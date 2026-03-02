Ngày sinh Âm lịch cát tường: Hậu vận an lành đã được định sẵn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ xa xưa, người Á Đông luôn coi ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là dấu mốc chào đời mà còn mang ý nghĩa về vận mệnh, tính cách và phúc phần của một con người.

Dưới đây là những ngày sinh Âm lịch được cho là mang nhiều phước lành, càng về hậu vận càng hưởng cuộc sống đủ đầy, bình an.

Người sinh ngày 1/1 Âm lịch: Khởi đầu mới, vận may dài lâu

Khi bước vào tuổi già, người có ngày sinh này thường được hưởng niềm vui gia đình, con cháu sum vầy, cuộc sống an yên. Ảnh minh họa

Ngày mùng 1 tháng Giêng Âm lịch là thời khắc mở đầu cho một năm mới, tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng.

Trong quan niệm truyền thống, đây là ngày mang nguồn năng lượng tươi mới nhất của đất trời.

Vì vậy, những ai có ngày sinh Âm lịch rơi vào thời điểm này thường được ví như ánh mặt trời buổi sớm, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Người sinh ngày này thường sở hữu tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên định và không dễ đầu hàng trước nghịch cảnh.

Dù cuộc sống có trải qua thử thách, họ vẫn giữ được thái độ lạc quan và niềm tin vào tương lai. Chính sự bền bỉ ấy giúp họ từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Khi bước vào tuổi già, người có ngày sinh này thường được hưởng niềm vui gia đình, con cháu sum vầy, cuộc sống an yên đúng nghĩa "phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn".

Người sinh ngày 15/8 Âm lịch: Phúc khí từ sự viên mãn

Những người sinh vào ngày 15/8 Âm lịch hậu vận thường ổn định, gia đình hòa thuận, con cháu đông vui, tuổi già nhẹ nhàng và hạnh phúc. Ảnh minh họa

Rằm tháng Tám Âm lịch là dịp Tết Trung thu, biểu tượng của đoàn viên và tròn đầy. Vì thế, ngày sinh Âm lịch này được xem là mang năng lượng hòa hợp và ấm áp.

Những người sinh vào ngày 15/8 thường có tính cách hiền hòa, giàu lòng cảm thông và khéo léo trong các mối quan hệ.

Họ dễ tạo thiện cảm với người xung quanh và thường nhận được sự giúp đỡ đúng lúc từ quý nhân.

Trong suốt cuộc đời, họ chú trọng tình cảm gia đình và các giá trị tinh thần. Nhờ vậy, hậu vận thường ổn định, gia đình hòa thuận, con cháu đông vui, tuổi già nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Người sinh ngày 24/9 Âm lịch: Chăm chỉ tích lũy, hưởng quả ngọt về sau

Người sinh ngày 24/9 Âm lịch thường tích lũy được cả kinh nghiệm sống lẫn tài chính, tạo nền tảng vững vàng cho tuổi già. Ảnh minh họa

Ngày 24 tháng 9 Âm lịch gắn với thời điểm thu phân, mùa của sự thu hoạch và kết trái.

Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch này tượng trưng cho thành quả sau quá trình nỗ lực bền bỉ.

Người sinh vào ngày này thường thực tế, siêng năng và có tư duy rõ ràng.

Họ không tìm kiếm thành công nhanh chóng mà kiên trì xây dựng từng bước chắc chắn. Nhờ vậy, cuộc sống ngày càng ổn định theo thời gian.

Khi trưởng thành, họ thường tích lũy được cả kinh nghiệm sống lẫn tài chính, tạo nền tảng vững vàng cho tuổi già.

Hậu vận của họ vì thế thường sung túc, được người khác kính trọng và ngưỡng mộ.

Người sinh ngày 22/12 Âm lịch: Nghị lực vượt nghịch cảnh

Khi bước vào tuổi xế chiều, người sinh ngày 22/12 Âm lịch có cuộc sống ổn định, bình an và nhẹ nhõm hơn sau những năm tháng nỗ lực. Ảnh minh họa



Ngày 22 tháng Chạp Âm lịch trùng với thời điểm đông chí, khi đêm dài nhất trong năm nhưng cũng là lúc dương khí bắt đầu hồi sinh.

Đây là ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa chuyển mình và tái tạo.

Những người sinh vào ngày này thường có ý chí mạnh mẽ, bền bỉ như cây tùng, cây bách giữa mùa đông lạnh giá.

Cuộc đời họ có thể trải qua nhiều thử thách, nhưng chính nghịch cảnh lại rèn luyện bản lĩnh và sự trưởng thành.

Nhờ tinh thần không bỏ cuộc, họ thường đạt được thành tựu muộn nhưng bền vững.

Khi bước vào tuổi xế chiều, cuộc sống dần ổn định, bình an và nhẹ nhõm hơn sau những năm tháng nỗ lực.

Người sinh ngày 7/7 Âm lịch: Giàu tình cảm, hậu vận ấm áp

Ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch gắn liền với câu chuyện tình yêu chung thủy nổi tiếng trong văn hóa phương Đông.

Vì vậy, ngày sinh Âm lịch này thường được xem là biểu tượng của cảm xúc và sự gắn kết.

Người sinh vào ngày này sống tình cảm, tinh tế và giàu lòng thấu cảm. Họ luôn trân trọng các mối quan hệ và sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu thương.

Trong cuộc sống, họ thường tìm được người bạn đời đồng điệu, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Về già, họ vẫn giữ được sự gắn bó sâu sắc với gia đình, tận hưởng cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy yêu thương, giống như một mối duyên bền lâu theo năm tháng.

Ngày sinh Âm lịch chỉ là tham khảo, hạnh phúc nằm ở cách sống

Dù quan niệm dân gian cho rằng một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa cát tường và phúc khí dài lâu, nhưng thực tế, hạnh phúc không hoàn toàn được quyết định bởi ngày tháng chào đời.

Phúc phần của mỗi người còn phụ thuộc vào thái độ sống, sự nỗ lực và cách đối xử với người khác.

Một cuộc đời bình an không đến từ may mắn đơn thuần mà được xây dựng qua từng lựa chọn, từng hành động thiện lành mỗi ngày.

Dù sinh vào ngày nào, chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, sống tử tế và kiên trì theo đuổi mục tiêu, mỗi người đều có thể tạo nên hậu vận tốt đẹp cho chính mình.

Hạnh phúc không phải điều chờ đợi sẵn, mà là thành quả của quá trình vun đắp lâu dài.

Hy vọng rằng, trong hành trình phía trước, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười trước thử thách, sống khỏe mạnh, an nhiên và tận hưởng một tuổi già bình yên, trọn vẹn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo Toutiao