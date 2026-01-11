Mới nhất
Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng

Chủ nhật, 11:21 11/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Tối 10/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn lớn tại một kho xưởng ở xã Đan Phượng, bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng lân cận.

Ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h59, tại khu nhà xưởng thuộc Công ty TNHH Hiếu Hương (nằm trong Điểm Công nghiệp Sông Cùng, xã Đan Phượng).

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy là phần nhà xưởng rộng khoảng 2.000m² được Công ty TNHH Hiếu Hương cho hai đơn vị thuê lại là Công ty Cổ phần In thương mại Nam Hải và Công ty Cổ phần Toshiko Việt Nam. Tổng diện tích toàn khu đất lên tới 16.640m².

Video xưởng gỗ bốc cháy ngùn ngụt ở Đan Phượng tối 10/1.

Do bên trong nhà xưởng chứa lượng lớn vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, giấy, khung tranh... nên đám cháy bùng phát dữ dội, sinh ra nhiều khói khí độc và lan nhanh, đe dọa trực tiếp đến các khu vực kho bãi liền kề.

Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy, 1 xe tải chở Robot chữa cháy cùng hơn 80 cán bộ chiến sĩ thuộc 5 Đội chữa cháy khu vực (số 16, 17, 23, 24, 25) đã được huy động đến hiện trường.

Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng - Ảnh 1.

Máy xúc mở đường hỗ trợ công tác chữa cháy. Ảnh: CAHN

Trực tiếp Thượng tá Ngô Tiến Long – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuống hiện trường chỉ huy tác chiến. Lực lượng chức năng đã phải huy động thêm máy xúc để phá dỡ vật cản, mở lối tiếp cận gốc lửa.

Trước tình thế nguy cấp, các mũi tấn công được triển khai đồng loạt. Các chiến sĩ vừa phun nước dập lửa, vừa tạo vành đai ngăn cháy lan, đồng thời khai thác triệt để các nguồn nước tại chỗ. Ở vòng ngoài, Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông để xe cứu hỏa ra vào thuận tiện.

Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai dập tắt đám cháy. Ảnh: CAHN

Sau gần 2,5 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 20h25 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nhờ chiến thuật chữa cháy hợp lý, lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công, không để ngọn lửa lan rộng, bảo vệ an toàn cho hơn 14.000m² diện tích kho, xưởng còn lại của khu công nghiệp.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa để ngăn cháy lại. Nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hà Nội: Nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Đông, nghi có cụ già mắc kẹtHà Nội: Nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Đông, nghi có cụ già mắc kẹt

GĐXH - Sáng 8/1, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đã phải nhảy từ ban công tầng cao xuống đất, trong nhà nghi còn người mắc kẹt.

