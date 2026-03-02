Mới nhất
Tuần Rằm tháng Giêng 2026, 3 con giáp này vận đỏ như son, tài lộc tăng tiến

Thứ hai, 10:33 02/03/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, 3 con giáp dưới đây trong tuần Rằm tháng Giêng vận đỏ như son, sẽ đón nhận nhiều tài lộc, sự nghiệp ổn định.

Việc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắnViệc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắn

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 (mệnh Hỏa) được xem là năm của năng lượng mạnh mẽ, vận động liên tục và nhiều cơ hội bứt phá. 3 con giáp gặp Tam Tai Hợi – Mão – Mùi dễ phát sinh biến động. Ngay ngày đầu năm mới 2026 hãy làm ngay những điều này để hóa giải, đón may mắn.

1. Con giáp Tỵ

Dự báo tử vi tuần mới từ 2/3/2026 đến 8/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là tuần bội thu của con giáp Tỵ.

Công việc của con giáp Tỵ khá may mắn. Con giáp này có quý nhân trải thảm đỏ, nhờ Thiên Đức cát tinh nâng đỡ, ăn ở hiền lành, làm ăn có tâm thì chẳng sợ bất cứ vận xui nào bởi dù khó khăn đến mấy vẫn vượt qua được. Tuần mới tốt cho những người muốn nhảy việc, đi xa làm ăn, khai trương…, ngày lộc nhất rơi vào thứ 7.

Tuần Rằm tháng Giêng 2026, 3 con giáp này vận đỏ như son, tài lộc tăng tiến - Ảnh 2.

Tỵ là một trong những con giáp đón nhiều may mắn trong tuần Rằm tháng Giêng. Ảnh minh họa

Tỵ có tin tốt lành mang đến, niềm vui trong gia đình đều tốt đẹp, có tiền lộc từ con cháu trong gia đình. Trong vấn đề quản lý tiền bạc, Tỵ thông minh, lại thêm tính khiêm tốn và hiếu học nên khá được lòng đối tác. Nhờ đó, tiền bạc đến với con giáp này chẳng thua kém ai.

Trong tình cảm, nếu Tỵ cảm thấy căng thẳng, hãy gọi điện hỏi thăm sức khỏe người thân, quan tâm đến mọi người trong gia đình. Khuyên con giáp này trong tuần nên tích cực hành thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, ăn nói nhẹ nhàng với bạn đời thì sẽ gặp được nhiều niềm vui nối tiếp tìm tới, tình cảm thăng hoa.

2. Con giáp Mùi

Nhờ Tử Vi cát thần trợ mệnh, Mùi cũng là con giáp có vận may công việc ổn định và hướng đến sự phát triển nhất trong tuần từ sau Rằm tháng Giêng 2026. Nhìn chung, con giáp Mùi đang ở thời điểm thuận lợi nhất, làm gì cũng đỏ. Nếu bạn đang học kỹ năng mới hoặc bắt đầu một hướng đi mới, những nỗ lực của bạn trong tuần này sẽ là nền tảng để cho sự phát triển trong tương lai.

Tuần Rằm tháng Giêng 2026, 3 con giáp này vận đỏ như son, tài lộc tăng tiến - Ảnh 3.

Con giáp Mùi tài lộc trong tuần Rằm tháng Giêng 2026 khá tốt

Về tài lộc của con giáp Mùi trong tuần khá tốt, không lo thiếu thốn tiền bạc. Tuần này sẽ mang đến các khoản trợ cấp, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ nguồn lực hoặc có người trả nợ bất ngờ. Số tiền có thể không lớn, nhưng lại giúp cho Mùi cải thiện ví tiền lúc cấp bách.

Trong chuyện tình cảm, nhờ ảnh hưởng của Tam Hội mà Mùi đón nhận những ngọt ngào tới. Với người đang trong mối quan hệ, đây là thời điểm tốt để công khai mối quan hệ, bàn chuyện cưới hỏi, đi du lịch cùng nhau.

3. Con giáp Thân

Nguyệt Mã mở bát tuần mới của tuổi Thân giúp con giáp này đỏ trong đường công danh, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Con giáp này nên nhớ việc tốt không cần khoe, việc xấu càng không, lộ điểm yếu là cho người khác cớ nắm thóp. Tuổi Thân nên làm việc trong âm thầm và cố gắng giải quyết mọi khó khăn bằng sự nhẫn nại, lộc lớn và may mắn sẽ tìm đến. Và nhờ có quý nhân trợ giúp, con giáp Thân cũng sẽ thuận lợi hơn trong tuần này.

Tài lộc tăng tiến tốt, con giáp Thân không giàu nhanh nhưng đi theo hướng ổn định. Bạn đi chậm nhưng chắc, không vội hơn thua chuyện nhỏ, luôn biết nhìn đường dài.

Tuần Rằm tháng Giêng 2026, 3 con giáp này vận đỏ như son, tài lộc tăng tiến - Ảnh 4.

Con giáp Thân đỏ trong đường công danh tuần này

Vào cuối tuần, Thân có thể sẽ phát sinh các khoản chi phí bất ngờ liên quan đến các hoạt động xã giao và ăn uống. Bạn nên đặt ra giới hạn chi tiêu và phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu và mong muốn để quản lý tài chính.

Tuần này được xem là nhẹ nhàng và ít sóng gió đường tình cảm nhất trong tháng 3 của người tuổi Thân nhờ Giải Thần hỗ trợ. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ vẹn toàn theo ý muốn, vì vậy muốn sống nhẹ nhõm, con giáp Thân cần học cách nghĩ đơn giản, học cách biết đủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Top