Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào trong 10 ngày tới?

Thời tiết Hà Nội ra sao 10 ngày tới?

Hà Nội đang trải qua những ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất lên tới 31°C. Tuy vậy, nhiều thời điểm vẫn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao, gây nồm ẩm khiến nền nhà ướt và dễ trơn trượt.

Ngày 3/3, Hà Nội khả năng đón không khí lạnh , mưa rào xuất hiện rải rác, trời chuyển lạnh cả ngày. Khoảng 4-5/3, nhiệt độ khu vực tiếp tục giảm, có thể chuyển rét, nhiệt độ trong ngày thấp nhất 17-18°C, cao nhất 23°C.

Ngày 6/3, Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì mức 23°C, thấp nhất tăng nhẹ lên 19°C.

Từ 7-10/3, thời tiết Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 25-26°C, thấp nhất dao động 18-19°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Miền Bắc ra sao những tháng tới?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị khối không khí lạnh nén xuống, khiến thời tiết có nắng nhiều và nền nhiệt khá cao.

Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, từ đêm 2-3/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2; từ đêm 3/3, trời chuyển rét. Trạng thái mưa, rét có khả năng kéo dài đến ngày 6/3; sau đó, mưa giảm dần và nhiệt độ tăng lên.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung đến Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, đề phòng dông lốc bất ngờ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Nhận định thời tiết xa hơn trong 3 tháng tới (tháng 3 đến tháng 5) trên phạm vi cả nước, trung tâm khí tượng cho hay, mưa nhỏ, mưa phùn tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn xuất hiện trong tháng 3.

Mưa trái mùa cục bộ có thể xuất hiện tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 3. Từ tháng 4 trở đi, các khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa.