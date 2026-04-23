Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Thứ năm, 17:05 23/04/2026 | Ăn

Vào tháng 4 năm 2026 tại TP. Hà Nội, Việt Nam, Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC) chính thức khởi động mùa vụ 2026 trên toàn quốc. Với sự tăng trưởng bùng nổ, Việt Nam hiện được xác lập là thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực, nơi USHBC ưu tiên triển khai chiến dịch toàn cầu mang tên "Blueberries Go Big".

Sự kiện có sự tham dự và bảo chứng từ các đại diện tại Hà Nội và TP.HCM.

Việt Nam trở thành &quot;điểm sáng&quot; trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á - Ảnh 1.

Những trái Việt Quất Hoa Kỳ tươi ngon giàu dưỡng chất, được mệnh danh là "siêu thực phẩm" trong nhóm thực phẩm chống oxy hóa.

Tầm nhìn chiến lược: Việt Nam là thị trường tăng trưởng vượt trội

Phát biểu về quan hệ thương mại, các đại diện Hiệp Hội nhấn mạnh Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những thị trường xuất khẩu nông sản hàng đầu của Mỹ.

Tăng trưởng kỷ lục: Kim ngạch xuất khẩu Việt quất Mỹ sang Việt Nam đã tăng vọt hơn 166% trong giai đoạn 2020 - 2025. Đây là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của dòng "siêu thực phẩm" này đối với tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.

Sản phẩm chủ đạo: Hiện nay, việt quất tươi đang là định dạng sản phẩm chiếm ưu thế và được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam nhờ giữ trọn vẹn độ giòn ngọt và dưỡng chất.

Nguồn gốc từ các vùng trồng danh tiếng: Phần lớn sản lượng Việt quất Mỹ cung ứng cho Việt Nam được thu hoạch từ các bang trọng điểm, có điều kiện thổ nhưỡng hoàn hảo cho chất lượng quả tối ưu.

Việt Nam trở thành &quot;điểm sáng&quot; trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á - Ảnh 2.

Bà Haiying Zhang, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu USHBC, khẳng định Việt Nam là thị trường tăng trưởng rất mạnh và là ưu tiên cung ứng hàng đầu.

Triển vọng mùa vụ 2026: Ổn định và Chất lượng

Về kế hoạch cung ứng cho năm 2026, đại diện USHBC chia sẻ thông tin lạc quan: Mặc dù các con số cuối cùng đang được hoàn thiện, dự báo tổng sản lượng và mức xuất khẩu năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì đà ổn định tương đương với năm 2025. Điều này đảm bảo người tiêu dùng Việt Nam sẽ luôn có nguồn cung việt quất tươi dồi dào với chất lượng cao nhất xuyên suốt mùa vụ.

Chiến dịch "Blueberries Go Big" – Đỉnh cao của sự tiện lợi và sức khỏe

Bên cạnh đó, chiến dịch tập trung vào "3 lợi ích lớn" (Three Big Benefits) để nâng tầm trải nghiệm cho người dùng:

Big Health (Sức khỏe): 80 calo/cốc, giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và trí não.

Big Flavor (Hương vị): Vị chua ngọt cân bằng, đạt chuẩn USDA khắt khe.

Big on Ease (Tiện lợi): Không cần sơ chế, phù hợp nhịp sống đô thị năng động tại Hà Nội và TP.HCM.

Việt Nam trở thành &quot;điểm sáng&quot; trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á - Ảnh 3.

Chào mừng sự kiện khởi đồng mùa Việt Quất Mỹ 2026

Chiến lược thực thi toàn diện trên toàn quốc

Trong năm 2026, USHBC cam kết đẩy mạnh đầu tư và hiện diện sâu rộng tại cả hai thị trường trọng điểm Hà Nội và TP.HCM thông qua các hoạt động chiến lược:

Mở rộng hệ thống cung ứng cao cấp: Tăng cường sự hiện diện của Việt quất tươi tại các hệ thống siêu thị lớn và cửa hàng trái cây nhập khẩu uy tín trên toàn quốc như WinMart, BRGMart, Lotte, và các đối tác bán lẻ hàng đầu khác, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng Mỹ.

Tiên phong xu hướng ẩm thực F&B: Hợp tác cùng các đầu bếp danh tiếng và doanh nghiệp thực phẩm để sáng tạo những công thức đột phá, đưa Việt quất tươi trở thành nguyên liệu chủ đạo trong các thực đơn Á - Âu hiện đại, từ đồ uống, tráng miệng đến các món ăn địa phương tinh túy.

