Video: Cận cảnh xe khách giường nằm chở 46 người nổ lốp, cháy ngùn ngụt trong đêm ở Đắk Lắk

Theo Báo Đắk Lắk điện tử, khoảng 19 giờ 50 ngày 1/3, tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách lưu thông theo hướng Đắk Lắk - TPHCM. Khi đến Km6 đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đoạn qua thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe khách giường nằm chở 46 người nổ lốp, cháy ngùn ngụt trong đêm (Nguồn: NLĐO)

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức hô hoán, hỗ trợ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe; đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.

Trước thời điểm xe cháy, trên xe có 44 hành khách và 2 tài xế. Rất may không có thương vong về người.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai phương án dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị cháy trơ khung và hư hỏng hoàn toàn.

Xe khách cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị nổ lốp trước (bên phụ) khiến thùng dầu rơi xuống ma sát với mặt đường rồi phát ra tia lửa dẫn đến cháy.

