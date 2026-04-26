Vì sao phụ nữ cần bổ sung canxi sớm hơn, không chờ đến tuổi mãn kinh?

Trong thực tế, phần lớn phụ nữ chỉ bắt đầu quan tâm đến canxi khi bước vào độ tuổi 40 - 50, thường sau khi được cảnh báo về nguy cơ loãng xương hoặc khi gia đình có người mắc bệnh. Tuy nhiên, đây là thời điểm đã muộn để "bù đắp" cho sự thiếu hụt kéo dài trước đó.

Sức khỏe xương không phải là yếu tố có thể cải thiện nhanh chóng trong thời gian ngắn. Đây là quá trình tích lũy lâu dài, bắt đầu từ tuổi thiếu niên và đạt đỉnh vào cuối tuổi 20. Nếu không đạt được khối lượng xương tối đa trong giai đoạn này, nguy cơ suy giảm mật độ xương về sau sẽ cao hơn đáng kể.

Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 90% khối lượng xương tối đa ở nữ giới được hình thành trước tuổi 18, phần còn lại hoàn thiện vào cuối độ tuổi 20. Điều này đồng nghĩa với việc chế độ dinh dưỡng thiếu canxi trong giai đoạn trẻ sẽ để lại "khoảng trống" không thể bù đắp hoàn toàn sau này.

1. Khối lượng xương đỉnh là ‘tài sản’ cần tích lũy sớm

Khối lượng xương đỉnh (peak bone mass) được hiểu là mức độ chắc khỏe tối đa của xương đạt được trong cuộc đời. Đây là yếu tố quan trọng quyết định nguy cơ loãng xương khi về già. Sau tuổi 30, quá trình hủy xương bắt đầu diễn ra nhanh hơn quá trình tạo xương. Đặc biệt ở phụ nữ, sự suy giảm nội tiết tố estrogen sau tuổi 30 và mạnh hơn ở giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh khiến mật độ xương giảm nhanh.

Nếu nền tảng xương ban đầu thấp do thiếu canxi từ sớm, tốc độ mất xương sẽ dẫn đến loãng xương sớm hơn, tăng nguy cơ gãy xương , đặc biệt là gãy cổ xương đùi, cột sống và cổ tay. Vì vậy, bổ sung đủ canxi từ tuổi 20–30 không chỉ giúp xây dựng xương chắc khỏe mà còn là "dự trữ sinh học" giúp cơ thể chống lại quá trình mất xương tự nhiên.

2. Cảnh báo thiếu canxi âm thầm trong chế độ ăn hiện đại

Một vấn đề đáng lưu ý là nhiều phụ nữ không đạt được nhu cầu canxi khuyến nghị hàng ngày, dù chế độ ăn tưởng chừng đầy đủ. Nguyên nhân không chỉ nằm ở khẩu phần ăn thiếu thực phẩm giàu canxi như sữa, cá nhỏ ăn cả xương, rau xanh đậm… mà còn liên quan đến lối sống hiện đại:

Ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời làm giảm tổng hợp vitamin D .

Sử dụng kem chống nắng thường xuyên.

Ít vận động thể lực.

Thói quen làm việc trong nhà kéo dài...

Vitamin D đóng vai trò thiết yếu trong hấp thu canxi tại ruột. Khi thiếu vitamin D, cơ thể không thể sử dụng hiệu quả lượng canxi nạp vào, dẫn đến thiếu hụt "gián tiếp". Do đó, một người có thể ăn đủ canxi nhưng vẫn thiếu nếu không có đủ vitamin D và vận động hợp lý.

Ở phụ nữ, nhu cầu canxi không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn sinh lý. Mang thai và cho con bú là thời điểm nhu cầu canxi tăng cao để đáp ứng cho sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ.

Nếu khẩu phần ăn không cung cấp đủ, cơ thể sẽ huy động canxi từ xương của người mẹ. Quá trình này nếu kéo dài và không được bù đắp hợp lý có thể làm giảm mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương sớm sau sinh. Điểm đáng chú ý là sự thiếu hụt này diễn ra âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng ngay lập tức, nên dễ bị bỏ qua.

3. Dấu hiệu thiếu canxi thường bị xem nhẹ

Thiếu canxi ở phụ nữ thường không biểu hiện rầm rộ trong giai đoạn đầu. Các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường:

Chuột rút cơ, đặc biệt về đêm.

Móng tay giòn, dễ gãy.

Mệt mỏi kéo dài.

Tê bì đầu ngón tay, quanh miệng.

Đau nhức xương khớp nhẹ...

Về lâu dài, tình trạng thiếu canxi có thể dẫn đến giảm mật độ xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương. Do các triệu chứng không đặc hiệu, nhiều người bỏ qua hoặc không liên hệ với thiếu hụt dinh dưỡng, khiến tình trạng kéo dài.

4. Làm gì để bổ sung canxi hiệu quả từ sớm?

Bổ sung canxi bằng khẩu phần ăn thực phẩm giàu canxi như sữa, cá nhỏ ăn cả xương, rau xanh đậm… hàng ngày.

Các bằng chứng khoa học cho thấy mật độ xương thấp ở tuổi già có liên quan chặt chẽ đến việc không đạt được khối lượng xương đỉnh trong giai đoạn trẻ. Phòng ngừa loãng xương cần bắt đầu từ sớm, không chờ đến khi có biểu hiện bệnh. Việc tái tạo xương sau khi đã mất là quá trình khó khăn, hiệu quả hạn chế và cần thời gian dài. Trong khi đó, xây dựng nền tảng xương chắc khỏe từ sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh tật sau này.

Để đảm bảo sức khỏe xương, phụ nữ cần duy trì các thói quen sau:

1. Đảm bảo khẩu phần giàu canxi : Ưu tiên các thực phẩm như sữa và chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua, đậu phụ, rau xanh đậm.

2. Bổ sung đủ vitamin D : Tắm nắng hợp lý (trước 9h sáng hoặc sau 16h), kết hợp thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, trứng.

3. Duy trì vận động thể lực : Các bài tập chịu trọng lực như đi bộ, chạy bộ nhẹ, tập kháng lực giúp kích thích tạo xương.

4. Tránh các yếu tố làm mất canxi : Hạn chế muối, đồ uống có gas, rượu bia; không hút thuốc lá.

5. Cân nhắc bổ sung canxi khi cần thiết : Trong một số trường hợp, có thể cần bổ sung canxi theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc có nguy cơ thiếu hụt.

Chăm sóc sức khỏe xương không phải là việc làm trong thời gian ngắn mà cần duy trì lâu dài. Việc bổ sung canxi không cần quá cầu kỳ, nhưng cần đều đặn và đúng cách. Bắt đầu sớm, duy trì hợp lý và kết hợp lối sống lành mạnh sẽ giúp phụ nữ bảo vệ hệ xương, giảm nguy cơ loãng xương và các biến chứng khi về già.