Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á
Vào tháng 4 năm 2026 tại TP. Hà Nội, Việt Nam, Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC) chính thức khởi động mùa vụ 2026 trên toàn quốc. Với sự tăng trưởng bùng nổ, Việt Nam hiện được xác lập là thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực, nơi USHBC ưu tiên triển khai chiến dịch toàn cầu mang tên "Blueberries Go Big".
Sự kiện có sự tham dự và bảo chứng từ các đại diện tại Hà Nội và TP.HCM.
Tầm nhìn chiến lược: Việt Nam là thị trường tăng trưởng vượt trội
Phát biểu về quan hệ thương mại, các đại diện Hiệp Hội nhấn mạnh Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những thị trường xuất khẩu nông sản hàng đầu của Mỹ.
• Tăng trưởng kỷ lục: Kim ngạch xuất khẩu Việt quất Mỹ sang Việt Nam đã tăng vọt hơn 166% trong giai đoạn 2020 - 2025. Đây là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của dòng "siêu thực phẩm" này đối với tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.
• Sản phẩm chủ đạo: Hiện nay, việt quất tươi đang là định dạng sản phẩm chiếm ưu thế và được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam nhờ giữ trọn vẹn độ giòn ngọt và dưỡng chất.
• Nguồn gốc từ các vùng trồng danh tiếng: Phần lớn sản lượng Việt quất Mỹ cung ứng cho Việt Nam được thu hoạch từ các bang trọng điểm, có điều kiện thổ nhưỡng hoàn hảo cho chất lượng quả tối ưu.
Triển vọng mùa vụ 2026: Ổn định và Chất lượng
Về kế hoạch cung ứng cho năm 2026, đại diện USHBC chia sẻ thông tin lạc quan: Mặc dù các con số cuối cùng đang được hoàn thiện, dự báo tổng sản lượng và mức xuất khẩu năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì đà ổn định tương đương với năm 2025. Điều này đảm bảo người tiêu dùng Việt Nam sẽ luôn có nguồn cung việt quất tươi dồi dào với chất lượng cao nhất xuyên suốt mùa vụ.
Chiến dịch "Blueberries Go Big" – Đỉnh cao của sự tiện lợi và sức khỏe
Bên cạnh đó, chiến dịch tập trung vào "3 lợi ích lớn" (Three Big Benefits) để nâng tầm trải nghiệm cho người dùng:
• Big Health (Sức khỏe): 80 calo/cốc, giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và trí não.
• Big Flavor (Hương vị): Vị chua ngọt cân bằng, đạt chuẩn USDA khắt khe.
• Big on Ease (Tiện lợi): Không cần sơ chế, phù hợp nhịp sống đô thị năng động tại Hà Nội và TP.HCM.
Chiến lược thực thi toàn diện trên toàn quốc
Trong năm 2026, USHBC cam kết đẩy mạnh đầu tư và hiện diện sâu rộng tại cả hai thị trường trọng điểm Hà Nội và TP.HCM thông qua các hoạt động chiến lược:
• Mở rộng hệ thống cung ứng cao cấp: Tăng cường sự hiện diện của Việt quất tươi tại các hệ thống siêu thị lớn và cửa hàng trái cây nhập khẩu uy tín trên toàn quốc như WinMart, BRGMart, Lotte, và các đối tác bán lẻ hàng đầu khác, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng Mỹ.
• Tiên phong xu hướng ẩm thực F&B: Hợp tác cùng các đầu bếp danh tiếng và doanh nghiệp thực phẩm để sáng tạo những công thức đột phá, đưa Việt quất tươi trở thành nguyên liệu chủ đạo trong các thực đơn Á - Âu hiện đại, từ đồ uống, tráng miệng đến các món ăn địa phương tinh túy.
• Đào tạo và kết nối chuyên sâu: Tổ chức chuỗi hội thảo kỹ thuật và chương trình đào tạo dinh dưỡng dành cho các đối tác kinh doanh, nhà nhập khẩu và chuyên gia ngành dịch vụ ăn uống, nhằm nâng cao tính ứng dụng và giá trị thương mại của sản phẩm tại thị trường Việt Nam.
Về Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC): Thành lập năm 2000, USHBC là chương trình do USDA giám sát, đại diện cho hơn 12.000 trang trại. Sứ mệnh của Hiệp hội là đưa Việt quất trở thành loại trái cây yêu thích nhất thế giới thông qua nghiên cứu và quảng bá đẳng cấp.
Thông tin liên hệ truyền thông:
• Đại diện: Ông Tống Phước Thanh Long (Công ty TNHH Nền Tảng Liên Kết)
• Điện thoại: +84 90 228 1645
• Email: long.tpt@unitedbaseco.com.vn
• Website: https://ushbc.blueberry.org/
