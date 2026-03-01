Mới nhất
Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Chủ nhật, 19:23 01/03/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Sau nhiều năm chuẩn bị và hơn hai năm kể từ ngày khởi công (8/2023), dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư đang dần lộ diện với các hạng mục chính đã thành hình rõ nét.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định nhìn từ trên cao cho thấy quy mô rộng lớn giữa vùng đồng ruộng và hệ thống kênh mương bao quanh.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 2.

Khối nhà lò đốt và khu xử lý trung tâm cao tầng đang được hoàn thiện phần kết cấu thép, bê tông, trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn bộ công trình.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 3.

Khu nhà turbine và hệ thống xử lý khí thải lần lượt hoàn thiện, phác họa rõ nét diện mạo một tổ hợp xử lý rác - phát điện quy mô, hiện đại.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 4.

Ba cần cẩu tháp vươn cao giữa công trường, cho thấy nhịp độ thi công vẫn đang được duy trì ở các hạng mục quan trọng.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 5.

Cùng với nhiều khu vực khác đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô, với hệ thống tường bê tông cốt thép kiên cố.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 6.

Một số khối nhà phụ trợ, nhà điều hành đã hoàn thành cơ bản phần xây dựng, tạo diện mạo rõ ràng cho tổ hợp nhà máy.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 7.

Khu vực đào đắp, san lấp nền và thi công các hạng mục ngầm vẫn đang được triển khai, cho thấy dự án bước vào giai đoạn nước rút.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định thuộc Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định có tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng với quy mô công suất xử lý rác thải sinh hoạt khoảng 950 tấn/ngày đêm (bao gồm 50 tấn rác thải công nghiệp thông thường). Hiện, Dự án đang trong giai đoạn triển khai đầu tư xây dựng, thi công các hạng mục nhà xỉ, nhà turbin, nhà xử lý nước rỉ rác, nhà xử lý nước khử khoáng...

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 9.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn và đoàn công tác tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công Dự án Nhà máy điện rác Greenity, phường Mỹ Lộc. Trong chuyến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ghi nhận tiến độ triển khai các hạng mục chính, đồng thời đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục bảo đảm chất lượng, an toàn thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng và vượt kế hoạch đề ra.

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần hiện hình sau hơn 2 năm khởi công - Ảnh 10.

Từ góc nhìn tổng thể, Nhà máy điện rác Greenity Nam Định đang dần hiện rõ hình hài sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi công tháng 8/2023, kỳ vọng khi hoàn thành sẽ góp phần xử lý rác thải sinh hoạt và bổ sung nguồn điện cho khu vực.

Video nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần "hiện hình" sau hơn 2 năm khởi công:

