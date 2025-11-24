Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Nhiều người thường nhầm tưởng rằng muốn thành công thì phải làm việc "đầu tắt mặt tối", đánh đổi mọi thời gian rảnh. Nhưng bí quyết thật sự của những người giàu chưa bao giờ là lao lực triền miên, mà nằm ở cách họ quản trị 48 tiếng cuối tuần.

Cuối tuần không phải để chìm trong công việc cũng không phải để lãng phí với ngủ nướng, cày phim hay những hoạt động vô bổ. Cách mỗi người sử dụng 48 giờ cuối tuần phản ánh khoảng cách giữa thành công và tụt hậu.

1. Không ngủ nướng: Kỷ luật bắt đầu từ chiếc giường

Bí quyết của người thành công rất rõ ràng, đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ và duy trì giấc ngủ ổn định 7–8 tiếng mỗi đêm, kể cả cuối tuần. Ảnh minh họa

CEO Disney – Robert Iger vẫn duy trì thói quen dậy lúc 4h30 ngay cả cuối tuần. Người thành công không cho phép cơ thể lười biếng với giấc ngủ kéo dài đến tận trưa Chủ Nhật.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng não bộ hoạt động sắc bén nhất trong khoảng 2,5 – 4 giờ sau khi thức dậy, vì vậy việc thức dậy sớm giúp ngày dài hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và khởi động khả năng tư duy khi phần lớn thế giới còn đang nghỉ ngơi.

Ngủ nướng tưởng như là phần thưởng ngọt ngào sau một tuần bận rộn, nhưng lại phá vỡ chu kỳ giấc ngủ và khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải hơn.

Bí quyết của người thành công rất rõ ràng, đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ và duy trì giấc ngủ ổn định 7–8 tiếng mỗi đêm, kể cả cuối tuần.

Đó không phải sự hà khắc với bản thân, mà là cách nạp lại năng lượng hiệu quả nhất.

2. Dành thời gian cho những hoạt động yêu thích

Người thành công luôn biết cân bằng cuộc sống thông qua những sở thích cá nhân.

Warren Buffet có thể là nhà đầu tư vĩ đại của thế kỷ XX nhưng mỗi khi rảnh ông lại chơi đàn Ukulele.

Meryl Streep yêu trượt tuyết, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush mê vẽ tranh sơn dầu, còn Oprah Winfrey đều đặn ngồi tĩnh tâm 20 phút mỗi ngày bất kể bận rộn hay cuối tuần.

Những sở thích này không phải thú vui xa xỉ mà là nguồn nuôi dưỡng tinh thần, giảm căng thẳng, khơi gợi sáng tạo và tiếp thêm cảm hứng làm việc.

Dù cuối tuần luôn bận rộn với chăm sóc gia đình, kết nối xã hội, tập luyện, mua sắm hay dọn dẹp nhà cửa, người thành công vẫn không quên dành một khoảng thời gian yên tĩnh cho chính mình để giữ được sự cân bằng nội tâm.

3. Nuôi dưỡng sự sáng tạo, dành thời gian suy ngẫm

Sáng tạo không đến từ bộn bề, mà sinh ra trong lúc tâm trí được nghỉ và được nuôi dưỡng. Vì vậy, cuối tuần là thời điểm tuyệt vời để kết nối với nghệ thuật, đọc sách, nghe nhạc, tham quan bảo tàng hay đơn giản là thả lỏng tâm trí để suy ngẫm về bản thân.

Bill Gates từng nói rằng ăn mừng thành công là điều tốt, nhưng học hỏi từ thất bại mới là điều quan trọng nhất. Cuối tuần chính là dịp để mỗi người nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và chuẩn bị cho tuần mới.

4. Tận hưởng niềm vui hiện tại, tham gia hoạt động tập thể

Những kết nối đời thực luôn giá trị hơn mọi lượt thích ảo trên mạng. Ảnh minh họa

Trong thời đại mạng xã hội, nhiều người dành cuối tuần để đăng tải hình ảnh giải trí lên timeline, rồi chờ lượt "Like" và cảm giác được ngưỡng mộ. Đó chính là biểu hiện của hội chứng sợ bị bỏ rơi (FOMO).

Nhưng người thành công lại chọn JOMO – niềm vui bị lãng quên, tức là thay vì chạy theo kỳ vọng và ánh nhìn của người khác, họ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và sống đúng với bản thân.

Cuối tuần không cần khoe, mà cần sống. Tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu trực tiếp với những người xung quanh, chơi thể thao hay làm tình nguyện đều giúp mở rộng mối quan hệ, xây dựng kỹ năng xã hội và tiếp thu nhiều điều mới lạ.

Những kết nối đời thực luôn giá trị hơn mọi lượt thích ảo trên mạng.

5. Giữ đà

Jay Z – rapper giàu có và doanh nhân tài ba – từng nhắc trong lời nhạc của mình rằng nếu muốn thành công, không thể dao động hay ngủ quên trong chiến thắng. Thành công không đến với người chỉ muốn cố gắng 5 ngày và buông lỏng 2 ngày.

Nếu mong một ngày được nghỉ ngơi cuối tuần trên du thuyền ở Caribbean cùng Beyoncé, thì hôm nay phải nỗ lực bền bỉ để biến điều đó thành sự thật. Kiên trì là con đường duy nhất.

6. Ngủ trưa: Đừng bỏ qua, cũng đừng lâu quá

Nếu ngủ nướng là sai lầm, thì bỏ qua ngủ trưa cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Một giấc ngủ ngắn 10–20 phút sau bữa trưa sẽ phục hồi năng lượng, giúp đầu óc minh mẫn và cải thiện khả năng tập trung.

Tuy nhiên, nếu ngủ quá 30 phút, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái uể oải và dễ rối loạn giấc ngủ ban đêm. Ngủ trưa có chừng mực mang lại hiệu quả tốt hơn cả một tách cà phê.

7. Người giàu luôn lên kế hoạch

Người thành công hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, cho dù chỉ là mục tiêu hằng ngày, và cuối tuần cũng không phải ngoại lệ. Ảnh minh họa

Người thành công không chờ sáng thứ Hai mới suy nghĩ xem phải làm gì. Họ bắt đầu điều đó từ cuối tuần. Jack Dorsey – đồng sáng lập Twitter và Square – làm việc 16 tiếng mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng Thứ Bảy ông nghỉ ngơi còn Chủ Nhật dành để suy ngẫm và lập chiến lược cho tuần tới.

Laura Vanderkam, tác giả cuốn "What the most successful people do on the weekend", khẳng định rằng cuối tuần là "vũ khí bí mật của người thành công", vì chuẩn bị tốt cho thứ Hai đồng nghĩa cả tuần làm việc sẽ hiệu quả hơn.

Thành công nằm ở cách bạn dùng 48 tiếng cuối tuần

48 tiếng cuối tuần giống nhau với tất cả mọi người nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn.

Người giàu biến cuối tuần thành thời gian tái tạo năng lượng, nâng cấp bản thân và chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo.

Người nghèo lại biến cuối tuần thành thời gian bỏ trốn thực tại, rồi lại quay về trạng thái mệt mỏi, chán nản và bế tắc.

Cuối tuần không vô nghĩa, chỉ có cách dùng nó mới vô nghĩa.

Bạn chọn đầu tư hay lãng phí 48 tiếng sắp tới?