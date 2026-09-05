Vợ chỉ cho giữ 3 triệu đồng/tháng, tôi phải làm 2 'bảng lương' để có tiền cà phê

Tôi đi làm ở công ty tư nhân, công việc khá bận rộn và thường xuyên phải tăng ca. Theo thỏa thuận từ trước khi kết hôn, tôi giao hết tài chính cho vợ quản lý. Vợ tôi là người biết vun vén gia đình , hay lo xa và tính toán kỹ lưỡng nên cứ giao tiền cho cô ấy là tôi yên tâm. Tuy nhiên, càng về sau, tôi càng cảm thấy ngột ngạt vì vợ quá “chặt”, như cánh đàn ông vẫn nói là “nhà băng gửi tiền vào thì dễ, rút ra thì khó”.

Số tiền vợ “duyệt” cho tôi giữ lại mỗi tháng là 3 triệu đồng, vừa đủ để chi tiêu cơ bản như xăng xe, ăn trưa, thỉnh thoảng cà phê và xã giao cơ bản. Tháng nào phát sinh nhiều sự kiện kiểu sinh nhật đồng nghiệp, đám cưới bạn bè hay hỏng xe thì tôi phải “xin” thêm. Vợ hay nghi ngờ chuyện tôi giấu quỹ đen nên để cô ấy đỡ vặn vẹo nhiều, tôi gửi cho cô ấy cả thông báo thu nhập của công ty như chấm công, lương cứng, phụ cấp, tiền làm thêm giờ...

Mặc dù giữ gần như toàn bộ tiền của chồng nhưng vợ tôi vẫn luôn có vẻ không hài lòng, luôn kêu than tiền điện tăng cao, tiền chợ tốn kém, tiền học của con ngốn một khoản lớn. Hễ tôi “xin” thêm tiền là cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại như thể chồng nói dối, căn vặn như tôi đang đòi hỏi quá đáng hay chi tiêu hoang phí, ức chế vô cùng.

Để không còn bị cầm hết chi tiêu, tôi làm bảng lương “giả” để nộp cho vợ.

Biết tính vợ nếu cứ nói qua nói lại cũng chỉ làm cô ấy khó chịu chứ không thay đổi được gì, tôi đành nghĩ ra giải pháp khác để giữ hòa khí trong nhà mà bản thân không bị “nghẹt thở” vì tài chính. Tôi làm một bảng tính thu nhập khác theo mẫu của công ty vẫn gửi, giảm số giờ tăng ca so với thực tế rồi chụp bản đó gửi cho vợ. Phần tiền làm thêm dôi ra, tôi giữ lại để chi tiêu cá nhân, đỡ phải giải trình để rồi thấy vợ nhăn nhó mỗi khi cần đi ăn liên hoan hay gửi phong bì thăm nom hơi dày một chút.

Anh trai vợ rất đồng cảm với tôi vì chính anh ấy cũng bị vợ quản lý chi tiêu rất ngặt. Tuy nhiên khi tôi rỉ tai cách trên thì anh lắc đầu bảo không học theo được vì hai vợ chồng làm cùng công ty. Đàn ông con trai làm sao có thể suốt ngày cãi cọ với vợ về chuyện mấy đồng bạc lẻ, nên anh cũng phải tìm giải pháp, đó là bí mật nhận thêm công việc online từ công ty khác rồi ôm máy tính “cày” những lúc có thời gian.

Nhiều người quen, nhất là các đồng nghiệp trẻ, khi biết hoàn cảnh của tôi thường tỏ ý ngạc nhiên rằng “thời nào rồi mà còn có kiểu vợ giữ hết tiền chồng”, các cặp đôi Việt Nam thời bây giờ hiện đại lắm rồi, ngoài việc phân chia trách nhiệm tài chính theo thỏa thuận ra thì tiền ai nấy giữ; nếu có người làm tay hòm chìa khóa thì cũng không thể “siết chặt” đến mức mất tự do tài chính như vậy. Nhưng đó là nhà người ta, còn vợ tôi luôn tin rằng nếu để tôi tự quản thì tiền sẽ bay đi hết, con cái sẽ khổ.

Cô ấy nghĩ người đàn bà phải là tay hòm chìa khóa, kiểm soát chặt chẽ từng đồng thu nhập của cả hai vợ chồng là cách tốt nhất để vun vén, giữ gìn kinh tế cho gia đình. Cô ấy lo xa cho tương lai, sợ chồng chi tiêu hoang phí vào những khoản không tên hay các tệ nạn bên ngoài. Mục đích của cô ấy rất tốt, nhưng kiểm soát quá mức khiến tôi buộc phải tìm cách đối phó.

Tôi cũng từng rủ rỉ cho vợ hiểu người đàn ông khi ra ngoài làm việc không chỉ gánh vác trách nhiệm kiếm tiền mà còn cần giữ gìn các mối quan hệ xã hội, sự tự trọng và vị thế cá nhân. Việc phải giải trình từng khoản chi nhỏ, chịu sự nhăn nhó hay trách móc mỗi khi cần dùng đến tiền khiến họ dễ rơi vào cảm giác bị tự tin, tổn thương và không được tôn trọng. Vợ gật gật ra vẻ chịu lắng nghe, nhưng rồi phản bác hết.

Tôi có người bạn cũng bị vợ giữ hết lương và phát lại một ít để chi tiêu; cậu ấy vừa “khởi nghĩa” bằng tuyên bố sẽ đóng cho vợ số tiền bằng 80% chi phí sinh hoạt của cả nhà, trích một phần nhất định vào quỹ tiết kiệm gia đình nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn như mua nhà, nuôi dạy con cái hay phòng ngừa rủi ro, và tự giữ, tự tiêu số tiền còn lại dù là nhiều hay ít. Vợ cậu ấy không chịu và hai bên đang tiếp tục “đấu tranh”. Tôi đang theo dõi diễn biến, biết đâu có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho câu chuyện của mình.