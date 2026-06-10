Đột quỵ cũng phải “sợ” loại quả này, vitamin C gấp 21 lần táo: Người Việt ăn nhiều mà ít biết

Nói đến những loại trái cây tốt cho sức khỏe, nhiều người thường nghĩ ngay đến táo, cam hay kiwi. Thế nhưng, có một loại quả dân dã xuất hiện quanh năm ở các chợ Việt, giá thành bình dân nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng khiến không ít chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Đó chính là quả ổi.

Không chỉ giàu vitamin C vượt trội, ổi còn chứa hàng loạt dưỡng chất có lợi cho tim mạch, hệ miễn dịch, tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Đặc biệt, từ quả, lá đến rễ cây ổi đều được sử dụng trong y học cổ truyền như những vị thuốc tự nhiên.

Ổi – "kho vitamin C" ít người tận dụng đúng cách

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g ổi chứa khoảng 33 kcal, lượng đường tương đối thấp nhưng lại rất giàu vitamin và khoáng chất.

Điều đáng chú ý là hàm lượng vitamin C trong ổi cao hơn nhiều loại trái cây quen thuộc. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy lượng vitamin C trong ổi có thể cao gấp nhiều lần so với táo. Đây là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ làm lành vết thương và tăng khả năng hấp thu sắt của cơ thể.

Ngoài vitamin C, ổi còn cung cấp vitamin B6, magie, kali, canxi, sắt và kẽm – những vi chất cần thiết cho hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Vì sao ổi được xem là loại quả tốt cho tim mạch và hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ?

Bệnh tim mạch và đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa, trở thành nỗi lo của nhiều gia đình. Trong khi đó, chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây luôn được các chuyên gia xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý này.

Ổi là một trong những loại quả nổi bật nhờ chứa hàm lượng kali khá cao. Kali giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ duy trì nhịp tim ổn định và cân bằng lượng natri trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu kali và magie có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp, từ đó hạn chế nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch.

Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, polyphenol và vitamin C trong ổi còn giúp giảm tổn thương thành mạch, hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) – một trong những nguyên nhân thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tế bào

Một trong những điểm khiến các nhà khoa học quan tâm ở quả ổi là sự hiện diện của nhiều chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, quercetin và polyphenol.

Các hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do – những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy việc duy trì chế độ ăn giàu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có một số dạng ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa ung thư hoàn toàn, mà cần kết hợp với lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Người hay táo bón nên ăn ổi thường xuyên hơn

Nhiều người chỉ chú ý đến vitamin C mà quên rằng ổi còn là nguồn chất xơ rất dồi dào.

Chất xơ trong ổi giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ táo bón. Đây là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung ổi vào thực đơn hằng ngày, đặc biệt với người ít ăn rau hoặc thường gặp vấn đề về tiêu hóa.

Ngoài ra, trong y học cổ truyền, lá và vỏ ổi còn được sử dụng để hỗ trợ cải thiện tình trạng tiêu chảy nhờ chứa tanin – hợp chất có đặc tính làm săn niêm mạc và hỗ trợ kháng khuẩn.

Loại trái cây thân thiện với người cần kiểm soát cân nặng

Khác với nhiều loại trái cây ngọt khác, ổi có lượng calo khá thấp nhưng lại tạo cảm giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Đây là lý do ổi thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, chỉ số đường huyết của ổi tương đối thấp. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường vẫn nên ăn với lượng phù hợp và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu cần xây dựng chế độ ăn riêng.

Ăn ổi thế nào để nhận được nhiều lợi ích nhất?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên ăn ổi chín tự nhiên và giữ lại phần vỏ nếu bảo đảm vệ sinh, bởi đây là nơi tập trung nhiều chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa.

Ngoài việc ăn trực tiếp, ổi có thể được chế biến thành sinh tố, salad hoặc kết hợp cùng các loại trái cây khác trong bữa phụ.

Một quả ổi có thể không phải là "thần dược" giúp phòng bệnh ngay lập tức. Nhưng nếu được đưa vào chế độ ăn lành mạnh một cách thường xuyên, loại quả dân dã này có thể góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Đôi khi, những thực phẩm tốt nhất cho cơ thể lại không nằm ở những sản phẩm đắt đỏ hay xa lạ, mà chính là những loại quả quen thuộc vẫn xuất hiện mỗi ngày trên mâm trái cây của gia đình Việt.

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