Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công
GĐXH - Sau nhiều năm chuẩn bị và hơn hai năm kể từ ngày khởi công (8/2023), dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư đang dần lộ diện với các hạng mục chính đã thành hình rõ nét.
Video nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần "hiện hình" sau hơn 2 năm khởi công:
