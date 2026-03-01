Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào trong 10 ngày tới?
GĐXH - Dự báo chuỗi ngày ấm áp với nền nhiệt có lúc vượt 30°C ở Hà Nội sắp kết thúc khi không khí lạnh tràn về gây rét diện rộng.
Thời tiết Hà Nội ra sao 10 ngày tới?
Hà Nội đang trải qua những ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất lên tới 31°C. Tuy vậy, nhiều thời điểm vẫn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao, gây nồm ẩm khiến nền nhà ướt và dễ trơn trượt.
Ngày 3/3, Hà Nội khả năng đón không khí lạnh , mưa rào xuất hiện rải rác, trời chuyển lạnh cả ngày. Khoảng 4-5/3, nhiệt độ khu vực tiếp tục giảm, có thể chuyển rét, nhiệt độ trong ngày thấp nhất 17-18°C, cao nhất 23°C.
Ngày 6/3, Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì mức 23°C, thấp nhất tăng nhẹ lên 19°C.
Từ 7-10/3, thời tiết Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 25-26°C, thấp nhất dao động 18-19°C.
Miền Bắc ra sao những tháng tới?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị khối không khí lạnh nén xuống, khiến thời tiết có nắng nhiều và nền nhiệt khá cao.
Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, từ đêm 2-3/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2; từ đêm 3/3, trời chuyển rét. Trạng thái mưa, rét có khả năng kéo dài đến ngày 6/3; sau đó, mưa giảm dần và nhiệt độ tăng lên.
Ngoài ra, các khu vực từ Trung đến Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngành chức năng cũng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, đề phòng dông lốc bất ngờ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Nhận định thời tiết xa hơn trong 3 tháng tới (tháng 3 đến tháng 5) trên phạm vi cả nước, trung tâm khí tượng cho hay, mưa nhỏ, mưa phùn tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn xuất hiện trong tháng 3.
Mưa trái mùa cục bộ có thể xuất hiện tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 3. Từ tháng 4 trở đi, các khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa.
Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2026 có thể bị phạt nặng đến 75 triệu đồng?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân có thể bị phạt rất nặng.
5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàuĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được ưu ái bởi vận may suốt cuộc đời.
Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng kýĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự báo năm 2026, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với 2025, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ tới tháng 8/2026.
Năm 2026, bị xóa đăng ký thường trú cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục hành chính ghi nhận nơi thường trú của công dân với cơ quan Nhà nước. Trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, người dân cần phải làm gì?
Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung BộĐời sống - 21 giờ trước
Ô tô từ TPHCM đi Phan Rang trả khoảng 374.000 đồng nếu lưu thông toàn tuyến cao tốc
Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau TếtĐời sống - 1 ngày trước
Sau kỳ nghỉ Tết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng dang dở và không có dấu hiệu thi công. Hiện trạng bùn đất lầy lội bao trùm lối đi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của người dân.
Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậuĐời sống - 1 ngày trước
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim AnhĐời sống
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.