Đào tạo và kết nối chuyên sâu: Tổ chức chuỗi hội thảo kỹ thuật và chương trình đào tạo dinh dưỡng dành cho các đối tác kinh doanh, nhà nhập khẩu và chuyên gia ngành dịch vụ ăn uống, nhằm nâng cao tính ứng dụng và giá trị thương mại của sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam trở thành &quot;điểm sáng&quot; trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á - Ảnh 4.

Khách mời trải nghiệm tính linh hoạt của Việt quất tươi trong các ứng dụng ẩm thực đương đại.

Về Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC): Thành lập năm 2000, USHBC là chương trình do USDA giám sát, đại diện cho hơn 12.000 trang trại. Sứ mệnh của Hiệp hội là đưa Việt quất trở thành loại trái cây yêu thích nhất thế giới thông qua nghiên cứu và quảng bá đẳng cấp.

Thông tin liên hệ truyền thông:

Đại diện: Ông Tống Phước Thanh Long (Công ty TNHH Nền Tảng Liên Kết)

Điện thoại: +84 90 228 1645

Email: long.tpt@unitedbaseco.com.vn

Website: https://ushbc.blueberry.org/

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Ăn - 53 phút trước

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn những món ăn truyền thống ý nghĩa, phù hợp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Hãy tham khảo ngay những món ăn đặc trưng dưới đây.

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Ăn - 2 giờ trước

Một món ăn đơn giản, không khói bếp mà lại cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da, bạn hãy thử ngay nhé!

Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tư duy ăn uống truyền thống, thực phẩm nhiều chất béo thường bị “xếp vào danh sách cần hạn chế”, đặc biệt với những người lo ngại mỡ máu hay bệnh tim mạch. Tuy nhiên, trong thế giới ẩm thực hiện đại, không phải loại chất béo nào cũng có hại.

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.

Mùa hè nóng nực, chế biến đậu phụ theo cách này đảm bảo "đánh bay" nồi cơm, cả nhà khen tấm tắc!

Mùa hè nóng nực, chế biến đậu phụ theo cách này đảm bảo "đánh bay" nồi cơm, cả nhà khen tấm tắc!

Ăn - 11 giờ trước

Trời oi bức khiến gia đình chán ngấy thịt cá? Lưu ngay công thức đậu hũ sốt nước tương tỏi ớt thơm ngon này để mâm cơm mùa hè thêm thanh mát, đậm vị!

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Nội nổi tiếng cả trong nước và quốc tế về văn hoá ẩm thực phong phú, những đặc sản ẩm thực đặc trưng Hà Nội. Dường như ẩm thực là một nét đặc biệt để khi ai đó nhắc tới Hà Nội là nhắc về những món ăn ngon. Nếu bạn có dịp ghé thủ đô chơi dịp nghỉ lễ, hãy đừng quên thưởng thức đặc sản ẩm thực nơi này.

Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", chế biến nhiều món ngon, hè này đừng bỏ qua

Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", chế biến nhiều món ngon, hè này đừng bỏ qua

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, sắn dây còn có nhiều công dụng quý trong y học cổ truyền. Bởi bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và hàng loạt các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm...

Mùa hè nên ăn nhiều loại rau chứa "kháng sinh tự nhiên": Vừa giúp ăn ngon lại tăng miễn dịch, giảm ốm đau

Mùa hè nên ăn nhiều loại rau chứa "kháng sinh tự nhiên": Vừa giúp ăn ngon lại tăng miễn dịch, giảm ốm đau

Ăn - 1 ngày trước

Ăn gì để mùa hè không còn mệt mỏi?

Ăn trứng hấp hâm lại, cả gia đình nhập viện: Sai lầm ở cách ăn

Ăn trứng hấp hâm lại, cả gia đình nhập viện: Sai lầm ở cách ăn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ từ một bát trứng hấp tưởng chừng vô hại, một gia đình 4 người tại Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí sốt cao.

Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026

Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Vitamin A có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật. Có nhiều thực phẩm chứa vitamin A, trong đó một số thực phẩm giàu vitamin A có trong bài viết sau.

Xem nhiều

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Ăn

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn
Loài rau mọc dại có tên rất lạ, giàu dinh dưỡng, phù hợp trong bữa cơm mùa hè

Loài rau mọc dại có tên rất lạ, giàu dinh dưỡng, phù hợp trong bữa cơm mùa hè

Ăn
Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Ăn
Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Mẹo nấu nướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top