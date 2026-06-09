Bánh mì không chỉ để ăn mà còn có nhiều công dụng hay ho khác

Khử mùi hôi tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi chứa nhiều thực phẩm khác nhau, bao gồm hải sản, rau củ, trái cây... dẫn đến dễ có mùi hôi sau một thời gian, gây ảnh hưởng mùi vị thơm ngon vốn có của thức ăn đang lưu trữ.

Ngay lúc này, bạn có thể đặt vào tủ lạnh vài lát bánh mì tươi để khử bớt mùi hôi, vì bánh mì có tính hút ẩm cao nên sẽ hấp thụ các loại mùi có trong tủ lạnh nhà bạn hiệu quả.

Khử mùi khét của cơm cháy

Ngay khi bạn phát hiện ra nồi cơm đang nấu của mình bị cháy khét, đừng vội hoảng loạn, hãy rút điện nồi cơm và thả vào đó một vài lát bánh mì, nồi cơm của bạn sẽ trở nên thơm ngon trở lại chỉ sau 5 phút.

Ngoài được sử dụng làm nguyên liệu chính để tạo nên món ăn thơm ngon, bánh mì còn mang lại rất nhiều công dụng.

Tránh cay mắt khi thái hành tây

Mẹo nhỏ giúp bạn tránh được "nước mắt rơi" khi thái hành tây chính là hãy ngậm bánh mì và cho một đầu hơi ra khỏi miệng một chút trong khi thái hành. Đây là một trong những lợi ích của bánh mì mà không phải ai cũng biết.

Nguyên nhân là do bánh mì có khả năng hút được khí sunfat có trong hành tây, chất gây nên hiện tượng cay, rát mắt.

Làm sạch vết ố trên tường

Các vết dầu mỡ hoặc vết tay, chân trẻ em khi dính trên tường sẽ gây mất thẩm mỹ và khiến gia đình bạn khó chịu.

Bánh mì có tác dụng đánh bay vết bẩn cứng trên tường.

Để giải quyết được những vấn đề này, bạn chỉ cần pha một ít bột bắp với nước và chùi lên vết bẩn, đợi đến khi tường khô thì hãy lấy phần trắng của bánh mì chà lên trực tiếp, ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất cũng phải biến mất.

Làm sạch vết bẩn trên đồ da

Đồ da khi sử dụng lâu ngày sẽ hiện lên các vết bẩn khó để làm sạch, và bạn có thể dễ dàng "phá hoại" chính vật dụng của mình nếu làm sạch không đúng cách.

Hãy xé một ít bánh mì sandwich, vo tròn lại và chùi nhẹ nhàng lên phần vết bẩn, bảo đảm bạn sẽ bất ngờ vì công dụng "thần kỳ" này cho mà xem!

Làm sạch vết bẩn trên quần áo

Nhờ vào khả năng hút tuyệt vời của bánh mì mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ các vết dầu mỡ, vết son dính trên quần áo. Bạn chỉ cần vo tròn một miếng bánh mì và chà lên vết bẩn rồi mang đi giặt như bình thường.

Nhờ vào khả năng hút tuyệt vời của bánh mì mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ các vết dầu mỡ, vết son dính trên quần áo.

Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả khi vết bẩn còn mới, đối với những vết bẩn lâu ngày hãy áp dụng những cách khác.

Loại bỏ dầu thừa trong đồ ăn

Một công dụng của bánh mì khác có thể làm bạn bất ngờ về loại thực phẩm này chính là khả năng hút dầu mỡ có trong các món ăn như súp, lẩu... hiệu quả nhờ vào khả năng thấm hút. Bạn chỉ cần nhúng miếng bánh mì trực tiếp vào món ăn là lượng dầu, mỡ đã được loại bỏ.

Làm sạch máy xay cà phê

Để có một tách cà phê ngon sau mỗi lần sử dụng, bạn cần phải giữ máy xay của mình thật sạch khỏi dầu cà phê, và bánh mì hoàn toàn có khả năng làm sạch máy xay cà phê.

Bạn cho một miếng bánh mì vào máy xay cà phê và xay đến khi vụn, điều này không những giúp bạn tiết kiệm được thời gian lau chùi mà nó còn giúp bạn loại bỏ được bột cà phê bị mắc kẹt lâu ngày trong máy.

Thu dọn các mảnh kính vỡ

Khi bạn lau dọn một món đồ thủy tinh bị vỡ như ly hoặc chén, sử dụng chổi quét nhà thôi là chưa đủ vì có thể còn nhiều mảnh vẫn còn sót lại, gây nguy hại cho bản thân và gia đình của bạn.

Sử dụng một lát bánh mì sandwich để thấm lên những chỗ có thủy tinh rơi vỡ, những miếng vụn nhỏ nhất cũng sẽ dính vào bánh mì và giúp bạn làm sạch một cách hiệu quả nhất.

Ngay lúc này, hãy sử dụng một lát bánh mì sandwich để thấm lên những chỗ có thủy tinh rơi vỡ, những miếng vụn nhỏ nhất cũng sẽ dính vào bánh mì và giúp bạn làm sạch một cách hiệu quả nhất.

Lau sạch bụi bẩn bám trên tranh

Những bức tranh sơn dầu sau khi treo trên tường lâu ngày sẽ xuất hiện bụi làm giảm đi giá trị của tác phẩm.

Bạn cũng không nên sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa để làm sạch vì có thể gây hỏng bức tranh, thay vào đó hãy sử dụng một lát bánh mì và thấm nhẹ lên chỗ bụi bám để có thể làm bức tranh sáng bóng trở lại.

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