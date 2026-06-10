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6 mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến cộng đồng thán phục

Thứ tư, 07:10 10/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Có một điều rất thú vị là sau một ngày làm việc bận rộn, nhiều người vẫn chọn ghé chợ, vào bếp và chuẩn bị một bữa cơm tươm tất cho gia đình. Không phải vì mâm cơm ấy có gì đặc biệt, mà bởi đó là cách giản dị nhất để thể hiện sự quan tâm và yêu thương với những người thân yêu.

Là một người yêu bếp, yêu gia đình, chị Nguyễn Thi khiến cộng đồng thán phục khi chia sẻ những mâm cơm nấu vội sau giờ tan ca. "Tất cả đều là những bữa cơm được nấu sau giờ tan ca, trong quỹ thời gian không quá dư dả, nên hầu hết các món đều đơn giản, quen thuộc và dễ thực hiện". Chị chia sẻ.

Không có sơn hào hải vị, không có những nguyên liệu đắt tiền, chỉ là những món ăn dân dã như cá kho, canh rau, đĩa rau luộc, bát canh chua hay món thịt rang quen thuộc. Thế nhưng, với chị Thoa, mỗi mâm cơm đều mang một ý nghĩa riêng. Đó là khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau sau một ngày dài, cùng trò chuyện, cùng thưởng thức những món ăn được nấu bằng sự chăm chút và yêu thương.

6 mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca

Mâm cơm gia đình 1:

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 6.

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 7.5 mâm cơm gia đình chồng nấu, vợ yêu, giúp gắn kết tình cảm gia đình

GĐXH - Với chị Emma, những món quà ý nghĩa nhất trong hôn nhân đôi khi không phải là hoa, trang sức hay những món đồ đắt tiền, mà đơn giản chỉ là sự sẻ chia trong những công việc thường ngày của gia đình.

6 Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến bạn thán phục - Ảnh 8.3 loại rau quả quen thuộc giúp bảo vệ mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ: Rẻ tiền, dễ mua nhưng nhiều người bỏ qua

GĐXH - Ngay trong những khu chợ truyền thống hay siêu thị gần nhà, nhiều loại rau củ quen thuộc vẫn có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ, nếu được sử dụng hợp lý.

 

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