro của việc "chết trong cô độc".

Ngành công nghệ cũng bắt nhịp với xu hướng này. Tại Trung Quốc, doanh số giường đôi cho người già tăng 23% mỗi năm. Các nhà sản xuất đã tung ra loại đệm thông minh có chức năng giám sát sức khỏe, tích hợp cảm biến chống ngã để đáp ứng nhu cầu vừa ấm áp vừa an toàn của các cụ.

Thú vị hơn, thế hệ "người già kỹ thuật số" hiện nay còn xuất hiện hình thái mới: "Mỗi người một điện thoại nhưng chân chạm vào nhau" – họ vừa giữ không gian cá nhân, vừa duy trì kết nối qua sự tiếp xúc cơ thể tinh tế.

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lời khuyên khoa học để "chung giường" hạnh phúc

Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia đề xuất:

Khoảng cách 20-25cm: Đây là khoảng cách lý tưởng để cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của bạn đời mà không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau.

Thiền cầm tay trước khi ngủ: Phương pháp này đã được chứng minh giúp tăng mức Oxytocin (hormone ôm ấp), tăng cường sự tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau.

Thiết kế giường linh hoạt: Xu hướng tại Đức đang chuộng kiểu giường "tách - hợp" (Twin-bed), cho phép các cặp đôi chọn tách ra hoặc ghép lại tùy theo nhu cầu cảm xúc và thể trạng từng đêm.

Hôn nhân của người cao tuổi không chỉ là chuyện tâm lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ. Một khảo sát cho thấy, những cặp vợ chồng ngủ chung giường thường nhận được sự quan tâm, phụng dưỡng từ con cái cao hơn 42%, khẳng định vị trí cốt lõi của mối quan hệ khăng khít này trong đạo đức gia đình.

Trên hành trình cuộc đời, xây dựng một mối quan hệ bạn đời vững chắc, ấm áp chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi người có thể sở hữu khi về già.

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này - Ảnh 1.Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

GĐXH - Trung niên là giai đoạn phức tạp nhất của đời người. Trong sự nghiệp, gia đình hay vòng bạn bè, bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có năng lực và sự kiên trì thôi đôi khi là chưa đủ.

Theo Sohu

Top